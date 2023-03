9 Kultur-Tipps für die Woche in Leipzig

In der Arena wird Pink Floyd gehuldigt, im Hellraiser gastieren The 69 Eyes, im Kino läuft der neue Spielberg, und im Werk 2 liest Luisa Neubauer. Diese und weitere Empfehlungen in unseren Wochentipps.

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 12. bis 19. März besonders:

The Australian Pink Floyd Show in der Arena

Wochentipp: Mit über drei Jahrzehnten Bandgeschichte, Tourneen rund um den Globus und international über vier Millionen verkauften Tickets ist „The Australian Pink Floyd Show“ die erfolgreichste und bekannteste Pink-Floyd-Tribute-Band der Welt. Am Montag gastieren sie in der Arena Leipzig mit ihrem neuen Programm „#Darkside50Tour“, die ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens des Pink-Floyd-Albums „The Dark Side of the Moon” steht. In der ersten Hälfte der Show wird die Platte in voller Länge zu hören sein, die zweite Hälfte besteht aus weiteren bekannten Pink-Floyd-Hits.

Los geht’s am 13. März um 20 Uhr – Karten gibt es ab 67,30 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

The Australian Pink Floyd Show tritt am Montag in der Arena Leipzig auf. © Quelle: Ben Donoghue

„Saint Omer“ im Kino

Sonntag: In Alice Diops Debütfilm „Saint Omer“ nimmt die Romanautorin Rama an einem Gerichtsprozess gegen Laurence Coly teil, die beschuldigt wird, ihre 15 Monate alte Tochter getötet zu haben. Bei den Filmfestspielen in Venedig gab es 2022 vier Preise – unter anderem den Großen Preis der Jury. Der Film läuft täglich in den Passage Kinos und in der Kinobar Prager Frühling.

Alice Diops „Saint Omer“ läuft im Kino. © Quelle: Grandfilm

Alyona Alyona im Werk 2

Montag: Sie ist wütend, zu Recht – und das hört man: Die wortgewaltige ukrainische Rapperin Alyona Alyona tritt am Montag im Werk 2 auf. Die Musikerin erzählt von Frauenbildern jenseits der gängigen Schönheitsklischees oder von jungen Erwachsenen, die ihr Land verlassen haben. Als Support tritt die Leipzigerin Cary auf. Beginn um 20 Uhr, Karten für 19,40 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die ukrainische Rapperin Alyona Alyona tritt am Montag im Werk 2 auf. © Quelle: JTs, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Luisa Neubauer im Werk 2

Dienstag: Die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer kommt ins Werk 2: Am Dienstag macht sie dort auf ihrer Lesetour mit dem Namen „Gegen die Ohnmacht“ Station. An ihrer Seite: ihre Großmutter Dagmar Reemtsma. Beide verbindet ihr Einsatz gegen die Ohnmacht angesichts der Krisen und Kriege der Welt. Beginn um 20 Uhr, Karten ab 15,75 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Luisa Neubauer gastiert am Dienstag im Werk 2. © Quelle: imago/STAR-MEDIA

Die Fabelmans im Kino

Mittwoch: Der große Kinomagier Steven Spielberg ist zurück – und hat sein eigenes Leben verfilmt. Wenn auch mit deutlichem fiktionalen Einschlag: In „Die Fabelmans“ schildert er, wie ein junger Mann in einer besonderen Familie aufwächst und seine Liebe und Faszination fürs Filmemachen entdeckt. Der Film läuft täglich im Cinestar, Cineplex, Regina Palast und in den Passage Kinos.

Der neue Steven-Spielberg-Film „Die Fabelmans“ läuft im Kino. © Quelle: Universal Pictures

Theaterturbine in der Moritzbastei

Donnerstag: Die Theaterturbine meldet sich zurück: „Hin und weg – Leipzig sucht die Superstory“ ist eine improvisierte Challenge im Geschichtenerzählen. Ein Abend voller urkomischer und ergreifender Momente wird versprochen, wenn drei Improvisateure ihre Storys präsentieren und das Publikum entscheidet, welche bleibt und welche kann weg. Los geht’s am Donnerstag um 20 Uhr in der Moritzbastei, Karten für 14 Euro unter www.tixforgigs.com.

Die Theaterturbine präsentiert ihr neues Programm "Hin und weg". © Quelle: Theaterturbine

Heinz Strunk im Kupfersaal

Freitag: „Ein Sommer in Niendorf“, das neue Buch von Heinz Strunk, erzählt eine Art norddeutsches „Tod in Venedig“: Ein bürgerlicher Held begibt sich für eine längere Auszeit nach Niendorf, um ein Buch zu schreiben. Vor Ort gerät er aber bald in die Fänge eines dämonischen Geistes: ein Strandkorbverleiher und Besitzer des örtlichen Spirituosengeschäfts. Am Freitag macht Strunk auf seiner Lesetour im Kupfersaal Halt, Beginn 20 Uhr. Karten für 25,96 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Heinz Strunk liest am Freitag im Kupfersaal. © Quelle: IMAGO/Dwi Anoraganingrum

The 69 Eyes im Hellraiser

Samstag: Zuletzt gastierten sie zum WGT 2022 in Leipzig, nun gehen die finnischen Rocker von The 69 Eyes auf Tour – und halten abermals in Leipzig. Am Samstag spielen sie im Hellraiser in Engelsdorf und warten dort mit harten Gitarren-Riffs und der brummig-samtenen Stimme von Sänger Jyrki Pekka Emil Linnankivi auf. Beginn 20.30 Uhr, Karten für 36,75 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

The 69 Eyes treten am Samstag im Hellraiser auf. © Quelle: Dirk Knofe

Wolfgang Haffner im Haus Leipzig

Sonntag: Der Jazz-Schlagzeuger Wolfgang Haffner geht auf „Silent World“-Tour. Am Sonntag tritt der Mann, der bereits 1983 mit Konstantin Wecker auf Tour war und danach unter anderem mit Till Brönner zusammenarbeitete, gemeinsam mit seiner Dreamband im Haus Leipzig auf, um Werke aus mehr als 40 Jahren Karriere zu präsentieren. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Karten für 51,95 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

