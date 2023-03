﻿Bohème der Arbeiterklasse: Wie der Osten sich selbst verschenkt hat

In der neu aufgeflammten Debatte über die Ungleichheit zwischen Ost und West verdecken berechtigten Forderungen und Vorwürfe einen unwiederbringlichen Verlust. Eine Ergänzung zu Dirk Oschmanns Polemik.

Leipzig. Sie war in den 80er-Jahren noch gar nicht geboren, sagte in dieser Woche eine Radio-Redakteurin. „Wenn man mich aber fragt, in welche Zeit ich gerne mal reisen würde, dann wäre es das Nachtleben in Berlin in den 80ern.“ Meint sie Kreuzberg? Prenzlauer Berg? Sie spricht über den Tod Hans-Joachim Behrendts, Schlagzeuger der Band Ideal, was vermuten lässt, dass West-Berlin gemeint ist. Alter Sehnsuchtsort der Freiheit suchenden Westdeutschen – und der Ostdeutschen auch, sofern sie aus der DDR raus wollten, aber nicht in bundesdeutsche Spießigkeit und den Konservatismus dort hinein. Womöglich liegt das Abwenden des Westens vom Osten in der Kränkung begründet, 1990 nicht erlöst worden zu sein.