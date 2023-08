﻿Highfield 2023: Veranstalter ziehen positives Fazit, laut Polizei „störungsarm und ruhig“

Leipzig. Die zweite Ausgabe des Highfield Festivals nach der zweijährigen Corona-Pause war für die Organisatoren erneut ein voller Erfolg: Wie schon im Vorjahr pilgerten rund 35.000 Besucherinnen und Besucher auf die Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See. Die Veranstalter FKP Scorpio und Semmel Concerts zogen am Montag „ein rundum positives Fazit“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Unser gesamtes Team ist überglücklich, erneut ein sehr erfolgreiches Highfield-Festival auf die Beine gestellt zu haben. Das Programm war ein hochkarätiger Querschnitt durch die Musiklandschaft, und das Wetter war ideal, um sich in der ersten Tageshälfte im See abzukühlen, bevor das Publikum auf den Bühnen viele intensive Konzerte erleben durfte, die lange in Erinnerung bleiben werden“, sagte Stephan Thanscheidt, Geschäftsführer von FKP Scorpio. „Wir möchten uns ausdrücklich bei unseren Gästen dafür bedanken, dass sie das Highfield zu einem harmonischen Musikfest gemacht haben, bei dem rund 35.000 Gäste friedlich gemeinsam feiern konnten.“

Planungen für 2024 laufen bereits

„Ich kann hier Stephan Thanscheidt nur beipflichten“, teilte Dieter Semmelmann von Semmel Concerts mit. „Auch wir sind als Partner der ersten Stunde sehr glücklich über den Verlauf, die Stimmung und die immer wieder sehr gute Zusammenarbeit mit dem Team von FKP Scorpio. Ebenfalls danken möchten wir den Partnern und Behörden aus der Region für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nach dem Highfield ist vor dem Highfield – und so laufen bereits die Planungen für die Ausgabe im Jahr 2024. Viel verändern wird sich wohl nicht: „Wir sind seit 2010 am Störmthaler See zu Gast und der Meinung, dass wir mittlerweile sehr ausoptimiert veranstalten“, teilt Katja Wittenstein von FKP Scorpio auf Anfrage mit. „Dennoch wollen wir uns darauf nicht ausruhen, und wenn wir in unseren Nachbesprechungen feststellen, dass Verbesserungen oder Veränderungen an der ein oder anderen Stelle sinnvoll sind, kann das dazu führen, das wir Sachen für die nächste Festivalausgabe anpassen.“ In den nächsten Tagen stehe jedoch erst einmal der Abbau an erster Stelle, weshalb man dazu noch nichts sagen könne.

Positives Fazit zum Awareness-Programm

Ein positives Fazit zieht der Veranstalter auch mit Blick auf sein seit 2017 bestehendes Awareness-Programm „Wo geht’s nach Panama?“. Wittenstein: „Es gab keine Geländeverweise, die mit dem Panana-Programm zu tun hatten, was uns sehr positiv stimmt. Wir werden die Ergebnisse aus dem Feedback der Awareness-Teams, der Gäste, der Mitarbeitenden und des Sanitätsdienstes in den nächsten Wochen in Ruhe auswerten.“

Genaue Angaben darüber, wie oft das Personal mit dem Code-Satz um Hilfe gebeten wurde, gibt es nicht: „Da Panama so niedrigschwellig ist und Hilfesuchende oft gar nicht beim Sanitätsdienst oder im Safe Space betreut werden, sondern etwas Ruhe und ein Schluck Wasser reichen, haben wir keine konkreten Zahlen, wie oft nach Panama gefragt wurde, und wir kennen auch nicht die Gründe, warum gefragt wird.“ Man habe jedoch viel positives Feedback zum Konzept und dessen Weiterentwicklung bekommen, etwa der Ergänzung der Ansprechpersonen durch ein AwarenessTeam und der Schaffung des „Safe Space“. „Wie auch in den Vorjahren können wir bilanzieren, dass die meisten, die nach Panama fragen, es tun, weil sie temporär mit der Festsival-Situation überfordert sind. Wir sind froh, ein solches Konzept anbieten zu können, und sehen, dass es angenommen wird“, so Wittenstein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Leipziger Polizei lief der Einsatz im Zusammenhang mit dem Highfield-Festival offiziell zwar noch bis Montagnachmittag, der LVZ gab die Behörde aber bereits ein vorläufiges Fazit: „Auch in diesem Jahr verlief der Einsatz störungsarm und ruhig, gerade unter Beachtung der hohen Besucherzahl.“ Es seien „wenige Fälle von sexueller Belästigung polizeilich bekannt geworden. Sie stellten allerdings keinen Schwerpunkt der festgestellten Delikte dar. Deutlich häufiger kam es zu Diebstahldelikten, die sich ebenfalls im überschaubaren Maß bewegten.“ Nur vereinzelt habe es Beschwerden über zu laute Musik gegeben. Am Dienstag will die Polizei weitere Informationen veröffentlichen.

Vorverkauf für 2024 beginnt bereits am Dienstag

Mindestens zwei weitere Ausgaben des Festivals sind bereits in Sack und Tüten: Der Vertrag zwischen Veranstalter und der Gemeinde Großpösna wurde zuletzt bis 2025 verlängert. Und auch das Datum für das kommende Jahr steht schon fest: Das nächste Highfield findet vom 16. bis 18. August an gleicher Stelle statt. Der Vorverkauf beginnt bereits am Dienstag, 22. August, um 12 Uhr. Infos und Tickets ab 159,- Euro gibt es dann auf www.highfield.de. Erste Bands sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

LVZ