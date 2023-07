Tickets, Anreise, Camping: Das müssen Festival-Besucher zum Highfield 2023 wissen

Leipzig. Das Highfield 2023 findet vom 18. bis 20. August am Störmthaler See bei Großpösna südöstlich von Leipzig statt. Welche Ticketoptionen gibt es? Was ist beim Campen und bei der Anreise zu beachten? Und was sind die Highlights des Programms? Hier die Antworten.

Gibt es noch Tickets fürs Highfield 2023?

Ja, Tickets sind noch in allen Kategorien erhältlich. Das heißt, entweder als Tagespass für Freitag, Samstag oder Sonntag (89 Euro) oder als kompletter Festivalpass für alle drei Tage (189 Euro).

Camping ist nur beim Erwerb des Festival-Passes inklusive, nicht bei den Tagestickets. Erhältlich sind der „Festivalpass Regular“ sowie der „Festivalpass Grüner Wohnen“. Dieser gestattet das Campen im „Grüner Wohnen“-Bereich, in dem ein entspanntes, ruhigeres Festival-Campingerlebnis ermöglicht werden soll. Die genauen Richtlinien gibt es hier.

Ein Parkplatz ist beim Camping nicht inklusive – dieser kostet täglich 5 Euro.

Erhältlich sind die Tickets unter www.highfield.de/de/tickets.

Anreise: Wie komme ich zum Highfield-Gelände?

Option 1: Auto. Für Pkws fällt eine tägliche Parkplatzgebühr von 5 Euro an, die Parkplätze sind jedoch begrenzt, und der Parkplatz wird nicht bewacht. Autoanhänger sind auf dem Campingplatz nicht erlaubt.

Option 2: Fahrrad. Etwas strampeln nötig, dann ist das Abstellen aber kostenfrei – es stehen ausreichend Fahrradstellplätze bereit.

Option 3: Shuttle. Der Shuttle-Service verkehrt zwischen dem Leipziger Hauptbahnhof (Bussteig S) und dem Festivalgelände ohne Zwischenstopps. Flatrate-Tickets in Höhe von 10 Euro gibt es direkt an den Bussen. Die Shuttles fahren je nach Tag und Tageszeit alle 20 oder 30 Minuten. Den kompletten Fahrplan gibt es online hier.

Was ist beim Campen beim Highfield zu beachten?

Die Nutzung des Campingplatzes ist nur für Besitzer des Festivalpasses möglich. Das Gelände öffnet bereits am Donnerstag um 11 Uhr und schließt am Montag um 10 Uhr. Von 2 bis 8 Uhr gilt Nachtruhe, offenes Feuer ist untersagt.

Nicht erlaubt sind außerdem: Grills ohne Bodenkontakt, Pyrotechnik, Glasflaschen, große Gasflaschen, Wohnungseinrichtungsgegenstände (z.B. Sofas, Sessel, große Tische), „unverhältnismäßig große Aufbauten“ (z.B. Partyzelte), Baumaterial, Sperrmüll, Stromgeneratoren, Aggregate, Trockeneis, flüssige Grillanzünder, Kühlschränke, Megaphone, Laserpointer, Schuss-, Hieb- und Stichwaffen, große Hämmer, Sägen, Äxte, Beile u.Ä. sowie Tiere.

Einen Überblick aller Regeln gibt es hier.

Der Festival-Service „helgaa“ bietet erneut die Möglichkeit an, diverse Campingartikel vor Ort zu erwerben. Wer sichergehen will, sollte sie vorab online unter www.helgaa-festival.de bestellen und kann sie dann beim Highfield abholen.

Über den Service „Mein Zelt steht schon“ ist es außerdem möglich, ein Zelt samt Zubehör zu mieten, das schon vor der Anreise aufgebaut wird.

Line-up beim Highfield: Das sind die Highlights

Insgesamt 44 Acts treten beim Highfield 2023 auf. Hinzu kommen zwei Poetry Slams am Freitag- und Samstagvormittag, und für Nachtschwärmer legen ab 23 Uhr mehrere DJs auf.

Highlights am Freitag:

Highlights am Samstag:

Highlights am Sonntag:

Das komplette Line-up gibt online hier.

Barrierefreiheit beim Highfield

Das Highfield legt Wert auf Inklusion: Wer ein „B“, „H“ oder „Bl“ im Ausweis hat, darf ohne Aufpreis eine Begleitperson mitbringen. Medikamente können mit einem entsprechenden ärztlichen Nachweis mitgebracht werden.

Wer das „Special Needs Camp“ nutzen möchte, kann das mit der kostenfreien Begleitperson und bis zu drei weiteren Freunden (diese benötigen einen Festivalpass) tun, allerdings nur nach vorheriger kostenloser Anmeldung. Diese ist online möglich – dort finden sich auch alle weiteren Hinweise zur Barrierefreiheit.

