Prominenz auf der Leipziger Buchmesse 2023: Diese Stars sind live zu erleben

Leipzig. Nach drei Jahren Corona-Pause lädt Leipzig aktuell wieder zum größten Lesefest Europas, der Leipziger Buchmesse 2023. Mehr als 2000 Aussteller aus 40 Ländern sind noch bis zum Sonntag auf dem Messegelände dabei. Einige Prominente sind live zu erleben. Wo und wann sie auftreten, zeigt die LVZ-Übersicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Promis auf der Leipziger Buchmesse am Freitag, 28. April

An Tag zwei der Leipziger Buchmesse kommt einer der größten deutschen Schlagerstars in die Messestadt. Roland Kaiser stellt sein neues Buch „Live – Das Roadbook“ vor. Darin schildert der 70-Jährige das Tour-Leben. Er nimmt die Leserinnen und Leser mit Backstage und in den Tourbus. Am Freitagabend ist Roland Kaiser in der LVZ-Kuppel zu Gast.

Hera Lind : „Mit dem Mut zur Liebe“, 16.30-18.30 Uhr, Buchhandlung Ludwig im Hauptbahnhof

Roland Kaiser : Podcast-Gespräch, Glashalle Nordempore, Stand 04 (15-15.25 Uhr), Gespräch auf der ZDF Bühne (16.20-16.40 Uhr), Buchpräsentation in der LVZ-Kuppel (20-21.30 Uhr)

Sebastian Hotz (El Hotzo) : Signierstunde in der Buchhandlung Ludwig im Hauptbahnhof (17-18.30 Uhr)

Manfred Krug: Daniel Krug liest aus den Tagebüchern seines Vaters „Manfred Krug: Ich bin zu zart für diese Welt. Tagebücher 1998-1999“ im Anker in der Renftstraße 1 (ab 20 Uhr)

Roland Kaiser gastierte auf seiner „Perspektiven“-Tour am 24.03.2023 in der Arena Leipzig. © Quelle: Christian Modla

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Promis auf der Leipziger Buchmesse am Samstag, 29. April

Am Samstag kommt die vielleicht bekannteste Prominente zur großen Bücherschau nach Leipzig: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich zum Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo (Die Zeit) im Schauspielhaus. Titel der Veranstaltung: „Was also ist mein Land?“ Ebenfalls am Sonnabend, dafür aber direkt auf der Neuen Messe: Thriller-Autor Sebastian Fitzek und Roman-Schriftsteller Clemens Meyer (“Als wir träumten“).

Wolfgang Lippert „Das große Ein Kessel Buntes-Buch“, Musik-Café, Halle: 4, Stand A311/B330 (10.30–11 Uhr)

Sebastian Fitzek : Signierstunde gemeinsam mit Jana Crämer, Halle 2, Stand H203 (10-12 Uhr), Podcast-Gespräch über sein Buch „Elternabend – Kein Thriller“, Glashalle Nordempore, Stand 04 (14-14.25 Uhr), „Elternabend“-Gespräch, Halle 2, Stand K200 (16-16.30 Uhr)

Dirk von Lowtzow : Gespräch, ARD-Forum, Halle 2, Stand H301 (13.30-14 Uhr), Lesung und Konzert, Kupfersaal, Kupfergasse 2 (20-22 Uhr)

Clemens Meyer : Bücher meines Lebens mit Clemens Meyer und Helga Schubert, Deutsche Nationalbibliothek (ab 19 Uhr)

Angela Merkel : Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo „Was also ist mein Land?“, Schauspielhaus, Bosestr. 1 (19.30-21 Uhr)

Thomas Hermanns: Lesung aus seinem Buch „Sexy Sixty – Mit Charme und Schwung ins neue Jahrzehnt“, Hugendubel Leipzig in der Petersstraße (20.15-21 Uhr)

Clemens Meyer spricht auf der Leipziger Buchmesse über die Bücher seines Lebens. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Promis auf der Leipziger Buchmesse am Sonntag, 30. April

Am letzten Leipziger Buchmessetag 2023 lädt Sebastian Fitzek zur Autogrammstunde ein; Filmkritiker und Moderator Knut Elstermann liest aus seinem Buch über Ostdeutsche Filmstars; und Schauspielerin Katy Karrenbauer präsentiert Passagen aus ihrem persönlichen Werk über ihren Vater.

Sebastian Fitzek : Signierstunde, Halle 2, Stand H203 (10-14 Uhr)

Katy Karrenbauer : Lesung aus ihrem Buch „Ich wollte einen Hund – jetzt hab ich einen Vater“, Messebuchhandlung Hugendubel, Halle 4, Stand C500/D500 (15-15.30 Uhr)

Knut Elstermann: Lesung aus seinem Buch „Knut Elstermann befragt Ostdeutsche Filmstars“, Passage Kinos in der Hainstr. 19a (ab 16 Uhr)