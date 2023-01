Jan Böhmermann, Manowar, Dieter Nuhr und mehr: Das ist vom 15. bis 22. Januar in Leipzig los

In der Arena darf gleich doppelt gelacht werden, im Felsenkeller kehren zwei namhafte Rock-Bands ein, im Kino startet ein weiterer Oscar-Anwärter, und im UT Connewitz läuft die Queere Filmwoche. Das und mehr in unseren Veranstaltungstipps für die dritte Januar-Woche.

Jan Böhmermann und das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld gastieren am Montag in der Arena.

Leipzig. Folgende Veranstaltungen in Leipzig empfehlen wir vom 15. bis 22. Januar besonders:

Jan Böhmermann in der Arena

Wochentipp: Wer Jan Böhmermann und sein "ZDF Magazin Royale" verfolgt, weiß, dass der Entertainer nicht nur für Satire und investigative Bericht steht, sondern auch ein Faible für Musik hat. Zusammen mit dem Rundfunktanzorchester Ehrenfeld, das ihn schon seit Jahren in seiner Show unterstützt, geht er auf Tour und präsentiert Songs aus der zehnjährigen Geschichte seiner TV-Sendung.

Das Konzert in der Arena Leipzig beginnt am Montag um 20 Uhr. Karten gibt es ab 53,99 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Queere Filmwoche im UT Connewitz

Sonntag: Bereits seit einigen Tagen findet im UT Connewitz die Queere Filmwoche mit täglich zwei thematisch passenden Filmvorführungen statt. Am Sonntag werden die Dokumentation "Anima – Die Kleider meines Vaters" (19 Uhr) und Francois Ozons "Peter von Kant" (21 Uhr) gezeigt. In den Tagen darauf folgen unter anderem der Dok-Leipzig-Gewinner "Anhell69" (Mo., 19 Uhr) und die Doku "Nelly & Nadine" (Mi., 19 Uhr). Karten an der Abendkasse oder unter www.utconnewitz.de.

Francois Ozons "Peter von Kant" ist einer der Filme, die bei der Queeren Filmwoche im UT Connewitz laufen. © Quelle: C. Bethuel/MFA+ Filmdistribution

„Die Dichtermaus“ im Werk 2

Montag: Kindertheater im Werk 2: "Die Dichtermaus" erzählt von einer Mäusefamilie, die sich auf den Winter vorbereitet. Nur Frederick hilft scheinbar nicht mit: Statt Vorräten sammelt er Sonnenstrahlen, Farben und Wörter und kann damit letztlich Wärme und Wohligkeit spenden. Die Tänzerinnen Gesa Volland und Lilian Mosquera haben gemeinsam mit Matthias Ehrig eine bezaubernde Fabel entwickelt, die am Montag um 16 Uhr in der Halle D beginnt. Karten ab 5,50 Euro (Erwachsene: 9,90 Euro) unter www.werk-2.de.

"Die Dichtermaus" wird am Montag im Werk 2 aufgeführt. © Quelle: Thomas Bär

Morten in der Moritzbastei

Dienstag: Sein Einstieg ins Musikgeschäft erfolgte mit dem Bauen von Beats, seit 2014 greift er darüber hinaus auch regelmäßig selbst zum Mikrofon und haut seitdem ein Album nach dem nächsten raus: Der Rapper Morten, Bruder des Sprachgesangskünstler Marvin Game, tritt am Dienstag in der Moritzbastei auf. Beginn ist um 20 Uhr, Karten für 39,90 Euro unter www.moritzbastei.de.

Der Rapper Morten tritt am Dienstag in der Moritzbastei auf. © Quelle: Moritzbastei

UK Subs im Felsenkeller

Mittwoch: Legenden-Alarm im Felsenkeller: Dort tritt am Mittwoch die britische Band UK Subs auf, die 1976 gegründet wurde und als eine der ersten Punkbands von London gilt. Songs von ihren unzähligen Alben, die seitdem erschienen sind, präsentiert die Gruppe rund um den Sänger und Gründer Charlie Harper am Mittwoch im Ballsaal. Beginn um 20 Uhr, Karten 21,42 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Die erste Londoner Punkband UK Subs tritt am Mittwoch im Felsenkeller auf. © Quelle: Tina Korhonen

„Babylon“ im Kino

Donnerstag: Die Oscar-Saison ist in vollem Gange, heißt: die großen Anwärter auf den Filmpreis laufen in diesen Wochen an, darunter auch "Babylon" von Regisseur Damien Chazelle ("Whiplash", "La La Land"). In dem geht es um Hollywood in den 20ern, 30ern und 40ern, inklusive rauschender Partys, dem Wandel von Stumm- zum Tonfilm und dem Aufkommen der Sittenwacht. In den Hauptrollen: Margot Robbie und Brad Pitt. Der Film läuft ab Donnerstag im Cinestar, im Regina Palast und den Passage Kinos.

Der Oscar-Anwärter "Babylon" läuft am Donnerstag im Kino an. © Quelle: Paramount Pictures

The Lords of Steel im Felsenkeller

Freitag: Gleich zwei Auftritte absolvieren die Lords of Steel diese Woche im Felsenkeller. Was laut Website anmutet wie eine Manowar-Coverband, ist aber tatsächlich das Original: Die 1980 gegründete US-amerikanische Metal-Band um Sänger Eric Adams ist auf Inkognito-Tour und tritt am Freitag und Samstag im Ballsaal auf. Beginn jeweils um 21 Uhr, Karten für 86,35 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.

Unter dem Inkognito „The Lords of Steel“ spielt Manowar diese Woche zwei Konzerte im Felsenkeller. © Quelle: André Kempner

„Me and My Girl“ in der MuKo

Samstag: Die Leipziger Interpretation des erfolgreichsten britischen Musicals der 30er-Jahre feierte im vergangenen Jahr seine Premiere in der Musikalische Komödie – und ist dort diese Woche erneut zu sehen. Die Geschichte um einen Londoner Arbeiter, der als Erbe eines verstorbenen Earls auf Linie gebracht werden und die Gepflogenheiten des Adels lernen soll, steckt voller Humor und fantastischer Musik von Noel Gay. Vorführungen am Samstag 19 Uhr und Sonntag 15 Uhr, Karten von 20 bis 49 Euro unter www.oper-leipzig.de.

Bild aus "Me and My Girl" an der Leipziger Muko: Andreas Rainer als Bill Snibson (hinten) und Michael Raschle als John Tremayne. © Quelle: Tom Schulze

Dieter Nuhr in der Arena

Sonntag: Er und sein Humor polarisieren – genau wie es sich für Satire gehört. Dieter Nuhr gastiert am Sonntag in der Arena Leipzig mit seinem aktuellen Programm "Kein Scherz!", das, anders als er der Titel verspricht, sicherlich doch die ein oder andere zündende Pointe bereithält. Los geht's um 20 Uhr, Karten ab 36,05 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Barthels Hof 1), unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de.