﻿Depeche-Mode-Fanbus sorgt für Mega-Schlange an der Leipziger Moritzbastei

Hunderte Menschen standen am Sonntagnachmittag Schlange von der Moritzbastei bis hinunter zum Roßplatz. Was war da los? Depeche-Mode-Fans kennen die Antwort.

Leipzig. Riesenauflauf am Sonntagnachmittag in der Leipziger Innenstadt: Tausende Menschen standen Schlange von der Moritzbastei bis hinunter zum Roßplatz. Autofahrer und selbst Straßenbahnfahrer drehten sich erstaunt nach dieser Mega-Schlange um. Es handelte sich um Fans der britischen Kultband Depeche Mode.

Sie warteten zwei Stunden, bis sie am Pop-up-Bus der Band „dran“ waren. Der tourt eine Woche lang durch Deutschland. Allerdings ohne die Stars Dave Gahan und Martin Gore, denn die haben soeben in Sacramento (USA) ihre diesjährige Welttournee begonnen. Um die Vorfreude auf die Deutschland-Konzerte anzuheizen und den Fans das Warten zu verkürzen, brachte der schwarze Doppeldecker-Bus im englischen Stil jede Menge Fanartikeln mit: T-Shirts (35 Euro), Stoffbeutel (20 Euro), CDs, durchsichtige rote Vinyl-Platten, Kassetten.

Die Riesenschlange reichte von der Moritzbastei bis zum Roßplatz. © Quelle: Christian Modla

Tolle Erinnerungen an die Jugend in den 1980er-Jahren

Am Freitag ist ganz frisch das 15. Studioalbum „Memento Mori“ der Synthie-Rock-Düster-Band erschienen. „Das läuft bei mir in Endlosschleife rauf und runter“, erzählte Erzieherin Claudia Sommer (54) aus Leipzig, ein Fan der ersten Stunde. Zu DDR-Zeiten hatte sie ein Depeche-Mode-Poster aus der Bravo im Kinderzimmer hängen. Die Musik der Band liebt sie über alles: „Die Achtzigerjahre waren meine prägenden Jugenderlebnisse.“

Mittlerweile gibt sie diese Begeisterung an ihre Tochter weiter. Am Verkaufstresen des Merchandising-Busses blätterte Claudia rund 150 Euro hin, kaufte T-Shirts und andere Fanartikel für sich selbst und als Geschenk für Fans aus der Familie. Wenn die Band am 26. Mai in Leipzig auf der Festwiese spielt, ist die Erzieherin selbstverständlich dabei, „da geht für mich ein Traum in Erfüllung.“ Das Konzert steigt am Freitag vor Pfingsten – just zum Wave-Gotik-Treffen, wenn sich die schwarze Szene in Leipzig trifft.

Die Fans konnten den Depeche-Mode-Bus gar nicht erst betreten, die Merchandising-Produkte wurden gleich davor verkauft. © Quelle: Christian Modla

Fans aus Jena und Chemnitz freuen sich gemeinsam auf Konzerte

Die Fahrt nach Leipzig war am Sonntag auch ein Muss für Cathleen (46) und Uwe Brenner (48) aus Jena. Altenpfleger Uwe hat die Band erstmals 1993 in Stuttgart live erlebt, damals kostete ein Ticket noch 45 Mark – inzwischen sind es 95 Euro und mehr. Seine Frau, Logopädin Cathleen, war 2009 zum ersten Mal bei einem Konzert dabei, damals gerade schwanger. Mittlerweile sind auch ihre drei Töchter „infiziert“: „Die können gar nicht anders, die kriegen das den ganzen Tag auf die Ohren.“ Schon anderthalb Stunden bevor der Verkaufstresen am Bus seine Luke öffnete, bezogen die beiden Thüringer ihre Warteposition – und waren längst nicht die Ersten in der friedlichen und geduldigen Schlange. Dabei kamen sie mit Nicole Schindler (45) und Tochter Emily (16) aus Limbach bei Chemnitz ins Gespräch, freundeten sich von Fan zu Fan an und beschlossen, anschließend gemeinsam ins Leipziger Katzencafé zu gehen.

Thomas und Doreen (links) sind seit 1990 Fans von Depeche Mode, Kumpel Maik sogar schon seit 1984. „Da war ich 13, als mich das DeMo-Fieber gepackt hat“, freut er sich mit Frau Madeleine (rechts) auf das Leipzig-Konzert. © Quelle: Christian Modla

Erinnerungsfotos am Bus für die Chance auf ein Meet & Greet

Auch ganz wichtig: Am Bus wurden fleißig Handyfotos geschossen. Entweder, um sie an Freunde zu verschicken oder bei Instagram und Facebook zu posten. Aber natürlich auch, um beim Gewinnspiel mitzumachen. Denn obwohl sich die eingefleischten Fans natürlich längst Konzerttickets gekauft haben – die Chance, noch weitere Tickets oder sogar ein Meet & Greet mit Dave Gahan und Martin Gore zu gewinnen, wollte sich kaum jemand entgehen lassen.