﻿„Der Pazifismus ist in der Defensive“ – Der Leipziger Philosophie-Professor Thomas Kater über die Lage in der Ukraine

Leipzig. Vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem wird auf ukrainischem Territorium Krieg geführt, und seitdem wird in Deutschland diskutiert, in welchem Maße die Bundesrepublik mit Waffen helfen darf oder muss – oder Verhandlungen anstreben soll. Dabei geht es auch um die Frage, was Pazifismus ausrichten, was Pazifist zu sein bedeuten kann. Thomas Kater ist Professor am Institut für Philosophie an der Universität Leipzig, im Interview spricht er über ein moralisches Dilemma, historische Erfahrungen und Möglichkeiten für die Zukunft.

Im „Offenen Brief an Kanzler Scholz“ und jetzt mit einem „Manifest für Frieden“ wendet sich Kultur-, Wissenschafts- und Politprominenz an die Bundesregierung. Das Wort Pazifismus taucht nicht auf. Spielen pazifistische Werte darin eine Rolle?

Wenn man es positiv sehen will, könnte man sagen, dass aus dem Brief und der Petition eine bestimmte Form von Verzweiflung spricht. Und eine Form der Sorge, dass unsere Gesellschaft sich wieder in eine militaristische Richtung entwickeln könnte. In diesem Sinne anzumahnen, auf das Mittel der Gewalt nicht voreilig zurückzugreifen, halte ich für grundsätzlich richtig. Auch wenn ich mit vielem, was dort im Detail geschrieben steht, nicht einverstanden bin.

Was stört Sie daran?

Vor allem die Rhetorik. Nämlich, dass denjenigen, die grundsätzlich bereit sind, die Ukraine auch militärisch zu unterstützen, Bellizismus vorgeworfen wird. Bellizismus ist die moralische Überhöhung des Krieges, die dem Krieg einen originären sittlichen Wert zuschreibt. Und das kann ich selbst bei jenen, die sich für Waffenlieferungen fast unbegrenzten Ausmaßes einsetzen, nicht finden.

Erleben Sie die Debatte über Waffenlieferungen als aufgeklärt?

Das Irritierende an Diskussionen über Pazifismus seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist, dass die pazifistischen Positionen in der Defensive sind. Polemiken wie die des Publizisten Sascha Lobo, der vom „Lumpen-Pazifismus“ gesprochen hat, oder des FDP-Politikers Alexander Graf Lambsdorff, der die Teilnehmer an den Ostermärschen 2022 als „fünfte Kolonne Putins“ bezeichnet hat, sind zutiefst irritierend. Von den Pazifisten wird eine nachgerade bekenntnishafte Erklärung gefordert, warum sie angesichts des Krieges in der Ukraine Gewalt als Mittel ablehnen. Umgekehrt müssen diejenigen, die für die Unterstützung der Ukraine mit militärischem Gerät werben, ihre Position als solche nicht legitimieren.

Überrascht Sie diese Entwicklung?

Es ist schon eigenartig, dass das Engagement für den Frieden und gegen Gewalt, also für etwas grundsätzlich Gutes, so diskreditiert wird. Wenn man sich wiederum die Geschichte des Pazifismus in Deutschland anschaut aber auch nicht. Der Begriff entsteht erst im 19. Jahrhundert, und zugleich sind Pazifisten von Beginn an in der Defensive gewesen, was sich angesichts einer militaristischen Gesellschaft wie der deutschen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert noch nachvollziehbar erklären lässt. Kaum jedoch, warum in der Bundesrepublik, die im Grundgesetz eine Friedensverpflichtung ausspricht, der Pazifist in eine Position gerückt wird, als ob er etwas nachgerade Verrücktes fordert, wenn er die Priorität des Friedens gerade im Bereich der Politik anmahnt.

„In Deutschland begleitet die Schmähung den Pazifisten vom Beginn seines Auftretens an“, sagt Thomas Kater

Der Begriff Pazifist ist also immer auch ein Schimpfwort gewesen?

In Deutschland begleitet die Schmähung den Pazifisten vom Beginn seines Auftretens an. Und sogar innerhalb der pazifistischen Bewegung ist Polemik nicht unüblich. Alfred Hermann Fried, 1892 einer der Gründer der Deutschen Friedensgesellschaft, die es unter dem Namen „Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen“ noch immer gibt, sprach von der „Pazifisterei“. Damit kritisierte er eine „sentimentale Form“ des Pazifismus, die meint, schon das „Die Waffen nieder!“ würde ausreichen, um eine auf Dauer friedliche Welt zu ermöglichen.

Was hingegen wollte er?

Er vertrat etwas, das er selbst als „wissenschaftlichen Pazifismus“ bezeichnet hat, einen Pazifismus, der zunächst die Ursachen von Krieg und Gewalt erforscht, um Strategien zu entwickeln, wie diese Ursachen überwunden werden können. Wobei auch Fried zugesteht, dass die Gefahr eines Ausbruchs des Krieges immer mitbedacht werden muss.

Das heißt, dass Pazifismus militärische Gewalt einschließen kann?

Zu meinen, der Pazifismus sei schon dadurch angemessen dargestellt, dass er sich im Prinzip der unbedingten Gewaltverweigerung erschöpfe, ist allenfalls eine Karikatur. Doch sollte man die Haltung, dass jemand aus tiefsten Gewissensgründen sagt „Ich kann nicht zu einer Waffe greifen, um mich zu verteidigen“ sehr ernst nehmen. Das ist unter anderem der Grund, warum man in der Bundesrepublik den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigern darf.

