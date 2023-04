„Wir brauchen diese Helden“: Clemens Meyers Liebeserklärung an die Literatur

Leipzig. Adrian Leverkühn, eine der literarischen Gestalten des großen Thomas Mann, genau genommen die Hauptfigur des Romans „Doktor Faustus“, kommt nach Leipzig:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Centrum musicae, centrum des Druckwesens und der Buchgremplerei, hochleuchtende universitet, - übrigens baulich zersplittert…“ Bevor Leverkühn in Leipzig aber dem Teufel begegnen kann, der ihm zu einem weltberühmten (avantgardistischen) Komponisten machen wird, muss er wieder abreisen, anders als Thomas Mann es plante, denn alle Hotels der Stadt sind ausgebucht!

Es wird ihm, also Leverkühn, berichtet, dass eine Sängerin dafür verantwortlich sein soll, aber der Teufel ist doch noch fern ... Und so glaubt Leverkühn, der zusammen mit seinem Erschaffer, dem Schriftsteller Mann, vorsichtshalber erstmal in der Gleisbar auf dem Leipziger Hauptbahnhof einkehrt, dass es eine märchenhafte „Buchmesse“ sein müsse, die für diesen Andrang verantwortlich ist, die gab es immerhin schon seit dem 17. Jahrhundert! Der Hauptbahnhof Leipzig aber war 1905 noch in der Planungsphase.

Aber wer kann Zeiten und Räume mehr verändern als die Literatur?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Glauben wir noch an sie, glauben wir noch an die Bücher, glauben wir noch an das, was manchmal „schöngeistige Literatur“ genannt wird?

Oder schleichen wir dem Teufel der Verdummung hinterher, der hinter seinen bunt schillernden Fassaden doch nur das Vergessen versteckt? Warten vielleicht in diesem, dann doch immer grauer werdenden Flimmern, die Zeitdiebe aus Michal Endes Roman „Momo“?

Der Geruch der Vergänglichkeit ist auch der Geruch der Zukunft

Die Schriftstellerin Christa Wolf beschrieb in ihrem Roman „Kindheitsmuster“ die grauen Herren, die sie im Traum heimsuchten, ihr Telefonbücher auf den Schreibtisch legten, und meinte damit (Leverkühn, Mann und Meyer sind sich da beinahe einig in der Gleisbar!) die Staatssicherheit.

Lesen wir heute noch zwischen den Zeilen beziehungsweise lesen wir GENAU? Was wird uns auf den Nachttisch gelegt, VIRTUELL, was zieht Wellen und Silberfäden und Netze, um uns einzufangen, VIRTUELL? Und sollten wir uns nicht widerständig (im Centrum des Druckwesens und der Buchgremplerei!) besinnen auf unsere Ur-Sinne, die einst in den Bibliotheken geschärft wurden, Kinder und Jugend, als wir Papier und Worte und Sätze noch mit den Fingern berührten und an ihnen rochen? Oh du Geruch der Bücher, der Seiten, der Vergänglichkeit und damit auch der Zukunft ...

Zur Person Clemens Meyer, geboren 1977 in Halle, gewann 2008 den Preis der Leipziger Buchmesse für seinen Kurzgeschichtenband „Die Nacht, die Lichter“. Zuvor hatte er durch seinen Debütroman „Als wir träumten“ von sich reden gemacht. Seither beschäftigt sich der Leipziger Schriftsteller mit Theatertexten, improvisierten Talkformaten, Radioessays, Jahresrückblicken und Drehbüchern für deutsche Kinofilme oder auch die ARD-Fernsehserien „Tatort“ und „Polizeiruf 110“. In diesem Frühjahr ist sein Buch „Clemens Meyer über Christa Wolf“ bei Kiepenheuer und Witsch erschienen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir leben in einer fragmentierten Zeit. Zwanzig Seiten eines Romans am Stück zu lesen oder mit einem Gedicht Atem zu holen, gleicht einer Heldentat. Wir brauchen diese Helden. Wir brauchen diese Wort-Wunder, die doch tief aus unserer Seele kommen und uns auch in dieser berühren. Sich (zumindest zeitweise) abzuwenden vom digitalen Malstrom erscheint mir eine Notwendigkeit.

Und wenn Leverkühn, der Held Thomas Manns, schon im Jahr 1905 eine märchenhafte Buchmesse imaginierte, dann ist doch nach wie vor beinahe alles möglich, dann kann die Literatur, das Buch, das greifbare haptische Buch, weiterhin Zeit und Raum verändern. Im Anfang war das Wort… (und wird bis zum Ende sein?).

Und auch wenn uns Mauern aus scheinbar undurchdringlichem Beton umgeben, errichtet aus Kaufkraft und Karriere, errichtet aus… sonstwas für einer Dummheit, errichtet von denen, die glauben, man könne das, was am Ende zählt, wie beim Monopoly strikt an den Scheinchen abzählen…; auch dann und gerade dann sollten wir erkennen, dass da doch so viel mehr ist, was zählt. Unsere Helden sollten auch die Schreiber sein, die Dichter und Dichterinnen, die, tot und/oder lebendig die Straßen unserer Stadt bevölkern, wir müssen nur lauschen, dann hören wir sie: „Auf den brachen hinter der stadt, / weitab von gewässern, weiden die reiher.“ (So unser Lessing-Preisträger Andreas Reimann.)

Oh märchenhafte Buchmesse, oh märchenhafte Gleisbar, märchenhafte Bibliothek: Unsere Helden sollten auch die Verleger sein, die aus den Märchen die Wahrheit machen, die Idealisten und unermüdliche Kämpfer sind, die das Monopoly verändern und neben das Wasserwerk und die Parkallee den Verlag und die Literatur setzen ... Gehe nicht (oder immer wieder) über Los, gehe nicht ins Gefängnis, ziehe von jedem der Spekulanten 1000 Euro ein.

Lesen Sie auch

Ich träume von einer Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig, die nicht zugebaut werden wird, deren prächtiges Gebäude weit in unsere Stadt und weiter noch strahlen wird, weil Leser und Denker freie Räume brauchen. Ich träume von Verlagen in unserer Stadt, die Weltkulturerbe sein werden und sind, ich träume von einer Buchhandlung in Specks Hof, die bleibt und bleiben wird, von Buchhandlungen in den Vierteln unserer Stadt, die Orte der Einkehr sind, Orte des Diskurses, Orte des gedruckten Wortes, ich träume von Seiten, die wie Papierflieger in unsere Mitte und zu unseren Rändern segeln, ich erträume mir Thomas Manns Leverkühn, der uns zusammen mit Werner Heiduczek die Schatten der Toten erklärt, ich träume von einer sächsischen Dichterschule, die plötzlich wieder gegenwärtig ist, ich träume von einer Literaturstadt Leipzig, in der wir alle begreifen, dass wir Fritz Rudolf Fries und Erich Loest, Wolfgang Hilbig und Werner Heiduczek und Sarah Kirsch und auch all die jungen und neuen Dichter und Schriftsteller hier treffen werden. Dass Literatur geliebt und gebraucht und gefördert werden muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Info: In der LVZ veröffentlicht Clemens Meyer regelmäßig seine Kolumne unter den „Leipziger Stimmen“.