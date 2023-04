Buchmesse in Leipzig: Alle Infos zu Programm, Tickets und Comic Con

Leipzig. Drei mal wurde sie von der Pandemie ausgebremst, nun nimmt sie wieder Fahrt auf: die Buchmesse Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vom 27. bis 30. April werden sich wieder die Hallen auf dem Messegelände füllen. 2019, als sie das letzte Mal stattfand, kamen 2500 Aussteller aus über 40 Ländern. Einiges ist in diesem Jahr anders.

Wie hat die Buchmesse in Leipzig geöffnet und was gehört alles dazu?

Die Leipziger Buchmesse findet in den Hallen 1, 2, 3, 4 und 5 sowie in der Glashalle statt, die Manga-Comic-Con parallel in den Hallen 1 und 3, das Festival „Leipzig liest“ verteilt sich auf das Messegelände und die Stadt Leipzig. Die Hallen auf der Neuen Messe (Messeallee 1) sind von Donnerstag bis Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Antiquariatsmesse stellt sich neu auf – was ist anders?

Die 29. Leipziger Antiquariatsmesse findet am 28. und 29. April statt, also nur Freitag (14 bis 20 Uhr) und Samstag (10 bis 19 Uhr). Im historischen Barocksaal der Salles de Pologne (Hainstraße 16/18) präsentieren Antiquariate aus ganz Deutschland herausragende Exponate. Auch der traditionelle Messekatalog ist wieder geplant – mit dem Gastland-Schwerpunkt Österreich. Noch bis zum 31. Januar können die Antiquariate sich anmelden. Eintrittskarten kosten 5 Euro. Warum dieses Ambiente passt, kann man auf leipziger-antiquariatsmesse-23.de sehen

Bleibt die Manga-Comic-Con auf der Buchmesse wie gehabt?

Für die einen ist es der Höhepunkt des Manga- und Comic-Jahres, für andere gehört sie zur Leipziger Buchmesse: die Manga-Comic-Con. Die wichtigste Frühjahrsveranstaltung für die Manga- und Comicszene umfasst wie immer die Ausstellungsbereiche Manga, Comic, Anime, Cosplay- & Zeichenzubehör, Games, Mode, Merchandise. Vom 27. bis 30. April treffen die Stars der Branche auf knapp 30 000 Quadratmetern ihre Fans. Rund 400 Aussteller und über 100 Veranstaltungen sind geplant, darunter der Cosplay-Wettbewerb (29. April), Lesungen, Signierstunden, Workshops, Podiumsdiskussionen, Kunstperformances sowie Auftritte des Gastlandes Österreich sowie der Niederlande/Flandern, der Tschechischen Republik/Mährischen Landesbibliothek sowie des Finnland Instituts.

Aussteller und Veranstaltungen der Manga-Comic-Con sind in den Hallen 1 und 3 auf dem Messegelände zu finden. Das Programm wird am 23. Februar bekanntgegeben, ebenso die Namen aller prominenten Gäste. Aus den USA wird Todd Nauck erwartet, der Norweger Arild Midthun stellt die Graphic Novel „Eva – Klima in der Krise“ vor. Aus Großbritannien reisen drei Künstler an: Roger Langridge, RJ Barker und Ben Aaronovitch. Aus Berlin hat sich die Disney-Animationszeichnerin Flavia Scuderi angekündigt, aus Japan Keri Kusabi und Sana Takeda.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Vorfeld der Manga-Comic-Con findet der LupyCo Contest statt, das Motto lautet: „Cosplaye den Charakter mit dem du gern befreundet wärst.“ Vom 10. bis 17. Februar können Foto- und Video-Beiträge eingereicht werden. Abgestimmt wird vom 27. März bis 7. April öffentlich auf der Website der Manga-Comic-Con. Die Gewinner werden am 19. April bekanntgegeben.

