Helene Fischer nach Verletzungspause wieder auf Tour

Leipzig. Helene Fischer ohne Akrobatik? Viele Fans könnten darauf verzichten, wie auf Facebook zu lesen ist: „Lass bitte die Akrobatik Helene!!! Nimm die Show von München und packe sie in deine Tour! Die ging auch ohne Akrobatik gut ab!“ Fischer sah das anders und verschob den Start ihrer „Rausch live“-Tour, nachdem sie sich bei den Proben zur neuen Show verletzte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sängerin zog sich bei einer Drehung auf dem Trapez eine Rippenfraktur zu. Wie watson.de berichtete, nutzten Fischers Band, Artisten und der Cirque-du-Soleil die ungeplante Auszeit und machten Urlaub.

Deswegen fielen die Konzerte in Bremen und Köln aus, Fischer startet ihre Tour aktuell mit Shows in Hamburg. Auf Instagram verkündete sie die frohe Botschaft: „Der April bringt neue Energien mit sichIn ein paar Tagen sehen wir uns, denn ich hab‘ grünes Licht vom Arzt bekommen. Die Freude ist riesig!!!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Helene Fischer nach Rippenbruch live in Leipzig

Die Konzerte von Helene Fischer in der Arena Leipzig – inszeniert mit dem Cirque du Soleil – starten am 25. April, wie Katharina Wenisch von Live Nation auf LVZ-Anfrage bestätigte. Wie auch in anderen Städten, tritt Helene Fischer an fünf Abenden hintereinander in der Arena Leipzig auf.

Die Nachholtermine in Bremen sind jetzt vom 10. bis 12. Mai geplant. In Köln finden die Nachtholtermine zwischen dem 25. August und dem 2. September statt.