﻿Mangas, Anime und Science Fiction auf der Comic-Con in Leipzig: „Hier bekommst du den geilen Scheiß“

Parallel zur Leipziger Buchmesse findet traditionell auch die Manga-Comic-Con statt. Das Treffen der Fans von Heldinnen und Helden, von Anime, Manga und Science Fiction, zieht auch 2023 wieder Tausende an. Wir haben einige von ihnen getroffen.

Leipzig. Es ist ein mindestens mittelgroßer Kulturschock, der einen beim Betreten der Messehallen 1 und 3 trifft. Im positiven Sinne. Und das jedes Jahr aufs Neue. An unzähligen kleinen Tischen bieten passionierte Künstlerinnen und Künstler ihre Werke zum Verkauf an – von Büchern über Zeichnungen, Sticker und Drucke bis hin zu Ohrringen und anderen kleinen Nickeligkeiten. Die großen Stände quellen nur so über vor glubschäugigen Plüsch- und in Pose gesetzten Actionfiguren, Kimonos, Plastikschwertern. Und Süßigkeitenstände locken mit schreiend bunten Farben, sodass schon beim bloßen Anblick die Gefahr eines Zuckerschocks besteht.