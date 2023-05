DJ Bobo, Juli, Sportfreunde Stiller und mehr: Das ist vom 7. bis 14. Mai in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 7. bis 14. Mai besonders:

DJ Bobo in der Arena

Wochentipp: Muss man zu DJ Bobo noch viele Worte verlieren? Nur so viel: Egal ob man mit seinem für die 90er so prägenden Eurodance etwas anfangen kann oder nicht – die Liveshows des 55-Jährigen sind legendär und dienen gerne mal Inspiration für andere Musikerkollegen. Am Freitag ist das mal wieder in Leipzig zu erleben, dann bringt der Schweizer die Arena zum Glitzern. Das Konzert beginnt 20 Uhr und ist ausverkauft, via www.ticketgalerie.de gibt es aber noch Tickets von Fans zu Fan.

„Soon we’ll make lots of Love“ im TDJW

Sonntag: In „Soon we’ll make lots of Love“ thematisiert die israelische Choreographin Dafi Altabeb die Ambivalenz menschlicher Sehnsüchte. Auf einer schlichten Bühne erschafft das Tanzduo Sofiia Stasiv und Denis Cvetković aus persönlichen Träumen, Hoffnungen und ihrer Freundschaft einen überbordenden Möglichkeits-Wirklichkeits-Kosmos. Zu erleben am Sonntag um 18 Uhr im Theater der Jungen Welt, Karten für ca. 13 Euro an der Abendkasse.

Szenenbild zum Tanztheaterstück „Soon we’ll make lots of Love“ im TDJW. © Quelle: Ida Zenna

Blue October im Täubchenthal

Montag: Blue October aus Texas ist für eingängige Melodien und tiefschürfende Texte bekannt. Mit zehn Top-40-Singles in den USA ist die Band inzwischen fest etabliert, nicht zuletzt dank ihrer mitreißenden Shows. Mit dem zehnten Album „This Is What I Live For“ geht die Band wieder auf Tour, am Montag tritt sie im Täubchenthal auf. Beginn 20 Uhr, Karten für 41,70 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Band Blue October tritt am Montag im Täubchenthal auf. © Quelle: Abel Longoria

Juli im Täubchenthal

Dienstag: In den 00er-Jahren gehörte sie dank Hits wie „Perfekte Welle“ fest zur jungen deutschen Musiklandschaft – nun gibt es nach neun langen Jahren wieder ein neues Album der Band Juli. „Der Sommer ist vorbei“ heißt es und so auch die Tour, die die Gruppe am Dienstag ins Täubchenthal führt. Beginn 20 Uhr, Karten für 44,95 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Juli tritt am Dienstag im Täubchenthal auf. © Quelle: Amélie Siegmund

Sportfreunde Stiller im Haus Auensee

Mittwoch: Und noch ein Comeback nach längerer Pause: Die Sportfreunde Stille meldeten sich 2022 nach sechs Jahren mit ihrer neuen Platte „Jeder nur ein X“ zurück, am Mittwoch gastieren die Alternative-Rocker im Haus Auensee. Beginn 20 Uhr, Karten für 54,55 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Sportfreunde Stiller sind zurück - am Mittwoch spielen sie im Haus Auensee. © Quelle: Ingo Pertramer

„The Whale“ im Kino

Donnerstag: Zwei Oscars gab es für Darren Aronofskys „The Whale“, einer davon für Brendan Fraser als bester Hauptdarsteller, der hier den zurückgezogenen, 270 Kilo schweren Englischlehrer Charlie spielt. Das intensive, tiefgreifende Charakterdrama und Kammerspiel nach dem Theaterstück von Samuel D. Hunter polarisiert zu Recht, lässt einen aber garantiert nicht kalt. Ob im positiven oder negativen Sinne, sollte man am besten selbst herausfinden bei einem Besuch im Regina Palast, den Passage Kinos oder der Kinobar Prager Frühling, wo der Film täglich läuft.

Brendan Fraser bekam für seine Rolle in „The Whale“ den Oscar als bester Hauptdarsteller © Quelle: Plaion Pictures

„Tote Hamster in Miami“ in den Cammerspielen

Freitag: „Haben Sie schon einmal einen Hamster getötet? Waren sie schon mal gezwungen einen Hamster zu töten? Könnten Sie? Könnten Sie zusehen? Wo fängt man an wegzusehen und gleichgültig zu werden?“, fragt die neue Cammerspiele-Produktion „Tote Hamster in Miami“, in der es um Eltern, Freunde, Hamster, Experimente und ums Aushalten geht. Aufführungen von Donnerstag bis Samstag 20 Uhr sowie Sonntag 18 Uhr. Karten vorab für 8,80 Euro unter www.cammerspiele.de.

Die neue Cammerspiele-Produktion heißt "Tote Hamster in Miami". © Quelle: Mim Schneider

Floor Jansen im Haus Auensee

Samstag: Im Dezember war Floor Jansen zuletzt in Leipzig zu Gast – als Frontfrau der Band Nightwish demonstrierte sie in der Arena die überragende Kraft ihrer Stimme. Am Samstag schaut sie auf ihrer Solotour im Leipziger Haus Auensee vorbei. Beginn 20 Uhr, Karten für 48,02 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Nightwish-Frontfrau Floor Jansen geht auf Solotour. © Quelle: Christian Modla

Paul Panzer in der Arena

Sonntag: Bevor er Ende des Jahres mit seinem neuen Programm „Apaulkalypse“ auf Tour geht, begrüßt Sie Paul Panzer am Sonntag in der Arena nochmal zu seinem letzten Streich namens „Midlife Crisis“, in der es um genau die geht. Beginn 19 Uhr, Karten für 46,45 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.