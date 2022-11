﻿„Die stillen Trabanten“: Weltpremiere in Leipzig mit Staraufgebot – Bilder vom roten Teppich

Am Dienstagabend feierte die Verfilmung von Clemens Meyers Erzählungsband „Die stillen Trabanten“ Weltpremiere in den Leipziger Passage Kinos – inklusive eines kleinen Schaulaufens. Zahlreiche Stargäste erschienen zur Uraufführung auf dem roten Teppich.

Weltpremiere des Films „Die stillen Trabanten“ in den Passage Kinos Leipzig: Die Schauspieler Peter Kurth, Andreas Döhler und Nastassja Kinski, Regisseur und Drehbuchautor Thomas Stuber sowie die Schauspieler Martina Gedeck und Albrecht Schuch (v.l.) kamen zur Uraufführung.

Leipzig. Schriftsteller Clemens Meyer und Regisseur Thomas Stuber haben schon im Film "In den Gängen" gezeigt, wie fruchtbar ihre Zusammenarbeit ist. Nun haben sie Meyers Erzählband "Die stillen Trabanten" verfilmt. Ein tolles Ensemble hat sich dafür zusammengefunden. Die Schauspieler Martina Gedeck, Nastassja Kinski und Albrecht Schuch etwa gehören dazu. Sie alle waren am Dienstagabend zur Weltpremiere des Films in die Leipziger Passage Kinos gekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Geschichte des Film ist kurz erzählt: „Die stillen Trabanten“ folgt den Leben mehrerer Menschen in Leipzig, die zum Teil lose miteinander verbunden sind. Sie alle sind einsam, schlagen sich durch, und genießen die kurzen Momente zwischenmenschlichen Glücks, die ihnen im Laufe der Zeit geschenkt werden.

Einen ausführlichen Bericht zur Filmpremiere lesen Sie am Mittwoch auf www.lvz.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von LVZ