Zur Person Thomas Kater studierte Philosophie, Sozial-, Geschichts- und Wirtschaftswissenschaften. Promotion 1998 mit einer Arbeit zu Immanuel Kants politischer Philosophie. Kater lehrt seit 2005 am Institut für Philosophie der Universität Leipzig, wo er 2010 zum außerplanmäßigen Professor bestellt wurde. Seine Schwerpunkte sind Politische Philosophie, Rechtsphilosophie und Ethik.

Kein Frieden ohne Waffen?

Grundsätzlich kommt dem Frieden, das heißt, auch dem Gewaltverzicht, normative Priorität zu. Aber mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine gilt zugleich das Gebot der Hilfe, das heißt auch, dem Angegriffenen militärisch zu helfen. Gewaltverzicht und Hilfsgebot können in Widerspruch zueinander stehen. Das ist ein Dilemma, aus dem man ohne Schuld auf sich zu laden, nicht herauskommt.

Die Friedensbewegung der 80er demonstrierte mit Forderungen wie „Frieden schaffen ohne Waffen“ gegen Nuklearwaffen, die gleichen Leute treten heute für Waffenlieferungen ein. Wie passt das zusammen?

Da kommen wir zu den Spielarten des Pazifismus. Der Nuklearpazifismus hat sich in den 1950er-Jahren weltweit als soziale Bewegung formiert und sich gegen die Bewaffnung mit Atomwaffen gewendet. Aus der „Campaign for Nuclear Disarmament“ ist das berühmte Peace-Zeichen entstanden. Man kann nukleare Bewaffnung ablehnen und gleichwohl für die militärische Ausstattung eines Gemeinwesens eintreten.

Mit welchen Mitteln lässt sich der Gefahr begegnen, dass Russland Atomwaffen einsetzt?

Das ist eine schwierige politische Frage. Das Problem ist, wie immer im Fall von Krieg und Gewalt, die Verhaltensweisen der Gegenseite zu kalkulieren. Wie kann ich abschätzen, wie jemand auf etwas, das ich tue, reagieren wird? Woher kann ich die Gewissheit nehmen, dass mein nächster Schritt nicht zu einer weiteren Eskalation führt?

Hat die Auseinandersetzung mit diesen Fragen zu spät begonnen?

Schon 2014 hat die internationale Gemeinschaft nicht genug Energie und Kraft aufgewendet, um den Konflikt, der sich durch die Annexion der Krim zum ersten Mal statuiert hat, in den Bahnen des internationalen Rechts effektiv einzuhegen. Auch das Minsker Abkommen ist international nicht gut begleitet worden. Es ist festzuhalten, dass es Verletzungen des Minsker Abkommens, also das unbedingte Schweigen der Waffen, nicht nur von Seiten der russischen Besatzer gegeben hat, sondern eben auch von ukrainischer Seite. Die Verantwortung für Krieg und Frieden liegt aber auch in den Händen der internationalen Gemeinschaft, für die die Vereinten Nationen die paradigmatische Institution sind. Handlungsmächtig bei Fragen von Krieg und Frieden ist nur der Sicherheitsrat, und der ist blockiert durch das Veto-Recht Russlands.

„Ich sehe kein originäres pazifistisches Instrumentarium“

Was kann die internationale Gemeinschaft jetzt noch richtig machen?

Es wäre eine pazifistische Forderung zu sagen: Eine Lehre aus dem Krieg in der Ukraine muss es mindestens sein, dass die internationalen Organisationen weiterentwickelt werden. Das ist Aufgabe aber nicht nur der Politik, sondern auch von Völkerrechtlern, Politikwissenschaftlern, Soziologen und anderen.

Und jetzt sofort?

Wie so oft in solchen Kriegen, haben sich die Positionen der beiden Seiten verhärtet. Ich sehe kein originäres pazifistisches Instrumentarium, mit dem man in diesen Konflikt effektiv intervenieren könnte. Und gegenwärtig wohl auch kein Instrumentarium, mit dem die beiden Kriegsparteien an den Verhandlungstisch gezwungen werden könnten. So wie dieser Krieg eskaliert, droht die Gefahr, dass, selbst wenn es zu einem Ende in Form eines Waffenstillstandes oder gar eines Vertrages kommt, der Konflikt über die nächsten Jahre weiter schwelt und jederzeit neu entflammbar bleibt.

In Deutschland polarisiert der Ukraine-Diskurs, ist eine rhetorische Eskalation zu beobachten. Wie wäre diese Debatte zu befrieden?

Dass es zu solchen Formulierungen wie jener vom „Lumpen-Pazifismus“ kommt, ist einfach nur unanständig, weil es eine bloße Denunziation ist und dem Anderen abspricht, dass seine Haltung eine Berechtigung habe. Man sollte die Frage stellen, was es innenpolitisch für die Bundesrepublik bedeutet, wenn man diese Denunziation von Positionen nicht nur in Kauf nimmt, sondern sogar aktiv vorantreibt. Da gibt es nachgerade einen Überbietungswettbewerb. Wir müssen aber über diesen konkreten Krieg hinausdenken, aus dem Bereich eines moralischen Schwarz-Weiß-Denkens heraustreten, wenn es um die Frage geht, wie solche Kriege künftig verhindert werden können.