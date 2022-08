Das globalisierungskritische Filmfestival GlobaLE hatte für Donnerstagabend die Vorführung des Dokumentarfilms „Ukraine on Fire“ von Produzent Oliver Stone geplant – und dafür scharfe Kritik geerntet. Auch bei der Veranstaltung selbst gab es lautstarken Protest, die Aufführung stand kurz vor dem Abbruch.

Leipzig. Beim Leipziger Filmfestival GlobaLE hat es am Donnerstagabend Proteste gegen die Ausstrahlung des Dokfilms „Ukraine on Fire“ gegeben. Bei der Aufführung des Streifens von Produzent Oliver Stone am Richard-Wagner-Hain kam es dabei auch zu Auseinandersetzungen zwischen den Veranstalterinnen und Veranstaltern der Filmreihe sowie Demonstrantinnen und Demonstranten. Junge Leute aus der Ukraine, darunter Studierende der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, protestierten mit Beginn des Filmes lautstark.

Sie kritisierten dabei die pro-russische Sichtweise der Dokumentation, skandierten „Putin raus aus der Ukraine“ und machten mit ihren Trommeln Lärm. Auch riefen sie: „Es gibt kein Recht auf Putins Propaganda.“ Ebenso äußerten sie Protest an der Auswahl der Podiumsteilnehmer, die für eine Diskussion nach Filmende geladen waren. Die Protestgruppe erneuerte die schon zuvor bekannt gewordene Kritik an Iwana Steinigk, die Vorstandsmitglied im Verein „Aktionsbündnis Zukunft Donbass“ ist.