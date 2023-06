﻿Das ist neu bei der Fête de la Musique 2023 in Leipzig

Leipzig. Zur Sommersonnenwende am 21. Juni findet in etlichen europäischen Städten wieder die Fête de la Musique statt. In ganz Leipzig gibt es Konzerte zu erleben – und das völlig kostenfrei. Das Team hinter dem Festival berichtet im Interview von Höhepunkten, Neuem und dem, was 2024 bevorsteht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einer Woche ist es soweit – wie viel haben Sie noch zu tun auf den letzten Metern?

Marie-Pierre Liebenberg: Der Großteil ist geschafft, die Künstler sind verteilt, es gibt nur noch ein paar letzte Anpassungen im Programmplan zu machen.Katrin Gruel: Was noch ein bisschen Arbeit macht, sind die Extra-Bühnen, vor allem die für die Städtepartnerschaften auf dem Burgplatz. Aber ansonsten sind wir sehr gut im Plan, gerade im Vergleich zu anderen Jahren.

Auf Ihrer Website heißt es, die Anzahl der Akteure sei dieses Jahr „rekordverdächtig“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gruel: Wir haben gut 40 Veranstaltungsorte, so viele hatten wir 2019 schon, damals mit rund 70 Künstlern – deren Anzahl liegt in diesem Jahr aber nochmal höher, sodass wir auf ungefähr 90 Konzerte kommen.

Leipzigs Städtepartnerschaften im Mittelpunkt

Können Sie ein paar Höhepunkte herausstellen?

Clara Marie Thöne: Der wichtigste ist die Städtepartnerschaftsbühne auf dem Burgplatz. Dort treten, wie der Name schon sagt, Akteure aus mehreren Partnerstädten von Leipzig auf – Hannover, Kiew, Brünn, Lyon – und im Anschluss der deutsch-französische Chor „Chorbeau“.Liebenberg: Am Abend findet dort auch noch das „Arte-Karaoke“ statt – zum zweiten Mal überhaupt in Deutschland. In Frankreich gibt es dieses Format schon seit vielen Jahren.Gruel: Zu erwähnen ist außerdem das dortige Eröffnungskonzert der „40 Gitarren“ mit 20 Gitarristen aus Leipzig und 20 aus Frankreich, die dann erstmals zusammen miteinander spielen.Liebenberg: Ursprünglich wurde das Stück für 100 Gitarren komponiert, aber diese kleinere Variante wird sicher auch toll. Und im Grassimuseum treten Bafing Kul und Band auf, fünf Musiker aus Paris und Bamako.

Das Team Marie-Pierre Liebenberg wurde 1968 in Toulouse geboren und ist seit 2014 an der Organisation der Fête de la Musique Leipzig beteiligt. Clara Marie Thöne wurde 1991 in Kassel geboren und ist seit diesem Jahr Kulturbeauftragte beim Institut français. Katrin Gruel wurde 1976 in Mecklenburg-Vorpommern geboren und ist Geschäftsführerin des Werk 2.

Diese Bühne ist auch neu in diesem Jahr. Wie kam’s dazu?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gruel: Wir haben schon mehrfach Städtepartnerschaftsprojekte durchgeführt, allerdings immer nur vereinzelt. In diesem Jahr kamen aber mehrere Freundschaftsvereine auf uns zu, mit dem Wunsch, sich zu beteiligen. Deshalb wollten wir eine Bühne bieten, die ausreichend Platz und Zeit dafür schafft.Liebenberg: Die Finanzierung stammt aus dem Leipziger Cityfonds, mit dem Ziel, den Burgplatz bekannter zu machen und die Innenstadt zu beleben.

Und die anderen Spielstätten? Sind viele bekannte dabei?

Liebenberg: Ja, das Grassimuseum, die Moritzbastei, Ilses Erika, die Stadtteilbibliotheken ...Gruel: Es gibt wieder viele, die regelmäßig dabei sind und die man auf den ersten Blick gar nicht als klassische Konzertorte erkennt, die GfZK oder die Blüthner-Musikschule etwa. Und mit dem KOMM-Haus, dem Stadtteilladen Grünau und der neuen Außenstelle vom Haus Steinstraße sind erstmals auch drei Orte in Grünau dabei. Es freut uns sehr, dass sich das Programm damit auch auf Stadtteile verteilt, die weiter weg von der Innenstadt sind.Thöne: Und es ist schön, dass es wieder so unterschiedliche Orte sind – vom Späti bis zum großen Museum.

„Konnten nicht alle ins Programm aufnehmen“

Die Musiker treten honorarfrei auf, und wirtschaftlich ist die Lage für sie ja alles andere als einfach. Gab es trotzdem ausreichend Bewerbungen?

Liebenberg: Über 90 gab es, und leider konnten wir nicht alle ins Programm aufnehmen. Manche bewerben sich jedes Jahr wieder, manche kommen neu dazu, und wir freuen uns, dass es jedes Jahr so viele sind.Gruel: Für uns ist es eher relevant, dass wir nur wenige Veranstaltungsorte mit guter technischer Ausstattung haben. Deshalb können wir manche aufwendigeren Musikprojekte einfach nicht unterbringen. Auf der Sommerbühne im Panometer treten diesmal sieben Acts auf, weil wir die technischen Voraussetzungen hier bieten können. Wir haben mit ein paar neuen, besser ausgestatteten Stätten auch schon Kontakt aufgenommen, um im nächsten Jahr hoffentlich noch mehr zu ermöglichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieses Jahr findet die Fête an einem Mittwoch statt. Nicht gerade ein optimaler Tag, möchte man meinen. Lief es in anderen Jahren besser, wenn das Festival am Wochenende stattfand?

Liebenberg: Das ist schwer zu sagen. Im vergangenen Jahr war es ein Dienstag, und der war sehr gut besucht. Und in den zwei Pandemiejahren davor war die Besucheranzahl begrenzt, da hatten wir lange Schlangen vor der Orten ...Gruel: Ich hatte bisher immer das Gefühl, dass weder der Wochentag noch die Rahmenbedingungen entscheidend sind. Selbst während Fußballmeisterschaften nutzen die Menschen die Möglichkeit, einfach mal kostenlos in neue Musik reinzuhören, manche nur kurz am Nachmittag, andere bis in die Nacht.

Was gibt es abseits der Musik?

Thöne: Da haben wir wieder die Fête du Velo, unsere fünfstündige Radtour über 20 Kilometer, die 16 Uhr am Botanischen Garten beginnt und an einigen Spielstätten vorbeiführt. Da kann man auch noch spontan dazukommen.

Das Programm Die Fête de la Musique findet am Mittwoch, 21. Juni, an zahlreichen Orten im gesamten Stadtgebiet statt. Zentraler Veranstaltungsort ist der Burgplatz, wo das Festival um 15 Uhr von Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke eröffnet wird. Es folgen „40 Gitarren“ (15.10 Uhr), Milo und das Lipsk Quintett (16.30 Uhr), Dagadana (17.15 Uhr), Hayko (17.50 Uhr), Me & Ms Jacobs (18.45 Uhr), Chorbeau (19.35 Uhr) und das Arte-Karaoke (ab 20 Uhr). Weitere Orte sind u.a. die Arena am Panometer, die Moritzbastei, der Lene-Voigt-Park, das Kunstwerk Monopol, die Feinkost, das MdbK, das KOMM-Haus und der Friedenspark. Das komplette Programm gibt es auf www.fetedelamusique-leipzig.de.

Und gibt’s schon Pläne für 2024?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gruel: Das wird dahingehend spannend, dass dann Fußball-EM ist und am 21. Juni ein Spiel in Leipzig stattfindet. Da müssen wir schauen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Plätze zur Verfügung stehen, welche Vorgaben es seitens der UEFA gibt. Das könnte einerseits die Planung schwieriger machen, andererseits könnte man dann aber auch größer denken, weil mehr Leute in der Stadt sind und vielleicht sogar mehr Fördermöglichkeiten zur Verfügung stehen. Aber dass die Fête wieder stattfindet, steht schon mal fest.Thöne: Ich hoffe, dass wir das Städtepartnerprogramm dann noch erweitern und zum Beispiel Bologna mit aufnehmen. Dieser interkulturelle Ansatz der Fête ist etwas Besonderes für Leipzig, weil damit nicht nur die Musik selbst, sondern auch der Austausch zwischen den Ländern gefeiert wird.

LVZ