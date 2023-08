Mit Notfall-Satz zu mehr Sicherheit: So funktioniert das Awareness-Konzept beim Highfield-Festival

Leipzig. „Wo geht’s nach Panama?“ ist eine Frage, die bei den meisten verwirrte Blicke erzeugt – nicht jedoch beim Highfield-Personal. Denn hinter der Formulierung verbirgt sich das Awareness-Konzept des Festivals: Wer sich, egal aus welchem Grund, unwohl fühlt und diese Frage den Ordnern, dem Barpersonal, Sanitätern oder anderen Mitarbeitern mit einem grün-lila Armband stellt, bekommt ohne weitere Rückfragen sofort Hilfe angeboten.

Dies bedeutet konkret: Die betreffende Person wird zunächst an einen ruhigen und sicheren Rückzugsort gebracht. „Erst dort wird gefragt, was die Person braucht – in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle ist das einfach nur ein Moment der Ruhe“, so Jonas Rohde vom Highfield. Zwar wird online auf drastischere Beispiele für einen solchen Fall hingewiesen – „Du hast etwas Merkwürdiges beobachtet? Du fühlst dich unwohl, bedrängt oder belästigt? Du wurdest – verbal oder körperlich – angegriffen?“. Doch laut Rohde wenden sich die meisten dann an das Personal, „wenn sie sich aus unterschiedlichen Gründen unwohl oder überfordert fühlen“.

Achtsamkeit und Bewusstsein beim Highfield-Festival

Awareness ist seit einigen Jahren ein wachsendes Thema bei öffentlichen Veranstaltungen, seien es Festivals, Partys, Konzerte oder Open-Air-Veranstaltungen. Wörtlich übersetzt bedeutet es „Bewusstsein“ und steht in diesem Kontext für Achtsamkeit im Umgang mit anderen sowie Bewusstsein für die Existenz von Diskriminierung und Gewalt. Awareness-Teams und darin geschultes Personal sollen dafür sensibilisieren, sollen mehr Sicherheit und Wohlbefinden schaffen, Betroffenen Gespräche anbieten und im Notfall helfen. Die Stadt Leipzig wollte zuletzt ein entsprechendes Pilotprojekt für Open-Air-Veranstaltungen und Zusammenkünfte in der Stadt auf die Beine stellen, die Umsetzung scheiterte jedoch unter anderem an der schwierigen Personalakquise. Leipzigs Fachbeauftragter für Nachtkultur, Nils Fischer, will das Projekt jedoch weiterhin verfolgen.

Private Veranstalter wie FKP Scorpio sind da weiter. Beim Highfield Festival gibt es spezielle Awareness-Teams mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bereits einiges an Erfahrung mitbringen. Das Konzept wurde schon 2017 am Störmthaler See sowie während weiterer Festivals des Veranstalters eingeführt und seitdem in Zusammenarbeit mit Organisationen wie „Nachtsam“ oder „Same but Different“ weiterentwickelt. Rohde zieht eine positive Bilanz: „Das Projekt wird sehr gut angenommen, weil es Aufmerksamkeit auf die Sicherheit unserer Besuchenden lenkt und alle Gäste für Awareness sensibilisiert. Die Zahl der Fälle selbst ist sehr niedrig und stagniert auch auf diesem Niveau – das ist natürlich in unserem Sinne.“ Insgesamt hätten sich die Aufmerksamkeit und das Verständnis für das Thema seit Beginn des Projekts deutlich erhöht.

Doch warum eigentlich „Panama“? Jonas Rohdes: „Wir haben ein Wort beziehungsweise mit ,Wo geht’s nach Panama?’ einen Satz gesucht, der aller Wahrscheinlichkeit nicht in anderem Kontext auf dem Festival fallen wird und gleichzeitig einprägsam ist.“ Der Ursprung liegt im Kinderbuch „Oh, wie schön ist Panama“ von Janosch, in dem es heißt: „Wenn man einen Freund hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten.“

