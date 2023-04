Buchmesse, Helene Fischer, Leipzig zeigt Courage: 9 Tipps für die letzte April-Woche in Leipzig

Volles Programm zum Ende des Aprils: Helene Fischer tritt gleich fünf Mal in der Arena auf, die Leipziger Buchmesse findet endlich wieder statt, außerdem steht erneut das Festival Leipzig zeigt Courage! an. Dies und mehr in unseren Wochentipps.

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 23. bis 30. April besonders:

Leipziger Buchmesse

Wochentipp: Dreimal hintereinander fiel sie aus, nun darf endlich wieder geschmökert werden: Vom 27. bis 30. April, also Donnerstag bis Sonntag, kehrt die Leipziger Buchmesse auf die Neue Messe zurück. Mit rund 3200 Ausstellern und Mitwirkenden aus mehr als 40 Ländern ist das Programm prall gefüllt, parallel dazu findet in Halle 1 und 3 die Manga Comic-Con statt.

Die Buchmesse ist von Donnerstag bis Samstag jeweils 10 bis 18 geöffnet, am Sonntag bis 17 Uhr. Infos sowie Tageskarten für 20 Euro unter www.leipziger-buchmesse.de, Empfehlungen und weiteres Lesenswertes zum Thema unter www.lvz.de/themen/leipziger-buchmesse.

„The Five Devils“ im Kino

Sonntag: Die Regisseurin Léa Mysius legte 2017 mit „Ava“ ein beeindruckendes Debüt vor, nun steht ihr Zweitling „The Five Devils“ an, ebenfalls eine Coming-of-Age-Geschichte, diesmal über ein Mädchen mit einem besonders ausgeprägten Geruchssinn. Als sie erstmals ihrer Tante begegnet, die gerade aus dem Gefängnis kommt, deckt sie die düsteren Geheimnisse ihrer Familie auf. Der Film läuft am Sonntag 19.15 Uhr im Luru-Kino in der Spinnerei.

"The Five Devils" läuft im Kino. © Quelle: Mubi

„Loriots große Trickfilmrevue“ im Kino

Montag: Ein Film von einem ganz anderen Schlag: „Loriots große Trickfilmrevue“ vereint die Zeichentrickklassiker von Vicco von Bülow auf 79 Minuten Länge – frisch restauriert für die große Leinwand und ohne überflüssiges Drumherum gibt es hier deutsches Humorkulturgut pur. Der Film läuft täglich in den Passage Kinos, an einigen Tagen außerdem im Cineplex und in der Schauburg.

„Loriots große Trickfilmrevue“ läuft im Kino. © Quelle: Salzgeber/ Studio Loriot

Helene Fischer in der Arena

Dienstag: Die Schlagerkönigin ist wieder auf Tour: Helene Fischer kommt für fünf Konzerte nach Leipzig und lädt Dienstag, Mittwoch sowie von Freitag bis Sonntag jeweils 20 Uhr in die Arena. Es sind noch einige Karten erhältlich, die Preise rangieren von Tag zu Tag zwischen 102,90 und 281,50 Euro. Erhältlich in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Gleich fünf Mal tritt Helene Fischer in Leipzig auf. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

HEYM im Conne Island

Mittwoch: Die Leipzigerin Klara Deutschmann gründete Anfang 2020 gemeinsam mit Daniel Moheit und Robert Stadlober die Formation HEYM, einige Monate später erschien die erste CD „Vom Aufstoßen der Fenster“, auf der die Combo Gedichte des Lyrikers Stephan Heym vertont. Der nächste Auftritt der Band findet am Mittwoch im Conne Island statt. Beginn 20 Uhr, Karten für 13,15 Euro unter www.conne-island.de.

Daniel Moheit, Robert Stadtlober und Klaradeutschmann (v.l.) haben unter dem Namen HEYM Gedichte von Stefan Heym vertont. © Quelle: Katja Feldmeier

Sharktank im Felsenkeller

Donnerstag: Sharktank verknüft melodische Vocals, Synthie-Sounds, Rap, Rock und Pop-Tunes zu einem eigenständigen Sound. Zehn Millionen Streams für die Debütsingle „Washed Up“, Einladungen zu diversen Festivals und eine Nominierung für den Amadeus Music Award 2022 sprechen für sich. Am Donnerstag spielt die Band im Naumanns im Felsenkeller um 20 Uhr. Karten für 23,20 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Sharktank tritt am Donnerstag im Felsenkeller auf. © Quelle: Hanna Fasching

Milow im Täubchenthal

Freitag: 2007 begann Milows Karriere mit Hits wie „You Don’t Know“ und seiner Coverversion von 50 Cents „Ayo Technology“, im Mai vergangenen Jahres legte der belgische Musiker sein siebtes Album „Nice To Meet You“ nach. So heißt auch seine aktuelle Tour, die ihn am Freitag ins Täucbhenthal führt. Beginn 20 Uhr, Karten für 51,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Milow spielt am Freitag im Täubchenthal. © Quelle: André Kempner

Charlie Cunningham im Felsenkeller

Samstag: Mit mehr als einer halben Milliarde Streams hat Charlie Cunningham sich fast unbemerkten zu einem echten Erfolgskünstler entwickelt, der in seinem Heimatland Großbritannien bereits als Headliner in Londons berühmter Queen Elizabeth Hall auftreten konnte. Am Samstag kommt er nach Leipzig in den Felsenkeller – Beginn 2o Uhr, Karten für 36,75 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Charlie Cunningham spielt am Samstag im Felsenkeller. © Quelle: Bennie Curnow

Leipzig zeigt Courage! auf der Moritzbastei

Sonntag: Es ist Frühjahr – und damit mal wieder Zeit für Leipzig zeigt Courage! Das Festival, bei dem jährlich ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung gesetzt wird, beginnt am Sonntag um 16 Uhr vor und auf der Moritzbastei, als Headliner ist Olli Schulz samt Band zu Gast. Weitere musikalische Gäste sind Ilgen-Nur, Rote Mütze Raphi, Jamla & The other Heroes sowie die Gewinnerband des 25. Jugendfestivals.