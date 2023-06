Dillon, Iron Maiden, Alphaville, Bachfest: Das ist vom 4. bis 11. Juni in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 4. bis 11. Juni besonders:

Dillon im Täubchenthal

Wochentipp: „6abotage“ heißt das vierte Album der in Brasilien geborenen, 2007 jedoch nach Köln gezogenen Sängerin und Pianistin Dillon, die vielen vor allem für ihren Song „Thirteen Thirtyfive“ bekannt sein dürfte. Die 35-Jährige, deren markante Stimme an Björk und Lykke Li erinnert, beschreibt ihre neue Platte als „Liebesbrief, Hilfeschrei und Konsequenz in einem“, als Protest gegen Klischees und Leid sowie für Vergebung und Wachstum.

Passend dazu geht Dillon nach einer Verschiebung nun wieder auf Tour – am Freitag spielt sie im Leipziger Täubchenthal. Beginn um 19 Uhr mit dem Support Nalan. Karten ab 39 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

„Tina“ in der Schauburg

Sonntag: Anlässlich des Todes von Tina Turner zeigt das Schauburg-Kino am Leipziger Adler am Sonntag den Dokumentarfilm „Tina“ aus dem Jahr 2021. Das Regieduo Dan Lindsay und T.J. Martin zeichnet ein intimes Porträt einer Frau, die trotz aller Hürden und Notlagen eine einzigartige Karriere gestartet und selbstbestimmt ihre eigene Legende geschaffen hat. Beginn um 17 Uhr.

Der Dokumentarfilm "Tina" läuft am Sonntag in der Schauburg. © Quelle: HBO

„Spider-Man: Across the Spider-Verse“ im Kino

Montag: Auch wenn sich die Spider-Man-Filme in den vergangenen Jahren häuften: Dieser hier ist etwas Besonderes. Der Nachfolger von „Into the Spider-Verse“ ist eine visuell überwältigende Verbeugung vor den Comic-Wurzeln der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft, steckt voller Gags, Anspielungen und ästhetischer Kreativität. Das Animations-Highlight des Sommers. Läuft täglich im Regina Palast, Cinestar und Cineplex.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" läuft im Kino. © Quelle: Sony Pictures Releasing GmbH

nothing,nowhere. im Felsenkeller

Dienstag: Seit 2015 veröffentlicht der aus Massachusetts stammende Rapper Joseph Edward Mulherin unter dem Namen „nothing,nowhere.“ Musik, die sich zwischen Emo-Rap, Trap und Indie-Rock bewegt. Am Dienstag gastiert er mit seiner neuen, sehr rockigen Platte „Void Eternal“ im Ballsaal im Felsenkeller. Beginn 20 Uhr, Karten für 38 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

nothing,nowhere. tritt am Dienstag im Felsenkeller auf. © Quelle: Andreas Lawen, Fotandi, CC BY-SA 4.0

Alphaville im Gewandhaus

Mittwoch: Alphaville, bekannt für Songs wie „Forever Young“ und „Big in Japan“ kommt nach Leipzig. Am Mittwoch gastiert die deutsche Synth-Pop-Band im Gewandhaus und präsentiert dort zusammen mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg in Symphonie übersetzte Hits aus dem aktuellen Projekt „Eternally Yours“. Beginn 20 Uhr, Karten nur noch im offiziellen Weiterverkauf von Fan zu Fan via www.ticketgalerie.de.

Alphaville tritt am Mittwoch im Gewandhaus auf. © Quelle: André Kempner

Bachfest

Donnerstag: Vom 8. bis 18. Juni findet in Leipzig wieder das Bachfest statt. Unter dem diesjährigen Motto „Bach for Future“ finden täglich zahlreiche Konzerte, Führungen und andere Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet statt – das komplette Programm sowie Karten gibt es unter www.bachfestleipzig.de.

„Bach for Future“ lautet das Motto des Leipziger Bachfests 2023. © Quelle: akg-images GmbH

Joel Holmes im Horns Erben

Freitag: Der Grammy-nominierte Jazzmusiker Joel Holmes tritt am Freitag im Horns Erben auf. Dort präsentiert er unter anderem Songs von seinem neuen Album „Into the Abyss“, auf dem er erneut die Brücke zwischen Jazz und elektronischer Musik schlägt. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Karten gibt es für 15 Euro im Vorverkauf bei Culton Ticket und TixforGigs sowie für 19 Euro an der Abendkasse.

Joel Holmes tritt am Freitag im Horns Erben auf. © Quelle: Joel Holmes

„Spafrica“ in der Residenz

Samstag: In „SPAfrica“ untersucht der Theatermacher Julian Hetzel gemeinsam mit der aus Südafrika stammenden Schauspielerin Ntando Cele die Zusammenhänge von Kapitalismus und Rassismus. Die Performance feiert ihre Leipzig-Premiere am Donnerstag um 20 Uhr in der Residenz in der Spinnerei, weitere Aufführungen von Freitag bis Sonntag. Karten für 17 Euro unter www.schauspiel-leipzig.de.

Ab Samstag zeigt die Residenz die Performance "SPAfrica". © Quelle: Julian Hetzel

Iron Maiden in der Arena

Sonntag: Die Heavy-Metal-Legenden von Iron Maiden kehren nach 18 Jahren erstmalig nach Leipzig zurück: Am Sonntag treten sie in der Arena auf und spielen dort auf ihrer aktuellen „The Future Past“-Tour noch nicht live gespielte Songs des aktuellen Studioalbums „Senjutsu“, vom Kultalbum „Somewhere In Time“ sowie andere Klassiker. Das Konzert ist ausverkauft, mit Glück gibt es aber noch Tickets im Weiterverkauf.

Iron Maiden tritt am Sonntag in der Arena auf. © Quelle: IMAGO/Vit Simanek

