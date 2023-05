﻿Finale mit Protest: Leipziger Club-Urgestein Distillery feiert 72 Stunden Abschlussparty

Leipzig. Nun ist sie tatsächlich bald vorbei, die Distillery-Ära an der Kurt-Eisner-Straße. Seit 1995 ist Ostdeutschlands ältester, noch real existierender Techno-Club in der Südvorstadt beheimatet. Ende Mai werden die Türen aber final geschlossen und Kartons für den Umzug ins neue Areal auf die Alte Messe gepackt. Vorher lädt das Team der Distillery allerdings noch zur großen Abschlussfeier ein und wird eine Demonstration für den Erhalt der Clubkultur anführen.

Auf allen Ebenen mit dabei sind musikalische Weggefährtinnen und -gefährten der vergangenen drei Jahrzehnte – wie etwa Techno-Legende Ellen Allien. Schon kurz nach Gründung der Distillery im Herbst 1992 stand sie im Vorgängerrefugium hinter den Plattenspielern. Am 26. Mai wird Ellen Allien nun zum Start der insgesamt wohl 72-stündigen Abschiedsparty auch dem Dancefloor am aktuellen Standort noch einmal die Ehre erweisen.

Rückblick auf Musikgenres – und Protest am Montagnachmittag

Am Samstag geht es mit einem vielseitigen Ritt durch die Genres elektronischer Musik weiter – präsentiert von DJ-Crews, die in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich am Sound der Distillery beteiligt waren. Im Garten des Geländes an der Kurt-Eisner-Straße stellen derweil Leipziger Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten aus, heißt es. Nicht zuletzt sollen auf dem zweiten Floor im Keller frisch gestochene Tattoos den Abend für immer unvergesslich machen.

Am Sonntagabend darf geruht werden, bevor die Distillery dann am Montag auch noch einmal zum Protest aufruft. Bereits in den frühen Tagen des damals noch illegalen Clubs gehörten musikalisch begleitete Demos notgedrungen zum Wesensmerkmal, allen voran jene 1993 vor und im Neuen Rathaus – als der Stadtrat die Distillery schließen wollte.

Beim Protest am 29. Mai geht es nun unter dem Titel „#clubsAREculture“ konkret um mehrere Anliegen im Zusammenhang zur Clubkultur – wie Forderungen nach einer angepassten Baunutzungsordnung, Unterstützung beim Schallschutz und ein neues Kulturraumschutzgesetz. Für die musikalische Begleitung sorgen dabei unter anderem die Wighnomy Brothers und Teki Latex.

Leipziger Club-Urgestein begann 1992 in Connewitz

Die Distillery wurde in den wilden Nachwendejahren 1992 auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei im Stadtteil Connewitz gegründet. Der zu Beginn illegale und lange auch nur geduldete Club konnte dann 1995 mit Hilfe der Kommune auf dem heutigen Gelände an der Kurt-Eisner-Straße eine erste legale Heimat finden.

Aufgrund der inzwischen begonnenen Errichtung des neuen Stadtviertels am Bayerischen Bahnhof durch einen Privatinvestor muss der Club dort weichen. Ab 2026 soll die Distillery auf einem ehemaligen Bahngelände im Stadtteil Marienbrunn („Gleisdreieck“) ein gänzlich neues Domizil finden. In der Zwischenzeit wird ihr auf der Alten Messe in einem Teil der ehemaligen Messehalle 7 Unterschlupf gewährt.