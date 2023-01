﻿The Wall, Gustav Klimt, Klezmer und mehr: Das ist vom 29.1. bis 5.2. in Leipzig los

"The Music Of The Wall" gastiert am Donnerstag im Gewandhaus.

Leipzig. Folgende Veranstaltungen in Leipzig empfehlen wir vom 29. Januar bis 5. Februar besonders:

„The Music of The Wall“ im Gewandhaus

Wochentipp: Roger Waters’ Sohn Harry Waters und Graham Broad, der musikalische Leiter von „The Wall”, präsentieren live auf der Bühne „The Music of The Wall” mit Originalmusikern der legendären Tournee von Roger Waters. Neben den Songs des Albums „The Wall“ werden auf dem Konzert weitere Pink-Floyd-Stücke wie „Wish You Were Here“ oder „When The Tigers Broke Free” vom Album „The Final Cut“ interpretiert.

Das Konzert findet am Donnerstag, dem 2. Februar, im Großen Saal des Gewandhauses statt. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es ab 69,65 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19, Barthels Hof), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

NFL Championship Games im TV

Sonntag: Die aktuelle Saison der größten Sportliga der Welt neigt sich ihrem Ende – am Sonntag stehen mit den beiden Championship Games die Halbfinals an, in denen um den Einzug in den Superbowl am 12. Februar gestritten wird, und das mit vier herausragend guten Mannschaften. Um 21 Uhr sind die San Francisco 49ers bei den Philadelphia Eagles zu Gast, 0.20 Uhr erfolgt der Kickoff in der Partie Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs. Pro7 überträgt die Spiele im TV und als Livestream.

Travis Kelce von den Kansas City Chiefs steht am Sonntag gegen die Cincinnati Bengals auf dem Rasen. © Quelle: IMAGO/Scott Winters/Icon Sportswire

Clamm im Noch Besser Leben

Montag: Die australische Rock-Band Clamm vertont den Horror, der damit einhergeht, sich in der Gegenwart zu verorten. Das aktuelle Album „Care“ wurde während den Covid-Lockdowns in Melbourne aufgenommen, und das ohne Perspektive, bald wieder live zu performen. Umso mehr Energie wird das Trio am Montag ins NochBesserLeben bringen. Beginn um 20 Uhr, Karten für 8,80 Euro unter www.nochbesserleben.com.

Die australische Band Clamm speilt am Montag im NochBesserLeben. © Quelle: Gen Kay

„Petrov’s Flu“ in der Schaubühne Lindenfels

Dienstag: Der neue Film von Kirill Serebrennikov („Leto“) erzählt von einem Tag im Leben der Familie Petrov während einer Grippewelle im postsowjetischen Russland. Er ist ein desillusionierter Comiczeichner, sie Bibliothekarin, die eine gewisse Leidenschaft dafür hegt, böse Männer umzubringen. Der Film läuft am Dienstag um 20.30 Uhr sowie Samstag 21.15 Uhr in der Schaubühne Lindenfels.

"Petrov's Flu" von Kirill Serebrennikov läuft am Dienstag in der Schaubühne Lindenfels. © Quelle: Farbfilm Verleih GmbH

Gustav-Klimt-Ausstellung im Kunstkraftwerk

Mittwoch: Seit Samstag ist die neue Ausstellung „Gustav Klimt – The Gold Experience“, die das Leben und Werk des Künstlers multimedial umfassend in Szene setzt, im Kunstkraftwerk zu sehen. Die Erlebnisreise durch die symbolische, rätselhafte und sinnliche Welt des berühmten Wiener Meisters verbindet Kunst, Architektur, Musik und Design. Die Ausstellung läuft bis 28. Mai, geöffnet von Donnerstag bis Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 15 Euro, Vorbestellung unter www.shop.kunstkraftwerk-leipzig.com.

Das Kunstkraftwerk widmet seine neue Ausstellung Gustav Klimt. © Quelle: Bridgeman Images

Teresa Bergman im Werk 2

Donnerstag: Teresa Bergman, die Neuseeländerin mit der Powerstimme, ist Genre-Wandlerin, Gitarristin und Produzentin zugleich. Seit einigen Jahren ist sie mit ihren Songs aus Folk, Pop und Jazz vor allem live erfolgreich unterwegs, auch in Deutschland, und tritt am Donnerstag im Werk 2 auf, um dort Songs ihres dritten Album „33, Single & Broke“ zu präsentieren. Beginn des Konzerts ist 20 Uhr, Karten für 17,50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19, Barthels Hof), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die Neuseeländerin Teresa Bergman tritt am Donnerstag im Werk 2 auf. © Quelle: Zachow Pictures

Susanne Grütz & Compania in der naTo

Freitag: „Lieder aus der griechischen Seele“ heißt das aktuelle Programm von Susanne Grütz & Compania, und wie der Name bereits verrät, geht es bei diesen Konzerten um Musik aus Griechenland. Ob Leidenschaft, Lebenslust oder auch Melancholie und Traurigkeit – alles, was man der hellenischen Seele zuschreibt, wird von der Leipziger Sängerin und ihrer Band zelebriert. Beginn des Konzerts in der naTo ist um 20 Uhr, Karten für 17,60 Euro im Vorverkauf unter www.nato-leipzig.de oder für 18 Euro an der Abendkasse.

Susanne Grütz tritt am Freitag in der naTo auf. © Quelle: Andreas Reimann

Klezmer-Doppelkonzert im Ringcafé

Samstag: „Doppelkonzert“ nennt das Leipziger Klezmer-Trio Rozhinkes seine Konzert-Events im traditionsreichen Ring-Café, zu dem sie sich seit 2015 immer wieder musikalische Gäste einladen. Am Samstag sind Andrea Pancur und Ira Shiran von der Formation „Alpen Klezmer“, das jiddischen und bayerischen Folk-Traditionen miteinander verknüpft, dabei. Beginn des Konzerts am Roßplatz 8 ist 19 Uhr, Karten für 18 Euro in der Musikalienhandlung M.Oelsner in der Nikolaistraße 20-22.

Die Rozhinkes sind eine von zwei Klezmer-Gruppen, die am Samstag im Ringcafé auftreten. © Quelle: Rozhinkes

Tag der offenen Tür im Grassimuseum

Sonntag: Kreuz und quer durchs Grassi: Am Sonntag lädt das Museum zum Tag der offenen Tür und bietet dabei Einblicke in Restaurierungswerkstätten und Fotoateliers, Architekturführung und Führungen durch sämtliche Ausstellungen, Grassi-Cache und weiteren Mitmachangeboten. Der Eintritt ist selbstredend umsonst.