Es brummt, surrt, piepst und hämmert: Ein Acker verwandelt sich ins Highfield-Gelände

Leipzig. Von Hitze kann am Mittwoch auf der Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See eigentlich keine Rede sein. Lediglich 24, vielleicht 25 Grad sind es, und doch fühlt sich die dicke, schwüle Luft deutlich wärmer an. Nur wenige Schritte über das Gelände des Highfield-Festivals, das hier am Freitag beginnt, reichen, und der Schweiß steht auf der Stirn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gewerkelt wird dennoch eifrig an allen Ecken des mehr als 60.000 Quadratmeter großen Festival-Geländes und den gut 700.000 Quadratmetern, die Zelt- und Parkplätze einnehmen. Es brummt und surrt, piepst und hämmert, Menschen rufen sich Anweisungen zu, Gabelstapler und Lastwagen rollen über das Gelände.

Denn das Wetter bietet insgesamt gute Bedingungen: Der Boden ist weder zu trocken noch zu feucht, und die Aussichten fürs Wochenende selbst seien sehr vielversprechend, so Ruth Lößer vom Mitveranstalter Semmel Concerts. Keine Selbstverständlichkeit für das Festival, dessen vergangene Ausgaben gelegentlich im Regen stattfanden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf diesen letzten Metern der Vorbereitung komme alles zusammen, müsse viel kommuniziert werden, sagt Lößer und muss während des Gesprächs mehrfach ans Telefon gehen. Sicher, das sei zuweilen etwas stressig, aber: „Vor Ort zu sein und sich auf die Besucher zu freuen, macht wahnsinnig viel Spaß.“

15 Kilometer Bauzaun

Gut 35.000 davon werden zur 24. Auflage des Highfield erwartet, entsprechend umfangreich ist die Infrastruktur. Toiletten beispielsweise: Davon gibt es 252 mit Wasserspülung sowie 335 Mobiltoiletten. Oder Duschen, derer 254 auf dem Gelände stehen. 15 Kilometer Bauzaun werden installiert, 57 Essens- und Getränkestände aufgebaut, etliche Wasserspender aufgestellt. 317 Mülleimer sollen dafür sorgen, dass es sauber bleibt. Das Personal umfasst 2500 Menschen.

Lesen Sie auch

An Konzept und Angebot ändert sich wenig – das Highfield bleibt eben Highfield. Eine größere Neuerung gibt es aber doch: Wer es etwas bequemer möchte, kann sich Tickets für die neue Gold- und Platin-Lounge sichern, die unter anderem eine exklusive Terrasse und einen eigenen Sanitärbereich bieten. Das Festival-Wochenende kann kommen.

LVZ