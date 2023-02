﻿Leipziger Ausstellung zum Ukraine-Krieg: Ein Tarnnetz und viele Fotos

Im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig werden Bilder und Objekte gezeigt, die die Geschichte der Ukraine seit 1991 beleuchten. Zu sehen ist auch das Erinnerungsstück einer Leipzigerin, die den Kriegsausbruch in Kiew erlebte.

Leipzig. Das Tarnnetz, das jetzt im Zeitgeschichtlichen Forum hängt, hat eine weite Reise hinter sich. Geknüpft haben es Frauen aus dem Süden Kiews – kurze Zeit, nachdem Russland die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen hatte. Auch Alina Artamina war an der Entstehung beteiligt, sie organisierte die benötigten Materialien auf einem Schwarzmarkt, der nach Kriegsausbruch in einem Keller entstanden war. So erzählt es Artamina, die eigentlich in Leipzig lebt, am Donnerstag bei der Vorstellung der Ausstellung „Unabhängigkeit! Fotografien aus der Ukraine 1991–2022“.