Der Pianist Claudius Bruns hat das Horns Erben mitgegründet und gehört zum Academixer-Ensemble. Vor der Kabarett-Premiere „Säggs’sch on the Beach“ spricht er über Persönliches und Politisches.

Leipzig. „Säggs’sch on the Beach“ heißt das diesjährige Zoo-Open-Air-Spezial des Academixer-Kabaretts und verspricht einen „Gute-Laune-Cocktail“, „sehr sexy und zugleich unglaublich säggsisch“. Und satirisch natürlich auch. Mit von der Strandpartie ist Claudius Bruns. Seit 2007 gehört der aus dem Rheinland stammende Pianist und Komponist auch als Darsteller und Texter zum Mixer-Ensemble. Im Gespräch mit Steffen Georgi spricht er über sozialen Sprengstoff am Badesee, über Herkunfts-, Glaubens- und Humorfragen und das Schöne am Kabarett.