Auch der Kinder- und Jugendbereich sowie die Phantastik ziehen in die Halle 3 – und sind damit in unmittelbarer Nachbarschaft zur Manga-Comic-Con. Im Jahr 2019 haben von insgesamt 286.000 Besuchern der Leipziger Buchmesse 104.000 Menschen auch die Manga-Comic-Con (MCC) besucht. Rund 40 Prozent der Fans, die extra für die MCC gekommen sind, haben ein Kostüm getragen. Alle Informationen gibt es nach und nach auf www.manga-comic-con.de.

Ein fantasievoll gekleideter Besucher der Leipziger Buchmesse, ein sogenannter Cosplayer. © Quelle: Jens Kalaene/ dpa (Archiv)

Hier gibt es Eintrittskarten für die Buchmesse Leipzig und soviel kosten sie

Karten gibt es im Online-Ticketshop der Buchmesse sowie bei der Ticketgalerie im LVZ Foyer (Peterssteinweg 19) und Barthels Hof (Hainstraße 1); unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 und auf www.ticketgalerie.de. Die Dauerkarte für alle vier Tage kostet im Vorverkauf/Online 40 Euro, an der Tageskasse 42 Euro. Eine Tageskarte für Donnerstag, Freitag und Sonntag ist im Vorverkauf/Online für 20 Euro zu haben, an der Tageskasse für 22 Euro; für Samstag sind es 25 (27) Euro. Ermäßigungen liegen bei 16,50 Euro bis 23,50 Euro. Kinder bezahlen 9,50 Euro bis 15,50 Uhr; bis 5 Jahre ist der Eintritt frei. Alle Tarife und Vorverkaufsstellen stehen auf leipziger-buchmesse.de.

Kann ich auf der Leipziger Buchmesse Bücher kaufen?

Der Verkauf auf der Leipziger Buchmesse findet in der Messebuchhandlung (Halle 3 und Halle 4) und an Verlagsständen statt. Verkauft wird zum festen Ladenpreis. Im Anschluss an Veranstaltungen in den Messeforen signieren viele Autorinnen und Autoren ihre Bücher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Was ist beim Festival „Leipzig liest“ geplant?

Beim Lesefest „Leipzig liest“ sind 2400 Veranstaltungen mit 2500 Mitwirkenden an 300 Orten in der Stadt geplant. Erwartet werden unter anderem Maja Lunde aus Norwegen und Martin Walker aus Schottland, Ulrike Dresner, Annette Pehnt und Helga Schubert, Christoph Hein, Clemens Meyer und Eugen Ruge. Unter den prominenten Gästen sind Angela Merkel, Sebastian Fitzek und Eckart von Hirschhausen. Das komplette Programm steht auf www.leipziger-buchmesse.de

Diese Autoren präsentiert die Leipziger Volkszeitung

Statt einer LVZ-Autorenarena auf der Messe gibt es in der Kuppelhalle des Verlagsgebäudes am Peterssteinweg an jedem Messeabend Begegnungen mit prominenten Autoren. Der Schauspieler Christian Redl kommt mit seinem Buch „Das Leben hat kein Geländer“ (27.4., 20 Uhr). Roland Kaiser stellt „Live – Das Roadbook“ vor – eine Art Livekonzert in Buchform mit Fotografien und Erinnerungen an Glücksmomente, das Musikmachen und das Leben unterwegs (28.4., 20 Uhr). Wolfgang Lippert ist mit „Das große Ein Kessel Buntes Buch“ (29.4., 17 Uhr) zu Gast und Frank Schöbel mit „Danke, liebe Freunde“ (29.4., 20 Uhr). Der Journalist Imre Grimm unterhält erneut mit seinem Kolumnen-Band „Über Leben in Deutschland“ (27.4., 17 Uhr).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karten für 10/12 Euro (Abonnenten) und 14/16 Euro gibt es ab 10. März (für Roland Kaiser ab 20. März) auf www.ticketgalerie.de

Wo ist die LVZ auf der Buchmesse zu finden?

