﻿Die Königin ist zurück: Helene Fischers spektakulärer Auftakt in Leipzig

Leipzig. Wenn die Schlagerkönigin ruft, ist ihr Gefolge zur Stelle. Geschätzt 7000 Personen zählt es am Dienstagabend in der Arena Leipzig, gut, aber nicht ausverkauft ist diese erste Audienz – Verzeihung – das erste Konzert, mit dem Helene Fischer in dieser Woche Leipzig beehrt. Fünf lange Jahre mussten ihre hiesigen Fans ausharren seit dem letzten Stadionkonzert 2018, und diesmal fallen der Veranstaltungsort und damit auch die Kapazität zwar eine ganze Nummer kleiner aus. Zum Ausgleich gibt’s jedoch gleich mal fünf Shows innerhalb von sechs Tagen. Es würde nicht überraschen, hätten sich einige der 7000 Fans Karten für alle von ihnen gesichert.

Vor allem aber bringen sie eine Menge Vorfreude mit. Als sich um 19.59 Uhr der Saal verdunkelt, entlädt die sich in aufgeregten, aber zunächst nur vereinzelten „Wuuuh!“- und „Helene!“-Rufen, und schließlich, als zwei Minuten später die ersten Zeilen von „Null auf 100“ erklingen, im erwartbar ohrenbetäubenden Jubel. Die Königin ist endlich da, samt ihrem Tross, bestehend aus einer sechsköpfigen Band, drei Background-Stimmen und einer Heerschar an Tänzern und Akrobaten aus dem Cirque Du Soleil.

Atemstockende Artistik am Trapez

„Rausch“ lautet ein Titel ihres gleichnamigen, achten Albums und der dieser Tour und dieser Titel ist zugleich ein treffendes Motto für diesen Abend. Denn an dem gibt’s das volle Helene-Programm auf gut drei Stunden Länge: aufwändige Tanzchoreografien, atemstockende Artistik an Trapez, Seilen, Bändern und Co., Kostümwechsel im 30-Minuten-Takt, Feuer, Wasser, allerhand Technikspielereien und überhaupt maximalem Pomp zu maximal eingängigem Schlagerpop in Gestalt von circa 30 Songs.

Den Genre-Muffel wird das zwar nicht bekehren, dennoch muss auch der neidlos anerkennen: Das hat schon was und weiß in Sachen Spektakel und Wow-Faktor in verlässlicher Regelmäßigkeit zu beeindrucken. Wenn die 38-Jährige am Trapez oder auf einem überdimensionierten Roboterarm stehend herumgewirbelt wird und währenddessen – gern auch kopfüber – ihre Hits mit hörbarer Anstrengung in der Stimme, aber doch souverän schmettert, dann heben sich die Augenbrauen und öffnen sich die Kinnladen völlig zu Recht.

All das erwartet man von Fischer, und es ist in gewisser Weise auch notwendig, um die Monotonie der Vier-Viertel-Takt-Dauerbeschallung zu überspielen, die sich über die diese Showlänge irgendwann zwangsläufig einstellen würde. Denn auch wenn zumindest in der Theorie durchaus unterschiedliche Saiten angeschlagen und Stimmungen heraufbeschworen werden (gefühlvoll-schnulzige und dynamisch-energiereiche Stücke wechseln sich in schöner Regelmäßigkeit ab), ist das hier immer noch ein Schlagerkonzert. Bedeutet: ganz viel Schunkeligkeit, mitsing- und -grölbare Melodien und Synthies, wie man sie von der Autoscooter-Fläche vom Kleinstadtfest kennt.

Lebensfreude, Selbstverwirklichung und handzame Erotik

Auch inhaltlich darf man freilich keine sonderlich abwechslungsreiche Ergüsse erwarten. In der absoluten Mehrzahl geht es natürlich – um die liebe Liebe und alles, was dazugehört: Sehnsucht, Begehren, Eifersucht, handzahme Erotik. Dazwischen mal ein bisschen Lebensfreude, Selbstverwirklichung und -bestätigung – darin kann sich jeder irgendwo garantiert wiederfinden, identifizieren, und das ist ja schließlich einer der Erfolgsbausteine dieses Musikgenres.

Ein anderer ist die Personalie, die all das präsentiert, und in dieser Hinsicht strahlt Helene Fischer so hell wie ihre Zähne, die bei jedem herzlichen Lächeln zum Vorschein kommen. Immer mal wieder eilt sie – so es die Choreografie denn erlaubt – zum Bühnenrand, grüßt dort ihre Fans, schüttelt auch mal eine Hand und verrät auf Bitte aus dem Publikum das Geheimrezept für ihren Ingwertee: kleinschnippeln, aufkochen, Zitrone dazu. Gefolgt von einem weiteren, bisschen schüchternen Schmunzeln.

Solche Momente sind in all dem Spektakel mal erfrischend menschlich, und man nimmt Fischer das auch ab. Dennoch: All der Aufwand, all die Perfektion, all die strengen, durchgetakteten Choreografien lassen die Verspielt- und Wildheit anderer Konzerte vermissen. Und das beißt sich letztlich auch mit der vorgeblichen Authentizität der Musikerin. Was man hier bekommt, ist ein perfekt zugeschnittenes, makelloses Live-Musikprodukt. Auch wenn die Verpackung das ganz geschickt kaschiert.

All das lässt sich aber leicht vergessen respektive verdrängen, wenn im finalen Show-Drittel Hit auf Hit folgt und bei „Atemlos durch die Nacht“ wirklich der ganze Saal dabei ist. Kurz nach 23 Uhr ist Schluss, zumindest in der Arena. Auf der Straße hingegen erklingt noch der ein oder andere Refrain aus der Kehle zu Recht euphorischer Fans.