Highfield 2023: Neue Headliner und zahlreiche weitere Acts bekannt gegeben

Leipzig. Rappende Verstärkung fürs Highfield: Marteria und K.I.Z. werden als weitere Headliner bei der 2023er-Ausgabe des Festivals auftreten. Das gab der Veranstalter am Donnerstag bekannt. Damit erweitert sich der Headliner-Kreis auf sechs Acts – neben den beiden neuen sind auch Die Ärzte, SDP, RIN und die Beatsteaks dabei.

Ebenfalls bestätigt sind die Bands Von Wegen Lisbeth, Giant Rooks und BHZ. Des Weiteren sind beim Highfield 2023 Auftritte von Enter Shikari, Swiss & Die Andern, Nothing But Thieves, Paula Hartmann, You Me At Six und Kaffkiez geplant. Auch Großstadtgeflüster, Disarstar, OK KID und Emil Bulls werden sich im August am Störmthaler See die Ehre geben.

Highfield-Tickets: Günstigerer Kartenpreis bis Heiligabend

Die nächste Ausgabe des Highfield-Festivals soll vom 18. bis 20. August 2023 wie gewohnt auf der Magdeborner Halbinsel südöstlich von Leipzig stattfinden. Der Festival-Pass für alle drei Tage ist noch bis zum 24. Dezember, 12 Uhr, für 169 Euro erhältlich. Anschließend erhöht sich der Preis auf 189 Euro – ist gibt also keine Preiserhöhung im Vergleich zur vergangenen Ausgabe.

Weitere Infos und Karten unter www.highfield.de.

