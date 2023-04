﻿Die Königin ist zurück: Helene Fischers spektakulärer Auftakt in Leipzig

Live-Musik

Helene Fischer begann am Dienstagabend ihre Leipzig-Woche mit einem farbenprächtigen Spektakel.

Helene Fischer begann am Dienstagabend in der Arena ihren fünfteiligen Konzert-Marathon in Leipzig. Im dreistündigen Spektakel gab es Artistisches ebenso wie neue und alte Hits des Schlagerstars.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket