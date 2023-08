Das Simon Lucaciu Trio erhält den Leipziger Jazznachwuchspreis

Zeugensuche

Wurzen: Außenspiegel eines Wohnmobils in Brand gesetzt

In Wurzen sind am Montag die Außenspiegel eines Wohnmobils in Brand gesetzt worden. Das Fahrzeug befand sich zum Tatzeitpunkt in der Eilenburger Straße. Ein 34-Jähriger handelte schnell. Nun werden Zeugen gesucht.