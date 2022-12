Cavalluna, Northern Lite und ein letztes Festival: Das ist vom 25.12. bis 1.1. in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 25. Dezember bis 1. Januar besonders:

Cavalluna in der Arena

Wochentipp: Es wird wieder geritten: Die neue Show "Cavalluna – Geheimnis der Ewigkeit" verspricht Reitkunst, überwältigende Schaubilder und gefühlvolle Musik, eingebettet in eine fantastische Geschichte über Mamey, die sich als Tochter eines geheimnisvollen Stammes auf den weiten Weg durch Mittelamerika macht, um den Stein der Ewigkeit zu ihrem Volk zurückzubringen.

Bereits mit den Shows "Gefährten des Lichts", "Welt der Fantasie" und "Legende der Wüste" bewies Kreativdirektor Klaus Hillebrecht seine Inszenierungskünste samt markantem Soundtrack. "Geheimnis der Ewigkeit" fügt sich nahtlos in die 17-jährige Tradition erfolgreicher Shows mit Pferden ein, die seit 2003 mehr als 7,5 Millionen Zuschauer in Europa fand. In der Leipziger Arena finden drei Vorführungen statt: am 30. Dezember um 14 und 19 Uhr sowie am 31. um 14 Uhr. Karten ab 43,65 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 oder www.ticketgalerie.de.

„EO“ im Luru-Kino

Sonntag: Im 18. Spielfilm von Jerzy Skolimowski ("Deep End") geht es um einen Esel namens Balthazar, dessen Leben in einem polnischen Zirkus beginnt, der auf seinem Weg unterschiedliche Stationen durchläuft und dabei mit zahlreichen Menschen in Kontakt tritt. Das Drama, im dem unter anderem Isabelle Huppert zu sehen ist, wurde in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnet und läuft am Sonntag und Montag um 17 Uhr im Luru-Kino in der Spinnerei. Eintritt 7 Euro.

Northern Lite im Felsenkeller

Montag: Gegründet 1997 in Erfurt versteht sich die dreiköpfige Band Northern Lite auf eine Mischung aus Neo- und Electro-Pop sowie Rock. Die Teilnehmer des Bundesvision Song Contests 2007 – mit Abschluss sechster Platz – treten am Montag im Felsenkeller auf. Beginn um 20 Uhr, Karten für 31,95 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 oder www.ticketgalerie.de.

Northern tritt am Montag im Felsenkeller auf. © Quelle: André Kempner

Myra im Ilses Erika

Dienstag: Raus aus der Feiertags-Lethargie: Die Leipziger Band Myra gibt am Dienstag im Ilses Erika einen Überraschungs-Gig, um die über Weihnachten aufgestaute potentielle Energie direkt wieder in kinetische umzuwandeln. Die Melodic-Hardcore-Gruppe wird dabei unterstützt von Chaver. Beginn um 21 Uhr, Karten für 13,20 Euro unter www.ilseserika.de.

Die Band Myra spielt am Dienstag im Ilses Erika. © Quelle: promo

Elephant in the Room Festival im Felsenkeller

Mittwoch: Noch ein Festival zum Jahresabschluss? Das gibt's im Felsenkeller. Am Mittwoch treten ab 18 Uhr beim "Elephant in the Room Festival" fünf Bands auf: Los geht's mit "Jaya The Cat", anschließend "Berliner Weisse", "Riskee & Ridicule", "Wayward Caines" und das heimliche Tornados-Sideprojekt "Paddy's Punk". Karten für 25,96 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 oder www.ticketgalerie.de.

Die Wayward Caines treten am Mittwoch beim Elephant in the Room Festival im Felsenkeller auf. © Quelle: privat

Jamaram meets Jahcoustix im Werk 2

Donnerstag: Die Reggae-Band Jamaram, die seit ihrer Gründung 2000 in München tausende Live-Shows gespielt hat, ist zurück. Kurz vor dem Jahreswechsel will die Band im Werk 2 ein Zeichen gegen Club- und Festivalsterben setzen und die Menschen weg vom Bildschirm, zurück in die Konzerthallen locken. Los geht's am Donnerstag um 20 Uhr, Karten für 22,70 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 oder www.ticketgalerie.de.

Garant für ausgelassene Stimmung: Jamaram tritt am Donnerstag im Werk 2 auf. © Quelle: promo

„Nils Holgersson“ im Cineplex

Freitag: Der Kinderroman "Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen" der schwedischen Schriftstellerin Selma Lagerlöf wurde in den 80ern in Japan als Zeichentrickspielfilm adaptiert. Am Freitag läuft der Film um 10.30 Uhr im Cinestar in Grünau, Karten unter www.cineplex.de.

Filmstill zu Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson (1985) von Hisayuki Toriumi. © Quelle: Croco Film

„Die Feuerzangenbowle“ in den Passage-Kinos

Samstag: Eigentlich gehört dieser Klassiker zu Weihnachten, aber zum Jahreswechsel passt er ebenfalls bestens: "Die Feuerzangenbowle". Der Film mit Heinz Rühmann als Professor, der sich als Schüler ausgibt und allerlei Unfug stiftet, wird er am Samstag um 15 und um 17.30 Uhr in den Passage-Kino gezeigt, dazu gibt es Glühwein und weihnachtliche Naschereien. Karten für 12,90 Euro unter www.passage-kinos.de.

Salonorchester Cappuccino im Gewandhaus

Sonntag: Es ist eine faszinierende Welt, die der Manege: Kunstreiter und Clowns, Tierbändiger und Seiltänzer, Spannung und Staunen! Das Salonorchester Cappuccino zeichnet am Neujahrsmorgen mit Musik von Kálmán und Strauss ein Aquarell dieser Träume, wenn es heißt: "Salto mortale – Zirkusgeschichten". Beginn um 11 Uhr im Großen Saal, Karten für 30 Euro unter www.gewandhausorchester.de.

Das Leipziger Salonorchester Cappuccino leitet das neue Jahr ein. © Quelle: Pressefoto

Von CN