﻿Die alte Sehnsucht nach dem neuen Schnee von gestern

Schnee ist das Vexierbild Wetterdeutschlands: Die einen sehen Puderzucker, die anderen Rutschgefahr. Kinder suchen ihre Schneeschuhe, die Alten ihre Spikes. Eine Enttäuschung ist so oder so, wenn der angekündigte Schnee ausbleibt. Eine Glosse von Janina Fleischer

Leipzig. Was hängt heutzutage eigentlich in den Kinder- und Jugendzimmern überm Bett? Sind es noch die unerreichbaren Stars des Musik-, Schauspiel- und Sportmilieus? Oder sind es Poster von immer seltener werdenden intakten Landschaften? Erinnerungen an den Winter, wie er früher einmal war? Es ist Januar, es ist Mitteleuropa, und die Wetterpropheten melden Schnee. Viele freuen sich wie die Schneekönige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fehlt Schnee im Skigebiet, weil das Klima sich wandelt, wird künstlich nachgeholfen, so dass das Klima sich schneller wandelt. Die Betreiber von Liften, Après-Ski-Bars und Pensionen leben ja davon, dass es weiß ist. Auch wenn Skifahrer in der Abfahrtshocke nebenbei Bergblümchen pflücken. Wenn das so bleibt, wird nicht nur eine Fußball-WM im Winter ausgetragen, sondern das Neujahrsspringen im August.

Die Welt wird weich und still und rutschig

„Schnee im Anmarsch“, warnte nun endlich die Wetter-App, und zwar „bis in die Niederungen“, wie Meteorologen es sachlich formulieren. Endlich ans Fenster laufen und rufen: Es schneit! Wieder fette Flocken mit der Zunge fangen. Jedes Mal aufs Neue gleicht es einem Wunder, wenn Schneefall die Welt weicher wirken lässt und stiller und die Menschen umfängt wie ein kaltes Wannenbad. Auf dem Land holen die Kinder die Schneeschuhe aus der Scheune, in der Stadt suchen die Alten ihre Überschuhe mit Spikes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob er fehlt oder fällt – Schnee ist das Vexierbild Wetterdeutschlands. Die einen sehen Puderzucker, die anderen Rutschgefahr und Whiteout. Wobei die Zustimmungskurve nach Weihnachten abflacht. Ob man ihn nun ersehnt oder befürchtet – bleibt er aus, sind die Vorhersagen Schnee von gestern.