Die LVZ ist auch auf dem Messegelände vertreten: In Halle 3 wird sie an einem gemeinsamen Stand (B201/C200) mit dem Madsack Medien Campus und der Jugendredaktion MADS zu finden sein. An allen vier Messetagen erfahren Besucherinnen und Besucher dort mehr über den Weg einer Nachricht von der ersten Information bis hin zum fertigen Artikel, Video oder zur Podcast-Folge. Außerdem können sie sich über die Ausbildungsmöglichkeiten in unserem Medienhaus informieren und selbst als rasende Reporterinnen und Reporter versuchen. Geplant sind zudem Workshops zu Themen wie Fake News erkennen, Entwicklungen im Journalismus und Karrierestart in den Medien.

Wer ist Gastland der Leipziger Buchmesse 2023?

Unter dem Motto „meaoiswiamia“ („mehr als wir“) stellen sich Verlage, Autorinnen und Autoren aus Österreich vor. Dabei gibt es viele Entdeckungen zu machen, schon jetzt sei Michael Stavarič ans Herz gelegt, dessen neuer Roman „Das Phantom“ am 26. April bei Luchterhand erscheint. Seit Mai 2022 läuft die Literaturhaus-Tour.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu den in Deutschland längst bekannten Schriftstellern gehören Clemens Setz, Maja Haderlap, Thomas Stangl, Teresa Präauer, Michael Köhlmeier, die Literaturnobelpreisträger Elfriede Jelinek und Peter Handke sowie Karl-Markus Gauß, der 2022 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung erhalten hat. In Kooperation mit dem MDR-Chor erhalten drei österreichische Komponistinnen einen Kompositionsauftrag. Die entstandenen Stücke sollen am Buchmesse-Freitag uraufgeführt werden. Informationen zu Ausstellern und Programm: gastland-leipzig23.at

Auch Portugal möchte sich endlich in den Leipziger Messehallen zeigen. Nach der pandemiebedingten Absage konnte die aufwendig gestaltete Präsentation bisher nicht gezeigt werden. 2023 werden nun davon ausgewählte Elemente präsentiert und bieten den Autoren aus Portugal eine passende Bühne.

Wer bekommt den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung?

Die Auszeichnung, mit deren Verleihung die Buchmesse am 26. April im Gewandhaus eröffnet wird, geht in diesem Jahr an russisch-jüdische Autorin Maria Stepanova für ihren Lyrikband „Mädchen ohne Kleider“, er ist 2022 bei Suhrkamp erschienen. Die Jury lobt in ihrer Begründung „die Unbedingtheit“, mit der die Dichterin auf der poetischen Wahrnehmung der Welt besteht. „Stepanovas Lyrik ist wie ihre Prosa und Essayistik Arbeit am Gedächtnis. Sie folgt den Spuren namenloser Toter, fördert das Unerzählte zutage, schlägt ironische Haken und widersetzt sich jeder Art von Parolen. Auch wenn Maria Stepanova in ihren Gedichten in den Abgrund schaut, bleibt ihre große Hoffnung die Sprache. Sie verhilft dem nicht-imperialen Russland zu einer literarischen Stimme, die es verdient, in ganz Europa gehört zu werden.“ Stepanova lebt derzeit im deutschen Exil.

Belletristik, Sachbuch, Essayistik: Welche Preise werden noch vergeben?

Unter anderem die Preise der Leipziger Buchmesse in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung. 161 Verlage haben 465 Werke eingereicht. Am 27. April, werden um 16 Uhr die Preisträger bekannt gegeben, am 23. März hat die Jury die 15 Nominierten der Shortlist verkündet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was gibt es speziell für Kinder und Jugendliche?

Unter anderem soll der „Lesekompass“ Orientierung geben. Jährlich ehrt er in drei Alterskategorien jeweils zehn herausragende Titel der Kinder- und Jugendliteratur. Neben klassischen Büchern werden auch Apps oder andere digitale Inhalte in die Empfehlungsliste aufgenommen. Neu ist auch eine „Comic-Edition“. In diesem Rahmen werden Comics, Mangas, Graphic Novel für unterschiedliche Altersgruppen ausgezeichnet. Geplant sind zudem neue Workshop-Konzepte und Präsentationsformen, die von der klassischen Lesung abweichen. Sie sollen Kunstformen wie Rap, Lyrik, Poetry Slam, Theater oder Streetart bieten.

