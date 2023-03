﻿Wann bin ich? Wenn Streik und Schicksal neue Fragen stellen

Leipzig. Irgendwas ist immer, lautet eine Volksweisheit. Sie kündet vom Verständnis für das Unabänderliche und Vertrauen in das Schicksal. In diesen Wochen werden Verständnis und Vertrauen auf die Probe gestellt. Nennen wir es Wetter, Arbeitskampf und Demokratie. Wer am Freitag die Gewandhaus-Website besuchte, sah ein Schriftband durchlaufen: „+++ 03. Mrz – Demo – ggf. erschwerte An-/Abreise +++“ Und da war der Streik noch gar nicht mit drin, also die, wie die Leipziger Verkehrsbetriebe informieren, „erheblichen Einschränkungen und Ausfälle im Linienverkehr“.

Kein Grund, Kultur zu versäumen. Johann Gottfried Seume brach seinerzeit von Grimma zu Fuß auf, um Theater zu besuchen. „Wer geht, sieht im Durchschnitt anthropologisch und kosmisch mehr, als wer fährt“, fand er. Und die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sieht es offenbar ähnlich.

Die Leipziger Galerie Artae feiert einfach zweimal die Eröffnung der Ausstellung „Wo bin ich“ mit den Arbeiten von Caroline Kober, Erik Seidel und Constanze Zorn. Bei der ersten Vernissage am 17. Februar sah man zwar die Kunst vor lauter Gästen kaum. Sie hatten sich nicht abschrecken lassen von Streik und Nieselregen. Jedoch konnte der Künstler Erik Seidel kurzfristig nicht dabei sein: wegen einer Zugverspätung der Deutschen Bahn. Irgendwas ist eben immer. Darum folgt am 11. März Teil zwei im Eröffnungs-Doppel. Keiner kann wissen, wer aus welchem Grund nicht anwesend sein wird. So führt die Ur-Fragestellung des Seins „Wer bin ich?“ über die galeristische Weiterführung „Wo bin ich“ zur Problemstellung „Wann bin ich?“. Zeit ist eine Frage der Zeit.