Jimmy Kelly, Dieter Bohlen, Romano und mehr: 9 Tipps für die Woche in Leipzig

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 16. bis 23. April besonders:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jimmy Kelly im Haus Auensee

Wochentipp: Laut Tourtitel ist er „Back On The Street“, tatsächlich aber geht’s ins Haus Auensee: Das Kelly-Family-Mitglied Jimmy Kelly tritt dort am Donnerstag, dem 20. April, auf und bringt sein weitestgehend aus Straßenmusikern und -musikerinnen bestehendes „Street Orchestra“ mit. Ein Abend voller handgemachtem Folk, guter Laune und viel neuer Musik steht beim Tourauftakt in Leipzig bevor.

Los geht es um 20 Uhr, Karten gibt es ab 42,30 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ryuichi Sakamoto: Coda“ in der Schaubühne Lindenfels

Sonntag: Ende März verstarb der japanische Regisseur Ryuichi Sakamoto im Alter von 71 Jahren. In seiner Karriere bewegte er sich stilistisch im Bereich Jazz, Neo-Klassik sowie Avantgarde-Pop und war auch als Filmkomponist aktiv – für den Soundtrack zu „Der letzte Kaiser“ erhielt er 1988 den Oscar. Die Schaubühne Lindenfels zeigt am Sonntag um 18.45 Uhr das Dokumentarfilmporträt „Coda“ von 2017.

„Ryuichi Sakamoto: Coda“ läuft am Sonntag in der Schaubühne Lindenfels. © Quelle: Salgeber

„Suzume“ in der Kinobar Prager Frühling

Montag: Im neuen Anime von Makoto Shinkai („Your Name“) zieht ein 16-jähriges Mädchen durch Japan, um magische Tore zu verschließen und damit eine große Katastrophe zu verhindern – und muss sich zugleich ihrem eigenen Trauma stellen. Ein emotional berührender und vor allem visuell herausragender Streifen, der am besten auf der großen Leinwand zu genießen ist. „Suzume“ läuft am Montag um 17 Uhr und Dienstag um 19 Uhr in der Kinobar Prager Frühling.

„Suzume“ läuft am Montag in der Kinobar Prager Frühling © Quelle: Crunchyroll/Wildbunch Germany

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lina im Täubchenthal

Dienstag: Lina Larissa Strahl – auf der Bühne bekannt als Lina – meldet sich mit neuer Musik und einer Tournee zurück. Die Singer-Songwriterin tritt auf ihrer „24/1“-Tour am Dienstag im Täubchenthal auf. Beginn ist um 19 Uhr, Karten gibt es ab 47,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Sängerin Lina tritt am Dienstag im Täubchenthal auf. © Quelle: Iga Drobisz

Dieter Bohlen in der Arena

Mittwoch: Es soll seine letzte Tour werden, verspricht Dieter Bohlen. Dass der in den vergangenen Jahrzehnte vornehmlich als Produzent tätige „Pop-Titan“ aber überhaupt auf Tour geht – allein das ist schon ein Ereignis. Zu hören gibt es etliche Hits aus seiner langjährigen Karriere, und zwar höchst selbst gesungen. Zu erleben am Mittwoch, 19.30 Uhr in der Arena Leipzig. Karten ab 67,00 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Dieter Bohlen tritt am Mittwoch in der Arena Leipzig auf. © Quelle: Henning Kaiser/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Romano im Täubchenthal

Donnerstag: „Die Leute brauchen jetzt ein bisschen Wärme, wie abends eine heiße Wanne“, sagt Romano über sein drittes Album „Vulkano Romano“, auf dem er nach Ausflügen in Rap-Gefilde wieder zu seinen Schlagerwurzeln zurückkehrt. Am Donnerstag tritt er im Täubchenthal auf, Beginn um 19 Uhr. Karten für 27,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Romano tritt am Donnerstag im Täubchenthal auf. © Quelle: Fabien Prauss/dpa

Leipziger Zukunftstage in der City

Freitag: Die „Omas for Future“ veranstalten zum Internationalen Tag der Erde am 22. April in zehn deutschen Städten die sogenannten „Zukunftstage“. Das Programm beginnt bereits am Freitag mit mehreren Workshops sowie einer „Innovationsausstellung“ in den Passagen rund um den Leipziger Marktplatz. Anmeldung für die Workshops sowie das gesamte Programm unter www.leipziger-zukunftstag.de.

Die "Omas for Future" veranstalten am Freitag den 1. Leipziger Zukunftstag. © Quelle: Katrin Schwurack

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christine Prayon im Kupfersaal

Samstag: Die Schauspielerin und Kabarettistin Christine Prayon – Zuschauern der ZDF „heute show“ bekannt als Birte Schneider – gastiert am Samstag im Leipziger Kupfersaal und präsentiert dort ihr Programm „Abschiedstour“. Worum es geht, ist auch nach dem Lesen der offiziellen Ankündigung nicht klar. Sicher ist aber: Es darf gelacht werden. Beginn 20 Uhr, Karten ab 25,96 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Christine Prayon tritt am Samstag im Kupfersaal auf © Quelle: Elena Zaucke

Coldplay in Concert im Cineplex

Sonntag: Bereits 2022 gab es in 81 Ländern eine Live-Übertragung des Coldplay-Konzerts aus Buenos Aires. Die komplette argentinische Konzertreihe „Coldplay – Music Of The Spheres: Live At River Plate“ kommt nun als Director’s Cut in die Kinos, mit neu abgemischtem und remastertem Sound, gefilmt vom BAFTA-prämierten und Grammy-nominierten Regisseur Paul Dugdale. Am Sonntag um 17 Uhr im Cineplex in Grünau.