﻿Die Leipziger Kabarettistin Katrin Hart verabschiedet sich von der Bühne

Leipzig. Am 19. März gegen 18 Uhr ist es dann passiert. Die Zuschauer haben davon nichts mitbekommen. Sie sahen im ausverkauften Academixer-Saal die letzte Vorstellung des Kabarett-Programms „Mutti kann es besser“, in dem Katrin Hart das letzte Mal hier auf der Bühne stand. „Es war in der zweiten Hälfte“, erzählt sie, „da wurde mir mit einem Schlag bewusst: Oh Scheiße, das ist ja jetzt vorbei. Ab jetzt gehst du nicht mehr selbstverständlich hinter der Bühne lang und durch den Vorhang.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Saal saßen Freunde, Familie und Mitstreiter, darunter die beiden Kollegen Gisela Oechelhaeuser und Bernd-Lutz Lange, 1966 Academixer-Gründer mit Christian Becher (1943–2013), Gunter Böhnke und Jürgen Hart (1942–2002). Später im Gespräch am Küchentisch betont Katrin Hart die „riesige kulturelle Prägung“ durch diese Kollegen, entstanden beim „Streiten bis an die Grenzen“.

Widersprüche will Katrin Hart lösen

Katrin Hart war bis zu dessen Tod 2002 mit Jürgen Hart verheiratet. Hier spielen beide im Academixer-Programm „Wir sind bald auf 80“ (1972). © Quelle: Eva Hirschmann/Kabarett Academixer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1950 wurde sie in Rostock geboren, kam 1969 aus Berlin nach Leipzig. „Fräulein Bremer“ bestand das, was man heute Casting nennt, bei den Academixern, damals Studentenkabarett, eigentlich mit einer Panne. Das zuweilen zerstreut Wirkende bei gleichzeitiger Entschiedenheit im Anspruch an sich und andere ist bis heute typisch für die Künstlerin.

54 Jahre hat sie im Mixerkeller gespielt, alles in allem 5680 Vorstellungen. Das hat Geschäftsführerin Dörte Waurick ausgerechnet, die zum Abschied einen Behälter genäht hat aus recyceltem Stoff der Zuschauersitze. „Toll“ findet Katrin Hart das Geschenk in vielerlei Hinsicht. Nämlich auch, weil sie darauf achtet, ökologisch nachhaltig zu leben. Widersprüche will sie nicht aushalten, sondern lösen. Oder zumindest darauf hinweisen.

Zwei Academixer-Lieblingsprogramme

Katrin Hart mit ihrem Abschiedsgeschenk: Academixer-Geschäftsführerin Dörte Waurick hat aus recyceltem Stoff der Zuschauersitze diesen Behälter genäht. © Quelle: André Kempner

Als absolute Lieblingsprogramme nennt sie „Kultur ist keine Kunst“, 1984 von ihrem Mann Jürgen Hart inszeniert, und „Bestatten? Fröhlich.“ (Volker Insel, 2014). Sie mag die theatralen Formen und schätzt die Art der Zusammenarbeit, in der sie entstehen. Seit der gemeinsamen Entwicklung von „Bestatten? Fröhlich.“ spricht sie – „ich gehe ja öfter auf Friedhöfe“ – Bestatter gezielt an und teilt dann deren Bedauern, dass das Stück nicht mehr im Spielplan ist. Denn sie hält es für so zeitlos wie Dürrenmatts tragische Komödie „Der Besuch der alten Dame“, die man sich ja auch immer wieder anschauen könne. „Vielleicht nicht die Leipziger Inszenierung“, schiebt Katrin Hart so beiläufig nach, dass man lachen muss, obwohl sie es ernst meint. Das ist das Wesen ihrer Komik auch auf der Bühne.

