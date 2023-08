Ian Paice, Jan Josef Liefers, Kammermusik-Festival und mehr: 9 Tipps für die Woche in Leipzig

Leipzig. Folgende Veranstaltungen empfehlen wir vom 27. August bis 3. September:

Ian Paice im Anker

Wochentipp: Von den fünf ursprünglichen Gründungsmitgliedern der legendären britischen Band Deep Purple ist derzeit nur noch ein Mann in der Besetzung übrig: Ian Paice. Der Schlagzeuger, der kürzlich seinen 75. Geburtstag feierte, tourt zudem regelmäßig mit seiner anderen Band, Purpendicular, deren Repertoire gänzlich aus Deep-Purple-Klassikern besteht. Am Samstag kommt die Gruppe nach Leipzig und tritt im Anker in der Renftstraße 1 auf. Auf der Setlist stehen Songs wie „Child In Time“, „Black Night“, „Smoke On The Water“, „Woman From Tokyo“ und „Hush“.

Beginn um 20 Uhr, Karten gibt es für 47 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder unter www.ticketgalerie.de.

„Polite Society“ im Regina Palast

Sonntag: Der erste Spielfilm der britischen Regisseurin Nida Manzoor ist ein wilder Mix aus Romanze, Komödie, Bollywood- und Martial-Arts Film: Die kampfsporterprobte Studentin Ria, die Stuntfrau werden will, will die Hochzeit ihrer Schwester verhindern, denn der Bräutigam erscheint ihr doch äußerst suspekt... „Polite Society“ läuft täglich im Regina Palast.

"Polite Society" läuft im Kino. © Quelle: Universal Pictures International Germany

Muttis Kinder am Bachdenkmal

Montag: Das letzte Konzert am Bachdenkmal des Sommers 2023 bestreitet das A-capella-Trio „Muttis Kinder“ bestehend aus Claudia Graue, Marcus Melzwig und Christopher Nell, das nach einer Schaffenspause wieder zurückkehrt. Auf dem Programm stehen neu arrangierte Stücke von Keimzeit über Coolio und Sophie Hunger bis zu Peaches und Prince. Beginn um 20.30 Uhr, Eintritt frei.

Muttis Kinder treten am Montag am Bachdenkmal auf. © Quelle: Muttis Kinder

Keshew im Ilses Erika

Dienstag: Die sechsköpfige Leipziger Band Keshew gibt es ein letztes Konzert in voller Besetzung, bevor sich einige Mitglieder in andere Städte verabschieden müssen. Mit funkigen Riffs, eingängigen Texten und mitreißendem Indie-Disco-Pop will die Band am Dienstag das Publikum im Ilses Erika begeistern. Als Support ist Feyva vor Ort. Beginn um 22.30 Uhr, Karten für 11 Euro via www.ilseserika.de.

Die Leipziger Band Keshew tritt am Dienstag im Ilses Erika auf. © Quelle: Florian Zander

„Close“ beim Plagwitzer Sommerkino

Mittwoch: Der belgische Film „Close“ ging bei den diesjährigen Oscars (nominiert als bester internationaler Film) zwar leer aus, erzählt aber dennoch eine intime und intensive Geschichte über zwei 13-Jährige, die mehr füreinander empfinden als nur Freundschaft. Die Mitschüler an ihrer neuen Schule treiben jedoch einen Keil zwischen beide – mit schwerwiegenden Folgen. Läuft am Mittwoch um 21 Uhr im Sommerkino an der Plagwitzer Markthalle.

"Close" läuft am Mittwoch im Plagwitzer Open-Air-Kino. © Quelle: Pandora Film Verleih

Nikita Curtis im Soltmann

Donnerstag: Es wird getanzt, es wird laut, und es wird das neue Ding – verspricht die frische Leipziger Band Nikita Curtis. Die vier Musiker in klassischer Zusammenstellung – Gitarre, Gitarre, Bass, Schlagzeug – nennen als Einflüsse unter anderem King Crule, Strokes, Joy Division, Bob Dylan und Idles. Am Donnerstag beweisen sie ihr Talent im Soltmann (Riemannstraße 40) samt Support Toothpaint. Beginn um 20 Uhr.

Die junge Leipziger Band Nikita Curtis tritt am Donnerstag im Soltmann auf. © Quelle: Nikita Curtis

Jan Josef Liefers und Radio Doria auf der Parkbühne

Freitag: Die Band Radio Doria um den Sänger und Schauspieler Jan Josef Liefers existiert inzwischen seit 2002 – und damit länger, als es die Beatles je miteinander ausgehalten haben. Auf der Bühne stehen fünf Musiker, die eng befreundet sind und sich blind verstehen. Aktuell ist das Quintett wieder auf Tour und gastiert am Freitag auf der Parkbühne im Clarapark. Beginn um 20 Uhr, Karten für 50 Euro in der Ticketgalerie (Peterssteinweg 19/Hainstraße 1) oder unter www.ticketgalerie.de.

Jan Joseph Liefers und seine Band Radio Doria treten am Freitag auf der Parkbühne auf. © Quelle: Imago

inMusiCon im Werk 2

Samstag: Das inklusive Musik-Festival „inMusiCon“ im Werk 2 will Menschen zusammenbringen, Austausch schaffen und vor allem schöne Momente kreieren. Am Samstag stehen drei Bands, bestehend aus Menschen mit und ohne Behinderung, auf der Bühne der Halle D: „Alpina Weiss Bescheid“ aus Wittlich, „Sleeping Ann“ aus Bamberg und „Dain Fahrdienst“ aus Hamburg. Beginn um 19 Uhr, Karten vorab für 8,70 Euro via www.werk-2.de.

Alpina Weiss Bescheid ist eine der Bands, die am Samstag im Werk 2 auftritt. © Quelle: Alpina Weiss Bescheid

Kammermusik-Festival „Con spirito“

Sonntag: Die diesjährige Ausgabe des Leipziger Kammermusik-Festivals „Con spirito“ läuft vom 3. bis 10. September, an verschiedenen Orten finden dann täglich Kammermusikkonzerte statt. Der Auftakt erfolgt am Sonntag im Gewandhaus, wo Werke von Strauss, Dvořák, Brahms und Schönberg erklingen. Beginn um 18 Uhr, Karten ab 34 Euro unter www.gewandhausorchester.de.

Auftakt des Leipziger Kammermusik-Festivals „Con spirito“ ist am Sonntag im Gewandhaus. © Quelle: André Kempner

