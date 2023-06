Deichkind, Roland Kaiser, Fête de la Musique und mehr: Das ist vom 18. bis 25. Juni in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 18. bis 25. Juni besonders:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deichkind auf der Festwiese

Wochentipp: Gleich vier große Konzerte stehen in dieser Woche auf der Festwiese an – das wohl wildeste dürfte das von Deichkind werden. Schließlich heißt die neue Tour wie auch das achte, im Februar veröffentlichte Album der Gruppe „Neues vom Dauerzustand“. Die Rap-Electropunker aus Hamburg haben neben neuen Songs aber sicher auch alte Hits wie „Leider geil“ im Repertoire.

Los geht es am Freitag um 20 Uhr auf der Festwiese. Karten gibt es ab 60 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Medusa Deluxe“ im Luru-Kino

Sonntag: Der Regisseur Thomas Hardiman erzählt in seinem neuen Film „Medusa Deluxe“ einen klassischen Whodunit-Plot in einem ungewöhnlichen Umfeld: dem Milieu der Haarkunst. Das führt zu etlichen aberwitzigen Momenten. Der Krimithriller kommt mit so einigen tollen Inszenierungsideen daher – und läuft am Sonntag um 19.30 Uhr im Luru-Kino in der Spinnerei.

"Medusa Deluxe" läuft am Sonntag im Luru-Kino. © Quelle: Mubi

„All Inclusive“ in den Passage Kinos

Montag: Die Dokumentation „All Inclusive“ handelt von vier jungen Sportlern, die an den am Samstag eröffneten Special Olympics in Berlin teilnehmen wollen – eine Veranstaltung, bei der Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung antreten können. Ein einfühlsames Porträt vierer Menschen, für die der Sport ein wichtiger Weg zu mehr Teilhabe und Anerkennung ist. Läuft am Montag um 16.45 Uhr in den Passage Kinos.

"All Inclusive" läuft am Montag in den Passage Kinos. © Quelle: Rise and Shine Cinema

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesung im Haus des Buches

Dienstag: Der Leipziger Rüstungskonzern Hugo Schneider AG (HASAG) war einer der größten Profiteure von NS-Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg. Heute ist der einst bedeutendste Rüstungsbetrieb Mitteldeutschlands im öffentlichen Gedächtnis kaum noch präsent. Dem will das Buch „Zwangsarbeit beim Rüstungskonzern HASAG“ entgegenwirken – am Dienstag stellen die Autoren Martin Winter und Milan Spindler es im Literaturhaus vor. Beginn 19.30 Uhr, Eintritt frei.

Die Autoren Martin Winter und Milan Spindler beleuchten in ihrem Buch die Zwangsarbeit beim Rüstungskonzern HASAG. © Quelle: Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig

Fête de la Musique

Mittwoch: An rund 40 Orten im gesamten Leipziger Stadtgebiet wird am Mittwoch wieder musiziert: Die Fête de la Musique 2023 steht an. Rund 90 Auftritte gibt es zu erleben, mit dem Burgplatz als Zentrum. Dort treten musikalische Gäste aus mehreren von Leipzigs Partnerstädten auf. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei. Das komplette Programm gibt es unter www.fetedelamusique-leipzig.de.

Musik im öffentlichen Raum, und das kostenlos – das gibt es bei der Fête de la Musique. © Quelle: Christian Modla

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Broilers auf der Festwiese

Donnerstag: Die Punkrock-Band Broilers gibt sich mal wieder die Ehre in Leipzig und eröffnet am Donnerstag die Sommerarena auf der Festwiese. Die fünf Mitglieder rund um Frontmann Sammy Amara haben Hits aus 31 Jahren Bandgeschichte im Gepäck. Als Vor-Act tritt um 18.30 Uhr Flogging Molly auf, bevor die Düsseldorfer planmäßig um 19.30 Uhr starten. Karten ab 52 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Broilers treten am Donnerstag auf der Festwiese auf. © Quelle: Christian Modla

„Periphere Sounds“ im MdbK

Freitag: Die Konzertreihe „Periphere Sounds“ kehrt mit zwei Veranstaltungen zurück. Am Freitag tritt zunächst der pakistanische Musiker Ustad Noor Bakhsh, ein Meister der Klappenzither, um 20 Uhr im Bildermuseum auf, zuvor gibt es dort pakistanisches Essen und ein Publikumsgespräch. Am Samstag geht es weiter im Westbahnhof mit einem Auftritt der ghanaischen Musiker King Ayisoba und Ayune Sule sowie des Amsterdamers ZEA. Beginn 22 Uhr.

Ustad Noor Baskhsh tritt am Freitag im MdbK auf. © Quelle: Khaula Jamil

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Roland Kaiser auf der Festwiese

Samstag: Eine Sommerarena in Leipzig wäre keine richtige ohne Roland Kaiser. Der Schlagermeister tritt am Samstag im Rahmen seiner „Alles O.K.“-Tour auf der Festwiese auf und hat neben Klassikern auch Songs von seinem aktuellen Album „Perspektiven“ dabei. Restkarten ab 70 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Roland Kaiser tritt am Samstag auf der Festwiese auf. © Quelle: Christian Modla

Santiano auf der Festwiese

Sonntag: Wie kraftvoll ihre Musik gerade live ist, bewiesen die Mitglieder von Santiano vor etwas mehr als einem Jahr in der Arena Leipzig. Am Sonntag bestreiten sie das letzte der vier Konzerte auf der Festwiese und dürften auch dort mit ihrem Mix aus Shantys und (Mittelalter-)Rock begeistern. Beginn 19.30 Uhr, Karten ab 60 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Santiano tritt am Sonntag auf der Festwiese auf. © Quelle: André Kempner

LVZ