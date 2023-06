Klassik airleben, Jeff Mills, Fatoni und mehr: Das ist vom 25. Juni bis 2. Juli in Leipzig los

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 25. Juni bis 2. Juli besonders:

Klassik airleben im Rosental

Wochentipp: Sommer in Leipzig bedeutet: Es ist wieder Zeit für „Klassik airleben“! Das Gewandhausorchester lädt am Freitag und Samstag zu zwei kostenlosen Freiluftkonzerten mit Werken von Tschaikowski, Bjarnason und Starwinsky ins Rosental – das Mitbringen von Picknickdecken und prall gefüllten -körben ist dabei ausdrücklich erlaubt. Kinder und Familien können sich am Samstag bereits ab 16 Uhr auf das zweite Konzert einstimmen: Im Impuls-Familienbereich gibt es Zwergenkonzerte, Bastelmöglichkeiten und mehr.

Beginn an beiden Tagen ist jeweils 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

„The Menu“ auf der Feinkost

Sonntag: Im Thriller „The Menu“ verschlägt es eine junge Frau in die Sphäre der Haute Cuisine – und dabei gerät sie in eine blutige Abrechnung der darin Arbeitenden mit der High Society. Die Kulinarik-Satire mit Ralph Fiennes als furchteinflößendem Chefkoch läuft am Sonntag im Sommerkino auf der Feinkost im O-Ton mit deutschen Untertiteln. Beginn um 21.30 Uhr.

„The Menu“ läuft am Sonntag auf der Feinkost. © Quelle: Disney

Tigermilch im Panometer

Montag: Das Sommerbühnenprogramm am Panometer geht weiter – am Montag mit der Kölner Band Tigermilch, die sich zwischen Neo-Soul, Pop und Indie bewegt. Als Support sind Luna Soul und Obst & Gemüse dabei. Beginn ist um 19 Uhr, Karten vorab für 16,50 Euro über tixforgigs.com oder für 20 Euro an der Abendkasse.

Die Band Tigermilch tritt am Montag auf der Sommerbühne am Panometer auf. © Quelle: Tigermilch

„Liebe, D-Mark und Tod“ am Conne Island

Dienstag: In seiner Doku „Liebe, D-Mark und Tod“ wirft der Regisseur Cem Kaya mittels Archivmaterial und aktuellen Interviews einen Blick auf die Geschichte türkischer Musik in Deutschland, die nicht nur sehr weit zurückreicht, sondern auch kommerziell höchst erfolgreich, in der Mehrheitsgesellschaft aber lange Zeit ein blinder Fleck war. Ein Film, der überrascht und am Dienstag um 21 Uhr im Sommerkino am Conne Island läuft.

Der Film "Liebe, D-Mark und Tod" läuft am Dienstag am Conne Island. © Quelle: filmfaust/Film Five

„Ein Sommernachtstraum“ vom Frauenzimmertheater

Mittwoch: Die Sommerproduktion des Frauenzimmertheaters greift sich Shakespeares viel gespielte Tragödie um vier verwirrte Liebende und ein streitendes Elfenkönigspaar. Es folgten Spaß der Verwechslung, das Spiel der Realität mit der Illusion und die Suche nach der echten Liebe. Vorführungen von Dienstag bis Freitag sowie fast täglich im Juli jeweils um 20.30 Uhr im Hof von Wagners Restaurant und Weinwirtschaft (Richard-Wagner-Platz 1). Karten für 25 Euro.

Das Frauenzimmertheater präsentiert "Ein Sommernachtstraum". © Quelle: Frauenzimmertheater

„Frankenstein“ im Werk 2

Donnerstag: Das neue Jugendtheaterprojekt der Cammerspiele wirft einen neuen Blick auf die bekannte Geschichte von Viktor Frankenstein und seinem Monster. Es geht darum, welche Auswirkungen die Eingriffe der Menschheit in die Natur haben und ob wir verantwortungsvoll damit umgehen können. Aufführungen am Donnerstag und Freitag jeweils 18 Uhr, Karten für 5,50 Euro über tixforgigs.com. Geeignet ab 14 Jahren.

Das neue Jugendtheaterprojekt der Cammerspiele widmet sich "Frankenstein". © Quelle: Cammerspiele

Fatoni im Conne Island

Freitag: Rapper Fatoni ist mit seinem neuen Album „Wunderbare Welt“ am Start, das nach eigenem Bekunden „ein bisschen The Big Lebowski, ein bisschen Romeo und Julia, auch ein bisschen Fight Club“ ist und auf dem er mit gewohnt zynischem Blick auf die Welt schaut. Am Freitag gastiert Fatoni auf der Open-Air-Bühne am Conne Island, Beginn um 19 Uhr. Karten für 28 Euro unter tixforgigs.com.

Fatoni tritt am Freitag am Conne Island auf. © Quelle: André Kempner

Jeff Mills im Panometer

Samstag: Jeff Mills, einer der Wegbereiter der frühen Technoszene und Avantgardist elektronisch produzierter Musik, wird am Samstag auf der Sommerbühne am Panometer Fritz Langs Science-Fiction-Klassiker „Metropolis“ (1927) live vertonen. Diese Version wurde bislang nur einmal live aufgeführt – das Publikum kommt also als weltweit zweites in den Genuss dieses Erlebnisses. Beginn 22 Uhr, Karten für 27,50 Euro über tixforgigs.com.

Jeff Mills präsentiert am Samstag seine Neuvertonung von "Metropolis". © Quelle: JACOB KHRIST

„Sonne und Beton“ auf der Feinkost

Sonntag: Der neue Coming-of-Age-Film von Regisseur David Wnendt („Er ist wieder da“) basiert auf dem autobiografisch inspirierten Bestseller des Komikers Felix Lobrecht und erzählt von vier Klassenkameraden in Berlin-Gropiusstadt, die in ihre Schule einbrechen, um ihre Geldprobleme zu lösen. Der Film läuft am Sonntag um 21.30 Uhr im Sommerkino in der Feinkost.

Sonne und Beton läuft am Sonntag auf der Feinkost. © Quelle: Constantin Film

LVZ