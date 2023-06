﻿Eine Bühne für vier Konzerte – so läuft der Bau der „Sommerarena“ auf der Leipziger Festwiese

Leipzig. Egal, wie man musikalisch zu den einzelnen Acts steht, die von Donnerstag (22. Juni) bis Sonntag (25. Juni) auf der Leipziger Festwiese zu erleben sind: Für Abwechslung ist gesorgt. Punk von den Broilers, Hip-Hop von Deichkind, Schlager von Roland Kaiser, Shanty Rock von Santiano – „das ist eine sehr gute Mischung, da ist für jeden was dabei“, sagt Marie-Luise Reber vom Veranstalter Semmel Concerts, der in die „Sommerarena“ lädt.

Softeis im Crew-Backstage-Bereich

Bevor die Musik erklingt, muss die Bühne stehen. Und die ist gewaltig: 43 Meter breit, 18 Meter hoch, 18 Meter tief, 250 Tonnen schwer. Der Aufbau dauerte von Freitag bis Mittwoch. Am Dienstagnachmittag, als die LVZ vorbeischauen darf, wird gerade die Decke fertiggestellt. 130 Toilettenhäuschen – diesmal mit einem Extrabereich nur für Frauen – stehen bereits, ein paar Meter weiter werkeln die Arbeiter noch an den Tribünen, errichten letzte Absperrungen. 1,5 Kilometer Stromkabel, 600 Meter Wasserleitungen, 1,8 Kilometer Bauzaun werden installiert – und das in schweißtreibender Schwüle. Für längere Wege auf der von der Hitze sichtlich gebeutelten Wiese stehen der Crew E-Roller zur Verfügung. Und wer eine Pause braucht, kann sie im idyllisch eingerichteten Crew-Backstage-Bereich verbringen und sich dort eine Erfrischung aus der Softeismaschine ziehen.

„Die Tontechnik wird einmalig punktgenau eingemessen und über alle vier Tage hinweg genutzt. Nur die Licht- und Videoinstallationen werden täglich umgebaut, weil alle Produktionen ein jeweils anderes, aufwendiges Bühnendesign haben“, erläutert Marie-Luise Reber. Insgesamt seien am Auf- und Abbau rund 150 Personen beteiligt. Bis zu 15 000 Besucher finden an den ersten drei Terminen Platz. Bei Santiano am Sonntag sind es etwas weniger, weil das Konzert komplett bestuhlt ist.

Was geschieht bei Unwetter?

Bleibt noch der – bei Open-Air-Veranstaltungen übliche – Risikofaktor Wetter. Zwar sprechen die Prognosen von Regen am Donnerstag und Freitag, doch „grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wir an allen Showtagen bestes Veranstaltungswetter haben werden“, sagt Marie-Luise Reber. „Sollte es wider Erwarten doch regnen, empfehlen wir allen Besuchern regenfeste Kleidung und passendes Schuhwerk.“ Es gebe ein umfassendes Sicherheitskonzept, das auch den Umgang mit einer Unwetterlage beinhaltet. Und man stehe im Ernstfall mit einem Meteorologen in Kontakt. „Wir sind nach unseren Erfahrungen beim Highfield-Festival vorbereitet. Natürlich informieren wir sowohl über unsere Social-Media-Kanäle als auch über unsere Webseite www.sommerarena.com, falls es kurzfristige Änderungen zu den Veranstaltungen geben sollte.“

Info: Für alle vier Konzerte gibt es noch Karten, auch an der Abendkasse. Preise im Vorverkauf: Broilers (Do.) ca. 52 Euro; Deichkind (Fr.) ca. 60 Euro; Roland Kaiser (Sa.) ca. 70 Euro; Santiano (So.) ca. 60 Euro.

