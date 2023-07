ASP, Hörspielsommer und mehr: Das ist vom 9. bis 16. Juli in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 9. bis 16. Juli besonders:

ASP auf der Parkbühne

Wochentipp: „Endlich!“ ist nicht nur der Name des aktuellen Albums der Gothic-Novel-Rocker ASP, sondern dürfte auch vielen Fans der Frankfurter Band angesichts der neuen Tour als Ausruf der Freude entfahren. Mit Hits aus mehr als 20 Jahren Band-Geschichte tritt die Gruppe rund um Frontmann Alexander „Asp“ Frank Spreng am Freitag auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park auf und bringt ein wenig Düsternis in den helllichten Sommer. Beginn um 18.30 Uhr, Karten für 43 Euro in Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181050 oder www.ticketgalerie.de.

„Mein fabelhaftes Verbrechen“ im Kino

Sonntag: Der französische Regisseur François Ozon („8 Frauen“) ist zurück im Kino, diesmal mit einer Krimikomödie, in der eine junge, erfolglose Schauspielerin im Paris der 30er des Mordes an einem Produzenten verdächtigt wird, sich (trotz Unschuld) schuldig bekennt, freigesprochen wird und von da an plötzlich hochgefragt ist. Bis sich die wahre Mörderin zu erkennen gibt... Der Film läuft täglich im Regina Palast und den Passage Kinos.

"Mein fabelhaftes Verbrechen" von Francois Ozon läuft im Kino. © Quelle: Weltkino Filmverleih

Eagles of Death Metal im Täubchenthal

Montag: Die Eagles of Death Metal kommen nach Leipzig. 1998 in Palm Desert in der kalifornischen Wüste von Jesse Hughes und seinem Schulfreund Joshua Homme – Frontmann der Queens of the Stone Age – gegründet, versteht sich die Band seit 25 Jahren auf besten Rock ’n’ Roll verschiedenster Spielarten. Am Montag im Täubchenthal zu erleben, Beginn 20 Uhr. Karten für 40 Euro in Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1), unter 0800 2181050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Eagles of Death Metal treten am Montag im Täubchenthal auf. © Quelle: FKP Area One GmbH

Leipziger Hörspielsommer

Dienstag: Bereits seit dem 8. und noch bis 16. Juli findet wieder der Leipziger Hörspielsommer statt. Im Richard-Wagner-Hain gibt es ein buntes Hörspielprogramm für Kinder und Erwachsene auf die Ohren – unter der Woche täglich ab 16 Uhr, am Wochenende ab 14 Uhr. Live-Hörspiele, Performances, Gespräche und Workshops runden das Programmangebot ab. Den kompletten Überblick über die Inhalte gibt es auf www.hoerspielsommer.de.

Der Leipziger Hörspielsommer ist in vollem Gange. © Quelle: André Kempner

„A Taxi Driver“ im Ost-Passage-Theater

Mittwoch: Geschlagene vier Jahre dauerte es, bis es die koreanische Produktion „A Taxi Driver“ nach Deutschland schaffte – und das, obwohl Thomas Kretschmann eine der beiden Hauptrollen spielt. Er verkörpert den Journalisten Jürgen Hinzpeter, der 1980 nach Korea fliegt, um die dortigen Aufstände in Gwangju zu porträtieren, begleitet von einem lokalen Taxifahrer, zu dem sich eine tiefe Freundschaft entwickelt. Ein ebenso aufwühlender wie berührender Film, der am Mittwoch um 20 Uhr im Ost-Passage-Theater läuft.

"A Taxi Driver" läuft am Mittwoch im Ost-Passage-Theater. © Quelle: Plaion Pictures

Vernissage im Weißen Haus Markkleeberg

Donnerstag: Rolf Münzner, bis 2007 Professor HGB Leipzig, ist einer der großen Grafiker der Gegenwart. Seine Kunst trägt rätselhafte, metaphorische, phantastische und immer literarische Züge – und ist ab Donnerstag bis zum 5. Oktober im Weißen Haus in Markkleeberg zu sehen. Die Vernissage beginnt am 13. Juli um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

"Defilee III" von Rolf Münzner ist eines der Werke, das ab Donnerstag im Weißen Haus in Markkleeberg zu sehen sein wird. © Quelle: Rolf Münzner

HTWK Orchester im Kupfersaal

Freitag: Das 2013 gegründete HTWK Orchester ist inzwischen auf mehr als 60 Mitglieder angewachsen und besteht ausschließlich aus Studierenden der Hochschule. Am Freitag und Samstag tritt das Orchester im Kupfersaal auf und präsentiert dort Werke von Verdi, Bruch und Nielsen. Beginn 19 Uhr, Karten für 10 Euro an der Abendkasse oder via Paypal-Überweisung an orchester@htwk-leipzig.de.

Das HTWK-Orchester tritt am Freitag und Samstag im Kupfersaal auf. © Quelle: Lukas Rotter

glu: in der Moritzbastei

Samstag: Die Leipziger Band „glu:“ wurde für den Wettbewerb „Local Heroes Sachsen“ nominiert und darf damit das Finalkonzert in der Moritzbastei bestreiten. Dort tritt die junge Indie-Pop-Gruppe am Samstag um 18 Uhr auf und präsentiert die Lieder ihrer EP sowie den Ende 2022 von The Micronaut produzierten Song „Christmas without Grandpa“. Eintritt frei, es wird um Spenden gebeten.

Die Leipziger Band glu: tritt am Samstag in der Moritzbastei auf. © Quelle: André Kempner

„Mission: Impossible 7“ im Kino

Sonntag: Ethan Hunt ist zurück: Tom Cruise schlüpft erneut in die Rolle des Geheimagenten und wirft sich im siebten Teil der „Mission: Impossible“-Reihe in waghalsige Stunts – derart viele sogar, dass der Film in zwei Teilen erscheint. „Dead Reckoning – Teil eins“ läuft ab dem 13. Juli im Kino und stellt eines der größten Highlights im bislang doch recht durchwachsenen Blockbuster-Sommer dar. Läuft täglich im Cinestar, Cineplex und Regina Palast.

"Mission: Impossible 7" läuft ab Donnerstag im Kino. © Quelle: Paramount Pictures