Erstmals öffnet die Buchmesse einen Kreativcampus für Jugendliche. Unter dem Titel „Uverse – Deine Welt“ sind Lesungen, Podcasts und Workshops geplant, insgesamt 250 Veranstaltungen rund um Bücher, Podcasts, Comics, Musik sowie mit zahlreichen interaktiven Spiel- und Kreativangeboten. „Uverse“ richtet sich an Besucherinnen und Besucher zwischen 10 und 22 Jahren.

Was hat es mit der Aktion „Your Place to Read“ auf sich?

Zwischen Februar und April findet unter dem Motto „Your Place to Read“ eine Buchhandlungstour im deutschsprachigen Raum mit insgesamt 12 Stationen statt. Anschließend ist „Your Place to Read“ mit einem eigenen Stand auf der Buchmesse, der sich täglich verändern und von Tag zu Tag bunter werden soll. Details wird es auf www.leipziger-buchmesse.de/yourplacetoread geben.

Wird die Buchmesse politischer?

Erstmals gibt es das „Forum Offene Gesellschaft“ (Halle 4). Im Fokus stehen Themen, die die Gesellschafft bewegen wie Integration, Krieg, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Zu den Gesprächsteilnehmern zählen Autoren ebenso wie Politiker, Wissenschaftler und Journalisten. Zahlreiche weitere politische Bühnen wie das „Café Europa“ oder „Forum Weltweit“ ermöglichen Denkräume für internationale Diskussionen. Das Traduki-Netzwerk bringt erneut Literatur aus Südosteuropa in Leipzig an einen Stand und damit zehn Länder und ihre deutschsprachigen Partner, die sonst nur selten gemeinsam auf politischem oder kulturellem Parkett auftreten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien und Slowenien. Um ukrainischen Verlegern und Autoren Raum zu geben, öffnet eine eigene Bühne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Findet die Klimabuchmesse auch 2023 wieder statt?

Auch die Klimabuchmesse geht dieses Jahr in die dritte Runde. Am Donnerstag, dem 27. April, werden der Schirmherr Eckart von Hirschhausen sowie die international gefeierte Autorin Maja Lunde die Messe feierlich eröffnen. In den darauffolgenden drei Tagen soll die Klimakrise als eine der größten Herausforderungen der Menschheit sowie ein möglicher Ausweg aus dieser thematisiert werden. Neben dutzenden Vorlesungen aus über 20 Büchern und vielen Klimagesprächen wird auch eine Podiumsdiskussion mit der Energieökonomin Claudia Kemfert zu sehen sein. Die Klimabuchmesse möchte auch den Kleinen unter uns dieses schwere Thema vermitteln, weshalb Kinderbuchautoren wie Kirsten Boie mit ihrem Buch „Der Hoffnungsvogel“ auf dem Programm steht.

Mit welchen Bahnen kann ich die Buchmesse 2023 erreichen?

Die S-Bahn-Linien S2, S5, S5X, S6, S8 sowie der Regionalexpress RE 13 fahren eng getaktet zum Haltepunkt Leipzig Messe. Zusätzlich wird der „Saxonia-Express“ (RE 50) am 29. und 30. April Besucher der Buchmesse vom Dresdner Hauptbahnhof direkt zur Leipziger Messe bringen. Geplante Abfahrt ist an beiden Tagen um 8.22 Uhr, die Rückfahrt soll 17.46 Uhr angetreten werden.

Auch für ausgewählte Züge des Fernverkehrs ist vom 27. bis 30. April ein zusätzlicher Halt am Leipziger Messebahnhof vorgesehen. Das gilt für ICE-/ IC-Züge aus München, Nürnberg, Stuttgart, Wiesbaden, Frankfurt am Main, Erfurt, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Magdeburg und Dresden. Alle Verbindungen können online unter bahn.de einsehen.