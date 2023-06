﻿Farbe bekennen: Leipzigs Radwege und Ladezonen werden zur Kunst im öffentlichen Raum

Leipzig. Wer stets sein Smartphone im Blick hat, zieht sich einerseits einen Handynacken zu, was angesichts der Terminbettelei beim Orthopäden einen Wutnacken nach sich zieht. Ihm entgeht andererseits alles, was sich auf Augenhöhe abspielt. Zum Beispiel Verkehrsschilder. Darauf reagiert Leipzig längst angemessen. Weil von Straßenverkehrsteilnehmern hier nicht mehr erwartet wird, dass sie einen Fahrradstreifen erkennen, wenn sie ihn sehen, springt der Belag nun grellgrün ins Auge. „Alles im grünen Bereich“ wäre ein toller Slogan fürs Stadtmarketing.

Bei elektrischen Geräten bedeutet Grün so viel wie: Läuft! Rot hingegen steht für: Oha, jetzt mal lieber in die Betriebsanleitung schauen. Schilder mit Botschaft sind da zu kompliziert für Digital-Sklaven, die vom Schrittzähler übers Trottoir gejagt oder vom Navi ins Halteverbot gelenkt werden. Deshalb leuchten Liefer-und Ladezonen in Leipzig jetzt in kräftigem Orange. Zur Sicherheit ist eine Sackkarre draufgemalt. Piktogramme sind eine ganz eigene Kunst. Ist das hier noch betreuter Straßenverkehr – oder schon Grafik im öffentlichen Raum?

Dieser Fußweg wird Ihnen präsentiert von „Blasenpflaster forte“

Und war’s das schon? Für Verkehrsteilnehmende mit Bodenblickhaltung könnten Parkbuchten in Blau auf Schattenlage aufmerksam machen und in Gelb vor Sonneneinstrahlung warnen. Waldwege werden Blutrot getüncht, sobald Mückengefahr besteht. Um das zu finanzieren, pinseln Sponsoren ihr Logo auf die Straße: Dieser Fußweg wird Ihnen präsentiert von „Blasenpflaster forte“ und „Absatzprofi Hufmüller“. Für einen Belag in Asphaltgrau werden Nostalgiker bald weit fahren müssen.

