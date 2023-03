﻿Drehstart in Leipzig: Kinofilm „Tandem“ mit prominenter Besetzung

Leipzig. Dreharbeiten für einen Kinofilm haben am Dienstag an der Nikolaikirche in der Leipziger Innenstadt begonnen. Am Mittwoch wurde an der Thomaskirche gedreht, am Donnerstag in Gohlis am Bistro „Schwung & Schwebe“. Der Film unter dem Titel „Tandem“ entsteht als Koproduktion des Mitteldeutschen Rundfunks und des Senders Arte in Leipzig und Straßburg. Im dritten Quartal 2024 soll er in die Kinos kommen. 

Schauspielstars und Nachwuchs-Darstellerinnen vor der Kamera

Zur Besetzung gehören die Nachwuchsdarstellerinnen Josefa Heinsius als Lena und Lilith Grasmug als Fanny, an ihrer Seite spielen unter anderem Nina Hoss, Chiara Mastroianni (Tochter von Catherine Deneuve und Marcello Mastroianni) sowie Robert Gwisdek (Sohn von Corinna Harfouch und Michael Gwisdek). Es geht um die Freundschaft zweier junger Mädchen aus Leipzig und Straßburg, die an einem Schüleraustausch teilnehmen. Fanny (16) aus Straßburg kommt zum Sprachaustausch zu Lena (16) nach Leipzig. Um ihre Freundschaft zu gewinnen, baut sie ein Lügengebilde auf.

Die eine sucht nach Abenteuern – die andere nach Liebe

Fanny (16) lebt in Straßburg, wirkt zurückhaltend und verbringt viel Zeit mit sich allein. In der Hoffnung, dass sie endlich Freunde findet, schicken ihre Eltern sie nach Leipzig zu einer Gastfamilie. Zum ersten Mal verlässt Fanny ihr Zuhause, mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, aber voller Hoffnung auf einen Neuanfang. Lena (16) lebt in Leipzig, ist beliebt und hat in der Schule jede Menge Freunde. Sie engagiert sich für Politik und hat auch ein Auge auf ihre Mutter, die zu oft zum Wein greift.

Eigentlich könnten die beiden Freundinnen werden. Doch nach der Ankunft bei Lena und ihrer Mutter traut sich Fanny kaum aus ihrem Zimmer, und die Sprachbarriere macht ihr zu schaffen. Um Lenas Aufmerksamkeit zu gewinnen, beginnt Fanny, Geschichten zu erfinden. Sie erzählt von einer älteren Schwester, die sich angeblich bei der Antifa in Straßburg engagiert und im Schwarzen Block mitläuft. Lena beißt an. Bisher hat sie einen Aufenthalt in Frankreich nicht in Betracht gezogen, doch nun möchte sie Fannys Welt kennenlernen. In Straßburg fällt sie aus allen Wolken. Die Familie spricht nie über die geheimnisvolle Schwester, die Lena unbedingt treffen wollte. Fanny behauptet, sie sei seit Wochen verschwunden. Lena will sich auf die Suche machen, das Antifa-Milieu in Straßburg erkunden, Aktivisten befragen. Sie ist auf der Suche nach Abenteuern, während Fanny auf der Suche nach Liebe ist.

Dreharbeiten bis 30. März in Leipzig

Der Film „Tandem“ wird von der Mitteldeutschen Medienförderung gefördert. Regie führt die Französin Claire Burger, von der auch das Drehbuch stammt. Die Kamera führt Julien Poupard. Gedreht wird noch bis zum 30. März in Deutschland.