Weil ihr Vater wollte, dass die Kinder Wissenschaftler werden, hat Katrin Hart Theater- und Kulturwissenschaften studiert und war anschließend an Leipzigs Zentralhaus für Kulturarbeit angestellt. Es sollte ein Umweg sein zum Schauspielberuf, sie hat sich „den Switch aber nie getraut“. Diesen Weg ist später ihre Tochter Elisabeth Hart gegangen, für die es am 19. März ebenfalls der letzte Auftritt im Academixer-Keller war. Sie spielt mit ihrem Mann, dem Schweizer Schauspieler und Satiriker Rhaban Straumann, nun Zweipersonenstücke, etwa Franz Hohlers eigens für sie geschriebenes „Das Zugsunglück“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gedanklich tiefer graben, fordert Katrin Hart

Eines der beiden absoluten Lieblingsprogramm: „Bestatten? Fröhlich", das 2014 in der Regie von Volker Insel auf die Bühne kam. Mit Jens Eulenberger, Claudius Bruns, Katrin Hart und Barbara Trommer (v.l.). © Quelle: André Kempner

Neben zwei Kindern mit Jürgen Hart gehören dessen Tochter aus erster Ehe und zahlreiche Enkel zur Familie. Nicht alle leben in Leipzig, wo Katrin Hart im Grünen und gleichzeitig kulturnah wohnt und eine ukrainische Flüchtlingsfamilie beherbergt, mit der sie sich auf Russisch verständigt. Wenn Vokabeln fehlen, „haben wir das Handy“. Ein Gerät, das die 72-Jährige auch mal ausgeschaltet lassen kann. Bei gemeinsamen Mahlzeiten hat es sogar Tisch-Verbot: „Einmal gesagt – klappt.“

Was nicht bedeutet, dass sie im Gestern verharrt. Sie hat kein Verständnis für Leute, die nicht wissen, unter welchen Bedingungen die neue Jacke produziert wurde oder ob das Material der Hose recycelbar ist. „Unsere Erde ist am Ende“, sagt sie, darum gehöre dieses Thema auf die Bühne. Wie überhaupt alles, „worüber wir dringend reden, wo wir gedanklich tiefer graben müssen. Auch der Krieg in der Ukraine.“ Glaubt sie, dass das Publikum so etwas sehen will? „Das ist mir egal. Wir haben beigetragen zu den Problemen auf allen Gebieten. Es kann gar nicht genug Orte geben, an denen man darüber spricht. Alles andere ist Ignoranz.“

Was sie fordert, hat das Programm „Kultur ist keine Kunst“ eingelöst. In der „Leipziger Volkszeitung“ vom 8. November 1984 schrieb Bernd Locker in seiner Premierenrezension: „Es geht um nichts weniger als den Zusammenhang und -klang der ökonomischen und der kulturell-geistigen, moralischen Strategie unserer Gesellschaft, gerade jetzt! Im Großen wie im Kleinen.“ Die Texte, so Locker, „beziehen dazu weit stärker als sonst Konkretes ein. Das macht sie angriffslustiger und fördert die produktive Nachdenklichkeit über das Erlebnis des Abends hinaus“.

Resignieren würde Katrin Hart nicht

Das letzte Programm: „Mutti kann es besser“ mit Katrin (vorn links) und Elisabeth Hart, Claudius Bruns (hinten links) und Jens Eulenberger und Claudius Bruns. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Katrin Hart formuliert es so: „Man muss sich für etwas verantwortlich fühlen.“ Und über ihre SED-Mitgliedschaft: „Ich habe für den Sozialismus Verantwortung gefühlt und auch dafür, dass es nicht geklappt hat. Das habe ich als große Bitternis empfunden.“ Wütend kann sie werden, resignieren würde sie nie.

Sie war dabei, als 1990 die Idee zum Festival Leipziger Lachmesse geboren wurde, deren Satire-Matinee nun nach Jürgen Hart benannt ist. Neben Dörte Waurick, Arnulf Eichhorn und Harald Pfeifer gehört sie als „Botschafterin“ zum Vorstand des Lachmesse-Vereins.

2004 war Hart Mitgründerin der Stiftung „Bürger für Leipzig“ und ist seitdem Vorsitzende des Stiftungsrates. Sie will „in der Tradition Leipziger Stiftungsgeschichte mehr Zusammenarbeit in der Stadtgesellschaft anregen, mehr Miteinander fördern, viel Menschenkraft einsetze, wo Geldkraft fehlt“. Sie liest Romane, geht ins Theater, Kino oder Konzert, ist in der Oper ebenso anzutreffen wie im Lofft oder in der naTo. Und die Lesereihe „Sachsen um Sechse“ mit Henner Kotte läuft weiter: jeweils am zweiten Mittwoch des Monats in der Academixer-Kneipe.

„Ich hatte in den Lockdowns schon die Gelegenheit, viel Zeit zu haben“, sagt Katrin Hart, „aber ich habe immer etwas zu tun.“