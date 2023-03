Helene Fischer verletzt – Das wird aus den Konzerten in Leipzig

Helene Fischer muss den Start ihrer Arena-Tour am Dienstag in Bremen absagen. Auch die Konzerte in Köln müssen verschoben werden. Welche Auswirkungen hat ihre Verletzung auf die fünf Konzerte in der Arena Leipzig?

Leipzig. Sängerin Helene Fischer muss den Auftakt ihrer Tour verschieben. Sie könne am Dienstag nicht auf der Bühne der ÖVB-Arena in Bremen stehen, hieß es am Montagabend in einer Mitteilung des Tourneeveranstalters Live Nation GmbH. Grund für die Verschiebung sei eine Rippenfraktur, die sich Fischer bei Akrobatik-Proben zugezogen hat.

Deswegen fallen die Konzerte in Bremen und Köln aus. In einer persönlichen Stellungnahme wandte sich Helene Fischer an ihre Fans und bat um Verständnis für die Verlegung der Bremer und Kölner Konzerte: „Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung“.

Auf die Konzerte von Helene Fischer in der Arena Leipzig – inszeniert vom Cirque du Soleil –vom 25. bis 30. April habe die Verletzung keine Auswirkungen, wie Katharina Wenisch von der Live Nation GmbH auf LVZ-Anfrage bestätigte.

Die Nachholtermine in Bremen sind jetzt vom 10. bis 12. Mai geplant. In Köln finden die Nachtholtermine zwischen dem 25. August und dem 2. September statt.