﻿Von Bildern im Kopf zum fertigen Soundtrack: Leipzigerin komponiert für Kino und Fernsehen

Die Wahl-Leipzigerin Anna Kühlein komponiert Filmmusik für Kino und Fernsehen und ist eine der ganz wenigen Frauen in dieser Branche. Aktuell läuft im Kino die Auswanderer-Doku „Step by step“, zu der sie den Soundtrack geschrieben hat.

Leipzig. Nur viermal ging seit 1935 der Oscar für die beste Filmmusik an eine Frau. Alle erfolgreichen männlichen Komponisten, die diese Trophäe mehrfach gewonnen haben oder zumindest nominiert waren, sind im hohen Alter – oder schon tot. Es wird Zeit für den Nachwuchs! Leipzig ist zwar Musik- und auch Filmstadt, aber dieser Zweig der Filmindustrie ist nur sehr spärlich vertreten. Weniger als eine Handvoll Filmmusik-Komponisten lebt in der Stadt. Darunter seit kurzem eine Newcomerin: Anna Kühlein, „Master of Music“ mit Abschluss der Filmuniversität Babelsberg (2020). Der Liebe – und der günstigen Mieten – wegen ist sie nach Leipzig gezogen, mit ihrer Ehefrau wohnt sie in der Südvorstadt. Längst hat sie ihre Wahlheimat ins Herz geschlossen, liebt den Auwald, die schönen Cafés und die kurzen Wege, die sie per Fahrrad zurücklegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell läuft Auswanderer-Doku „Step by step“ im Kino

Obwohl noch jung im Beruf, ging es bei der 32-Jährigen nach dem Studium Schlag auf Schlag. Sie kann bereits von ihrer Arbeit leben, hat den Soundtrack für etliche Kino- und Fernsehfilme komponiert, komplett oder Teile davon. Unter anderem für „Freibad“ (Kinokomödie von Doris Dörrie), „Anima – Die Kleider meines Vaters“ (Dokumentarfilm von Uli Decker), „Wir sind jetzt“ (Jugendserie von RTLplus), „Decision Game“ (Thrillerserie für ZDF-Neo) oder Ku’damm 59 (ZDF-Mehrteiler). Aktuell läuft in den Kinos die Auswanderer-Doku „Step by step“, ebenfalls mit der Musik von Anna Kühlein.

Der Film „Step by step“ mit Musik von Anna Kühlein (32) läuft aktuell im Kino Cinestar in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem Film eine weitere Ebene hinzufügen

Am Anfang steht bei ihr immer die große Frage „Wie gehe ich da ran?“ Bei „Step by step“ nahm die Klangfinderin ihre Arbeit zu dem Zeitpunkt auf, als der Film sich im Schnitt befand und mit Beispielmusiken unterlegt war. Drei Monate arbeitete sie am Soundtrack – für 90 Minuten Film produzierte sie rund 51 Minuten Musik. Bei anderen Produktionen steigt sie teilweise eher ein, wenn erst mal nur das Drehbuch vorliegt. Sie sieht oder liest die Szenen, beschäftigt sich mit der Thematik und dem geschichtlichen Hintergrund, denkt sich in Personen und Handlungen hinein. Dabei entstehen Bilder im Kopf, die sie in Musik umsetzt: „Ich versuche herauszufinden, welche Ebene ich dem Film noch hinzufügen kann.“

Am Anfang steht das Anliegen des Regisseurs

Mit den Regisseuren muss sie eine gemeinsame Sprache finden – was ist für sie lustig, traurig, beängstigend? Sowohl Doris Dörrie als auch „Step by step“-Regisseur Felix Starck vertrauten der jungen Komponistin, die sie vorher nicht kannten. Die Musik ist nicht nur Beiwerk zum Film, sondern beeinflusst und prägt den Streifen auf der emotionalen Ebene, schafft Stimmungen, betont oder lenkt ab, erzählt unterschwellig ganz viel. Großes Orchester oder intime Besetzung, Tempo, Stilistik, Wahl der Instrumente – alles hat Einfluss darauf, wie eine Szene später beim Publikum ankommt, genauso wie Kostüme und Szenenbild.

Budget eines Films hat Einfluss auf den Erfolg

Der Weg zum Filmmusik-Oskar ist für die Wahl-Leipzigerin natürlich keineswegs vorgezeichnet. Das Können als Komponist(in) alleine reicht nicht, um erfolgreich zu sein, das ist Anna Kühlein klar. „Es ist schon mal ein Unterschied, ob Filme oder Serien ein Millionenbudget oder ein kleines Budget zur Verfügung haben.“ Wieviel Geld in die Werbung gesteckt wird, auch das entscheidet über den Erfolg. Und natürlich die Story an sich, Besetzung, Regie und alle anderen Bereiche des Filmes. Es ist ein vielfältiges Zusammenspiel von verschiedenen Gewerken, Mitteln und Umständen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Griff in die unendliche Schatzkiste der Musik

Die Musikerin stammt aus der Nähe von Passau, aus einer Familie, in der sie die einzige Künstlerin ist. Als Kind lernte sie Klavier und merkte schon mit neun Jahren, dass es ihr viel Spaß macht, im stillen Kämmerlein zu komponieren. Öffentliche Auftritte auf der Bühne hingegen findet sie stressig. Als sie Filme sah wie „Die fabelhafte Welt der Amélie“, „The Hours“ oder „Vier Minuten“, wurde sie von der Musik emotional gepackt. Und wusste, dass sie Filmmusik-Komponistin werden will. „Das Tolle daran ist, dass Filmmusik stilistisch gesehen nicht eingeschränkt ist. Im Prinzip steht mir jedes musikalische Genre offen und ich kann mich für jedes Projekt aus allen Genres, Stilen oder Instrumentarium bedienen. Das macht das Komponieren unglaublich abwechslungsreich.“

Vielleicht auch mal eine eigene Sinfonie

Die Soundkünstlerin kann sich aber auch vorstellen, mal jenseits der Filmmusik ein eigenes Album mit Solostücken zu komponieren. Und sogar die Idee für eine Sinfonie hat sie schon im Kopf.