﻿ Buchmesse Leipzig: Manga-Comic-Con wird dieses Jahr noch größer

Leerstand in der Altstadt: Was steckt hinter der Grimmaer „Hobbyschmiede“

Mit ihrem Projekt „Hobbyschmiede“ hat die Stadt Grimma im Wettbewerb „Ab in die Mitte“ einen Preis in Höhe von 20.000 Euro erhalten. Was verbirgt sich angesichts hohen Leerstandes in der Altstadt hinter dem Vorhaben?