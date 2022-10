Die Backstreet Boys einmal live und ganz nah treffen – das ist am Sonntag nach dem Konzert der Boygroup möglich, und zwar im Club Koenigshaus. Das entsprechende Kleingeld vorausgesetzt.

Backstreet Boys laden nach Arena-Konzert zum Meet and Greet im Club Koenigshaus

Leipzig. Nick, Kevin, AJ, Brian und Howie mal ganz persönlich und hautnah treffen – in den 90ern war das für abertausende Teenager wohl ein unerreichbarer Traum. Am Sonntag kann er Realität werden – das nötige Kleingeld vorausgesetzt. Denn nach dem ausverkauften Konzert in der Arena beginnt im Club Koenigshaus (Königshauspassage, Markt 17) die Aftershow-Party – und die Backstreet Boys sind dabei.

Mindestens drei Boys vor Ort

Es stehe zwar noch nicht endgültig fest, ob tatsächlich alle fünf Mitglieder der Boygroup vor Ort sind, wie Kilian Gildenberg vom Club Koenigshaus erklärt. Mindestens drei werden es aber sein. Im VIP-Bereich werde es dann Möglichkeiten für ein Meet and Greet geben – und auch eine kleine Club-Show. „Der Einlass beginnt 23 Uhr, aber frühes Erscheinen lohnt sich. Denn wer eher da ist, steht weiter vorne an der Bühne.“ Spätestens 5 Uhr soll Schluss sein.

Wer über eines der bereits ausverkauften regulären Tickets verfügt, kommt allerdings nicht in den VIP-Bereich. Dafür muss man tiefer ins Portemonnaie greifen: Ein „VIP Meet & Greet“-Ticket, bei dem ein kurzes Treffen samt Foto möglich ist, kostet knapp 360 Euro. Und für eine „VIP-Booth“-Karte fallen sogar gut 760 Euro an – dafür wird es laut Gildenberg dann die Möglichkeit geben, am Tisch der Backstreet Boys zu sitzen.

Karten gibt es exklusiv auf der Webseite der Backstreet Boys: www.backstreetboys.com/events/.

Von CN