﻿Der Millionen-Zocker: Ex-KiKa-Produktionschef hat ein Buch geschrieben

Leipzig/Erfurt. Das System verblüfft. Die Summen machen schwindlig. Alles lief so einfach. Keine Kontrolle stieß auf einen Stolperstein. Marcus Kirchhof blieb unbehelligt. Als Herstellungsleiter des Kinderkanals war er Herr über üppige Produktionsbudgets. In der Zentrale des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) in Leipzig, die die Aufsicht über den KiKa führte, vertraute man ihm. Die Fassade war tadellos. Dass dahinter Roulette und Black Jack gespielt wurde, merkte keiner.

Bis einer der Mitspieler die Nerven verlor und sich selbst anzeigte. Da klickten am 7. Dezember 2010, kurz nach 9 Uhr früh, im KiKa Handschellen. Vorwurf: Betrug und Bestechlichkeit. 6,1 Millionen Euro erkannte Marco Kirchhof als Schuld an, in zwei Prozessen bekam er dafür sechs Jahre, zwei Monate. Absitzen in Suhl-Goldlauter musste er davon vier Jahre und zwei Monate. Ende Januar 2015 kam er auf Bewährung (vier Jahre) wieder frei.

Marco Kirchhof: Therapie gegen die Spielsucht

Zur Bewährung gehörte auch seine Therapie gegen Spielsucht. Marco Kirchhof galt als krank. Die private Seite. Die andere: Wie konnte er so lange unbehelligt im System einer öffentlich-rechtlichen Anstalt Geld beiseite schaffen? Sieben Millionen Euro hat der MDR für eine Ursachen-Suche ausgegeben. Sagt Marco Kirchhof. Der Bericht blieb unveröffentlicht. Schreibt Marco Kirchhof. Nun hat er seine kriminelle Geschichte aufgeschrieben.

„Wo ist das Geld nur geblieben?“ ist eine bunte Mischung. Geständnis und Selbsterkundung, Reue-Bericht und Warnung. Alles fing harmlos an. Mit Besuchen im Automaten-Saal am Alexanderplatz (pro Tastendruck zwischen 90 und 450 Euro weg), mit Fahrten Mitte der 90er nach Budapest ins Casino, 1000 Euro bar mindestens in der Tasche. Der Eintritt in die Welt der Spieler.

2008 ist nichts mehr, nur noch Zockerspaß: „Ich spielte jetzt obsessiv. Völlig unkontrolliert. Eine Zwangshandlung.“ In Berlin (wo er eine kleine Wohnung hat), in Erfurt, in Leipzig. Am liebsten an Automaten. Montags bis freitags sechs Stunden täglich, an Wochenenden zwölf, dreizehn. Da sind schon mal 40 000 Euro weg. Mit dem durchaus erklecklichen Gehalt beim Kinderkanal ist das nicht mehr zu decken.

2008 gab es Nachfragen aus Leipzig

So kommt Marcus Kirchhof auf die Idee, Produktionen höher zu kalkulieren – mit einem Bonus für ihn von Produzenten, die auf seine Aufträge warten. 5000 bis 6000 Euro über die übliche Kalkulation ist normal. Da wird schon mal beim Abschiedsfest für den KiKa-Chef eine große Bühne abgerechnet, die nie gebaut wurde. Als es 2008 eine Scheinrechnung über 250 000 Euro gab (wovon 150 000 in Kirchhofs Tasche landeten), gab es Nachfragen aus Leipzig. Die bügelte Marco Kirchhof ab, während er monatlich 30 000 Euro in der Spielbank Erfurt (deren Monatsmiete) verlor - und jährlich nach Las Vegas flog: 1. Klasse, Fünf-Sterne-Hotel, Taschengeld 10 000 Dollar. Der Produzent von „Bernd, das Brot“ wurde so großzügig ausgestattet, dass dieser Trip allemal heraussprang. Kostenpunkt: rund 100 000 Euro. Da fiel dann irgendwann auch noch eine großzügige Luxuswohnung (160 Quadratmeter) in Berlins Kastanienallee ab.

Die Details, die Marco Kirchhof ausbreitet, verblüffen nicht nur, sie stellen auch Fragen: Wie konnte das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk passieren? „Ich hatte eine Arbeit, die mich forderte und erfüllte“, notiert Marco Kirchhof über seine Anfänge beim MDR in Gera 1992. Fünf Jahre später, der KiKa startete in Erfurt, füllt sie ihn nicht mehr aus. Er hat nach seinem Coming out wechselnde Liebhaber (samt Liebeskummer), taucht in die Stricher- und Escort-Szene (teuer) ein. Er bricht bei einem epileptischen Anfall am Automaten in Berlin zusammen und entlässt sich selbst aus dem Krankenhaus. Er muss zurück nach Erfurt, auch wenn die Autofahrt ziemlich gefährlich ist, keiner soll ja was merken. Er steigt für drei Monate in die Toskana aus, scheint geheilt und ist es doch nicht. Der tägliche Kreislauf setzt bald wieder ein: Aufwachen, Arbeit, Automaten, Absturz.

Ursachen in der Jugend?

Marco Kirchhof sucht in seiner Jugend nach möglichen Ursachen (worin ihn auch eine Therapeutin bestärkt). Ruderer in Burg (deutscher Einer-Meister mit 12 und 13 Jahren), Kinder- und Jugendsportschule Magdeburg, aber nach drei Jahren aussortiert. Sex mit Frauen, mal weniger, mal mehr gelungen, sein Coming out, das Volontariat im DDR-Fernsehen, das Produktionsstudium an der Filmhochschule, ab 1992 MDR. Ehrgeizig, fleißig, verlässlich. Das Abgleiten beginnt mit der Routine nach den MDR-Aufbaujahren. Sagt Marco Kirchhof. Alles zu reguliert, zu sehr bürokratischer Trott. Eine Antwort ist das nicht. Aber wenn am Ende des Jahres das Kika-Budget (40 Millionen) noch ausgeschöpft werden muss, öffnet das Tür und Tor für Geldflüsse.

Nach der Haft-Entlassung hat er Mühe, einen Job zu finden, in der Medienbranche ist Marco Kirchhof verbrannt. Er kommt durch. Er geht zur Therapie. Auch der Lebensbericht gehört dazu. So klingt denn auch die Moral von der Geschicht’: „Kein Glücksspiel der Welt ersetzt Zufriedenheit und Zuneigung.“