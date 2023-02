Musicals, Konzerte, Zauberei: Das ist vom 12. bis 19. Februar in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen in Leipzig empfehlen wir vom 12. bis 19. Februar besonders:

„West Side Story“ in der Oper

Wochentipp: Das Broadway-Musical „West Side Story“ mit der weltbekannten Musik von Leonard Bernstein wurde zuletzt vor zwei Jahren von Steven Spielberg verfilmt, gehört aber eigentlich auf die Bühne. Genau dort ist das Stück kommende Woche in Leipzig zu sehen, und zwar in der Oper. Die moderne Romeo-und-Julia-Erzählung über die tragische Liebe zweier junger Menschen, die von den sozialen Konflikten zwischen verschiedenen Communities in New York erschwert wird, begeistert bis heute mit ihren Tanz- und Musikeinlagen.

Die Premiere findet am Dienstag, 19.30 Uhr, statt. Weitere Vorführungen am Mittwoch um 18.30 Uhr, Donnerstag bis Samstag jeweils 19.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Karten für Freitag und Samstag ab 32,90 Euro sowie für die anderen Tage ab 99,90 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

„Das perfekte Schwarz“ in der naTo

Sonntag: Wie sieht eigentlich der perfekte Schwarzton aus? Sechs Menschen kommen dazu in dieser Doku von Tom Fröhlich zu Wort, unter anderem ein Astrophysiker, ein Tattoo-Künstler, eine Meeresbiologin und eine Künstlerin. Der Film läuft am Sonntag um 19.30 Uhr in naTo. Karten für 7 Euro unter www.cinematheque-leipzig.de.

Der Dokumentarfilm "Das perfekte Schwarz" läuft am Sonntag in der naTo. © Quelle: Film Kino Text

Magic Monday in der naTo

Montag: In der heutigen Zeit gibt es viele Dinge, die wir nicht genau verstehen – bei der Zauberei spielt all dies keine Rolle. Nichtverstehen und die Erkenntnis, dass wir unseren Sinneseindrücken nicht blind vertrauen sollten, bildet häufig sogar die Grundlage der erlebten Wunder. Unter diesem Motto und dem Titel „Mission Lebensfreude“ lädt der Zauberkünstler Ben Profane am Montag zu seinem Auftritt in der naTo. Beginn um 20 Uhr, Karten für 15 Euro unter www.nato-leipzig.de.

Der Zauberkünstler Ben Profane lädt am Montag in die naTo. © Quelle: Ben Profane.

MoTrip im Felsenkeller

Dienstag: Die Reimkünste von MoTrip sind eine Klasse für sich – umso erstaunlicher, der in Beirut geborene und in Aachen aufgewachsene Rapper bislang nur zwei Soloalben veröffentlicht hat. Songs von beiden Platten sowie weiteres Material aus seiner mehr als zehnjährigen Karriere gibt es am Dienstag im Felsenkeller auf die Ohren. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten für 29,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Rapper Motrip tritt am Dienstag im Felsenkeller auf. © Quelle: Mawi Concerts

„Das Leben an deiner Seite“ in den Passage Kinos

Mittwoch: Anlässlich des Weltkinderkrebstages am 15. Februar läuft in den Passage Kinos die Dokumentation „Das Leben an deiner Seite“, in der das Filmteam die Arbeit der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig beleuchtet. Im Anschluss werden der Regisseur Andreas Quandt sowie der Sporttherapeut der Elternhilfe Leipzig, Markus Wulftange, mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Beginn ist 18 Uhr, Karten vorab für 8,90 Euro unter www.passage-kinos.de.

Der Dokumentarfilm "Das Leben an deiner Seite" läuft am Mittwoch in den Passage Kinos. © Quelle: commlab GmbH

Flashdance-Musical im Haus Auensee

Donnerstag: Vom Kino auf die Bühne: Das Musical „Flashdance“ gastiert am Donnerstag und Freitag im Haus Auensee Leipzig. Mitreißende Tänze, eine berührende Story und Welt-Hits wie „What a Feeling“, „Maniac“, „Gloria“ und „I Love Rock & Roll“ dürften für ordentlich Stimmung sorgen. Beginn jeweils 20 Uhr, Karten ab 86,29 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Das Flashdance-Musical gastiert am Donnerstag und Freitag im Haus Auensee. © Quelle: Nathalie Zimmermann

Jugendjazzorchester im Werk 2

Freitag: Das Jugendjazzorchester besteht in immer wechselnden Besetzungen seit 1993 und begeistert seit seiner Gründung sowohl regionales Publikum als auch Jazzliebhabende in Kanada, Griechenland, Indien, Ungarn, Israel und weitere Ländern. Am Freitag steht wieder mal ein Auftritt in Leipzig an, und zwar im Werk 2, wo die Gruppe vom Jazzmusiker Johannes Herrlich unterstützt wird. Karten für 12,10 Euro unter www.werk-2.de.

Das Jugendjazzorchester Sachsen tritt am Freitag im Werk 2 auf. © Quelle: Angelika Luft

Peter Kraus im Gewandhaus

Samstag: An seinem 83. Geburtstag beschenkt Peter Kraus das Publikum und sich selbst mit einem Auftritt im Gewandhaus. Der Superstar der 50er und 60er prägte wie wenige andere Künstler die damalige Ära, und bis heute verkörpert er die unbändige Lebensfreude des Rock’n’Rolls. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Karten ab 49,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Das wilde Lebensgefühl von Rock'n'Roll bringt Ausnahmekünstler Peter Kraus immer noch auf die Bühne - so auch am 18. Februar 2023 im Gewandhaus zu Leipzig. © Quelle: René van der Voorden

LeipJazzig im Theaterhaus Schille

Sonntag: Die Konzertsaison des Leipziger Vereins LeipJazzig hat begonnen! Am Sonntag findet im Theaterhaus Schille der dritte Auftritt der Konzertreihe statt, dann treten Stephan König, Giacomo Riggi und das Reinhold Quartett auf. Motto des Abends: Hommage à Chick Corea. Los geht es um 20 Uhr. Karten kosten 20 Euro und sind erhältlich an der Abendkasse sowie unter www.leipjazzig.de.