﻿Oscar-Kandidat „Im Westen nichts Neues“ – Was aus dem Buch in der Netflix-Verfilmung fehlt

Edward Bergers Netflix-Version von „Im Westen nichts Neues“ ist eine Sinfonie des Grauens – und für neun Oscars nominiert. Aber wie viel hat sie noch mit dem Bestseller von Erich Maria Remarque zu tun?

Leipzig. Verleger Samuel Fischer lehnte ab. Kein Mensch wolle noch Kriegsromane lesen. Die Ullstein-Konkurrenz war anderer Meinung. Erst druckten sie in der „Vossischen Zeitung“, dann bei Propyläen im Januar 1929 „Im Westen nichts Neues“. Vier Millionen Exemplare waren nach zwei Jahren verkauft. Erich Paul Remark, der sich jetzt Erich Maria Remarque nannte, war ein Star. Der Journalist, der Juli 1917 an der Flandern-Front kämpfte, dann verwundet lange im Lazarett lag, hatte den Bericht über die Stellungskämpfe im Weltkrieg im Frühjahr 1928 geschrieben – als nüchternes Tagebuch einer verratenen, verlorenen Generation. Genau so war es, jubelte Kritiker Axel Eggebrecht.