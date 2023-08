Ohne Baerbocks „Pannenflieger“: Leipzigerin vollendet Australien-Abenteuer der Außenministerin

Leipzig. Heldengeschichten bekommt man von ihr nicht zu hören. Lieber erzählt Birgit Scheps-Bretschneider, wie sie statt mit Außenministerin Annalena Baerbock und einer Regierungsdelegation am Ende ganz allein im australischen Sydney landete. Zwei Museumskisten musste sie vom Sperrgepäckschalter durch die Menschenmassen zum Ausgang bugsieren.

Und so, wie sie von diesem Slapstick erzählt, kam niemand zu Schaden, weil Flughafenangestellte eine Schneise geschlagen haben. Ihr glücklich strahlendes Gesicht in der Ankunftshalle ist auf einem Video festgehalten, das die deutsche Botschaft als „German Embassy AUS“ auf Twitter verbreitet.

„Andere Leute reisen mit Surfbrett“, sagt Scheps-Bretschneider jetzt, zurück in ihrem winzigen Büro im Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig. Und sie transportiere eben Speer, Holzkeule, Grabstock und Fischernetz, um es dem indigenen Volk der Kaurna zurückzugeben. Allerdings müssen Surfer keine Zertifikate für das Einführen von Waffen vorlegen und die toxische Unbedenklichkeit eines Grabstocks beurkunden.

Doch sogar den Papierkram hat sie genossen, denn: „Ein australischer Zöllner hat sich bei mir bedankt, dass wir die Objekte zurückbringen“, erzählt sie. Das habe sie „freudig gestimmt“, weil „unsere gemeinsame Geschichte über lange Zeit keine gute Geschichte war“. Es gebe Australier, die das Verhältnis zu den Aborigines anders sehen. „Rassismus ist noch immer ein Problem.“

Birgit Scheps-Bretschneider hat auf eigene Faust vollendet, was wenige Tage vorher in Abu Dhabi seinen Anfang nehmen sollte, als Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den Weg nach Australien, Neuseeland und Fidschi antreten wollte. Doch die auch „Pannenflieger“ genannte Regierungsmaschine hatte Probleme mit den Landeklappen. Zwei Anläufe, zwei Abbrüche. Eine Absage. Scheps-Bretschneider findet es „unglaublich, dass Maschinen der Flugbereitschaft in solch einem Zustand sind. Für so einen Zweck müsste doch etwas Moderneres zur Verfügung stehen“, sagt sie und ergänzt: „auch klimafreundlicher“. Der Plan war, gemeinsam mit Baerbock die vier Objekte zurückgeben. Doch nur für Scheps-Bretschneider ist er aufgegangen. „Wenn ich schon mal halb da bin“, habe sie sich gesagt und ohne zu zögern einen Linienflug genommen.

Museum für Völkerkunde bietet Raum für Rituale

Raum der Erinnerung im Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig. © Quelle: André Kempner

Wer die 64-Jährige kennenlernt, merkt schnell, dass sie sich von nichts bremsen lässt, wenn es um ihre Herzensangelegenheit geht. Seit 45 Jahren arbeitet die gebürtige Leipzigerin im Grassi Museum für Völkerkunde, kümmert sich heute als Abteilungsleiterin um Provenienzforschung und Restitution und ist seit Abschluss ihres Ethnologiestudiums 1986 Kustodin des Bereichs Australien und Pazifik.

Für diese Regionen gibt es momentan zwar keine eigene Ausstellungspräsentation, doch seit 2021 in der ersten Etage den Raum der Erinnerung. Er bietet, so steht es auf einer Tafel, „einen öffentlichen und einen geschützten Bereich für Zeremonien und Rituale im Rahmen der Rückführung von Vorfahren in ihre Gemeinschaften“. Ausstellungsstücke dokumentieren Restitutionen und Repatriierungen. Derzeit erzählt eine leerstehende Vitrine indirekt vom jüngsten Coup der Leipziger Forscherin, denn hier waren die vier Objekte untergebracht.

Vom Erlebnis der Rückgabezeremonie wirkt Scheps-Bretschneider noch immer bewegt, wenn sie mit Begeisterung, Wissen und Empathie davon erzählt. Es klingt, als gehöre sie zur Familie. Die Kaurna haben die Artefakte „an Herz und Bauch gedrückt, denn sie nehmen sie emotional in Besitz, nehmen eine spirituelle Verbindung auf. Für sie sind es beseelte Objekte.“

Ein Netz zum Fischfang, hergestellt aus Pflanzenfaser von der Kaurna Gemeinschaft, South Australia (vor 1840) © Quelle: SES/Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Die Stücke kommen zunächst in ein Depot in Canberra, bis das Museum für die Kultur der Adelaide-Region fertiggestellt ist und es einen richtigen Festakt gibt. Sie hoffe, dann dabei sein zu können, sagt Scheps-Bretschneider, und schiebt gleich nach: „Ich werde auf jeden Fall dorthin fliegen, das bin ich den Menschen schuldig. Und wenn ich es selbst organisiere.“ Man glaubt es ihr sofort.

Sie hat Australien schon oft und lange bereist, hat im Schlafsack unter freiem Himmel übernachtet, „schwarz-blau sah der aus, wie Samt. Und so nah schien er, dass man das Gefühl hatte, sich damit zudecken zu können.“ Damals war sie in den Regionen um die Adelaide Plains im Süden unterwegs, dem traditionellen Land der Aborigines, zu denen neben den Kaurna dort die Dieri, Maralinga Tjarutja, Ngarrindjeri und Narungga gehören.

„Die Kaurna waren relativ sesshaft, betrieben Gartenbau, lebten vom Fischfang“, erzählt die Forscherin, als sie in den 1830er-Jahren, Zeit der ersten Kolonialisierung, evangelische Missionare aus Dresden in ihre Gemeinschaft integrierten. „Es gehört zu ihrer Kultur, Fremden offen zu begegnen.“ Die Missionare mussten sich selbst versorgen, „vielleicht hatten sie deshalb 1840 Speer und Fischernetz für das Historische Museum Dresden dabei“. Damit ihre Predigten verstanden wurden, lernten sie die Sprache, stellten Wörterbücher zusammen, lehrten die Kinder Lesen und Schreiben.“ Eine der Dokumentationen, „The Native Tribes of South Australia“ aus dem Jahr 1880, ist im Grassi Museum für Völkerkunde ausgestellt, das zu den Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen gehört.

Birgit Scheps-Bretschneider ist es wichtig, dies als Teil der deutschen Geschichte zu verstehen. Ab den 1850er-Jahren sind viele Deutsche nach Australien ausgewandert, vor allem aus der Lausitz. Und Weltgeschichte ist es ebenso: Sehe sie Fernsehbilder von internationalen Klimakonferenzen, erkenne sie an Körperbemalung und Schmuck die Herkunft der Stammes-Vertreter. „Wir sitzen da alle im selben Boot.“ Auch deshalb schätzt sie es sehr, dass Annalena Baerbock die Rückgabezeremonie quasi zur Chefinnensache machen wollte. „Das ist ein Signal an jene Museen, die zögerlich sind.“ Sie hat das Zeichen nun selbst gesetzt, auch wenn sie deshalb keine Heldin sein will.

