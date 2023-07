﻿„Der Traum von etwas Weltläufigkeit“: Madeleine Köchy über die Geschichte der Mode – auch in der DDR

Leipzig. In ihrem Buch „Spaziergänge durch hundert Jahre Mode“ flaniert die Leipziger Autorin Madeleine Köchy sachkundig plaudernd durch die Geschichte der Mode von der Gründerzeit bis in die Moderne. Dabei wirft sie auch einen Blick auf einen einst berühmten Leipziger Modeverlag – und rückt ganz nebenher ein ärgerlich schiefes Wahrnehmungsbild zurecht. Ein Gespräch über die Wahrheit von Schnittmusterbögen in Mode-Zeitschriften, Sehnsucht und Nostalgie, über die Frauen in der Familie und die Haare von Veronica Lake.

Bücher über Mode und Modegeschichte gibt es viele - was bewog Sie, dem noch ein Weiteres hinzuzufügen?

Tatsächlich war der erste Impuls ein Ärgernis. Ende 2018 lief in der ARD der TV-Zweiteiler „Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau“, der die Geschichte der berühmten bundesdeutschen Verlegerin erzählt. Ab 1949 schuf die ja mit ihrem später auch international sehr erfolgreichen Modemagazin „Burda-Moden“ ein echtes Label. Ich schaute mir den Film an – und musste mich an einer entscheidenden Stelle der Handlung doch recht wundern. Und ärgern auch.

Zur Person Madeleine Köchy, geboren 1968 in Leipzig, arbeitet als Bibliotheksassistentin in der Deutschen Bücherei, heute Deutsche Nationalbibliothek. Nach jahrzehntelanger intensiver Beschäftigung mit Mode und Mode-Geschichte, speziell auch der Publikations-, Medien- und Verlagsgeschichte verschiedener Mode-Zeitschriften, ist „Spaziergänge durch hundert Jahre Mode“ Köchys erste Veröffentlichung. Ein neues Buchprojekt wird sich den Wechselbeziehungen zwischen Mode-, Theater- und Filmgeschichte widmen.

Worüber?

Ein Erfolgsfaktor von Burda-Moden waren ja die in den Heften enthaltenen Schnittmusterbögen. Das heißt, man konnte sich dank dieser die in einem Heftbeitrag vorgestellten Modelle – vorrangig Frauen- und Kinderkleidung – nachschneidern. So weit, so gut. Der Punkt ist aber, dass im Film behauptet wird, dass die Idee, solche Schnittmusterbögen in Modezeitschriften zu integrieren, eine Burda-Idee sei.

Die Wahrheit über die Erfindung der Schnittmusterbögen

Ist es nicht?

Nein! Ich wusste sofort, dass das so, in der Art, nicht stimmt. Und zwar, weil ich schon Modehefte mit Schnittmusterbögen in der Hand hatte, die zu Zeiten erschienen sind, als es den Burda-Verlag noch nicht mal gab. Der Film zeichnete da noch einmal ein Bild nach, das zwar schon lange fester Bestandteil der Burda-Verlag-Legende ist – aber eben nicht der Wahrheit entspricht. Mich hat geärgert, dass Aenne Burda im Grunde bis zum heutigen Tag als „Erfinderin des Schnittmusters in Zeitschriften“ gilt - dabei gab es das schon in den 20er- und 30er-Jahren.

Sie sprechen vom 1890 in Leipzig gegründeten Verlag Otto Beyer.

Richtig. Denn schon in den Modeheften dieses Verlages findet sich, was Aenne Burda später für sich reklamierte: Schnittmusterbögen eben. Nun muss man hier aber mal sagen, dass es in meinem Buch nicht nur darum geht. Ich werfe ja einen weit umfänglicheren Blick auf die internationale Mode- und Modeverlagsgeschichte. Das Beyer-Kapitel ist da nur eines von vielen – auch, wenn es für mich persönlich das Herzstück des Buches ist.

Nach dem Krieg wurde im Zuge der Enteignung aus dem Verlag Otto Beyer der in DDR-Zeiten renommierte „Verlag für die Frau“.

Wobei man auch hier anmerken muss: Schon Anfang der 30er lautete der Verlagsname „Otto Beyer – der Verlag für die Frau“. Man hat also nur den Namen des Verlagsgründers eliminiert, man wurde ja jetzt „volkseigen“. Ich muss an der Stelle etwas gestehen: Ich habe mich beim Schreiben schwergetan, was die ostdeutsche Verlagsgeschichte angeht. Zur DDR-Mode ist ja inzwischen schon viel publiziert worden, speziell auch zu Modezeitschriften wie „Sibylle“. Ich suchte da einen anderen Fokus, konzentrierte mich auf die 20er- und 30er-Jahre.

Blättert man in Ihren „Spaziergängen“, fallen zum einen die vielen, auch seltenen Originaldokumente auf, die darin zu finden sind. Und zum anderen wirklich schöne, im Stil alter Modemagazine gestaltete Fotostrecken.

Ja, da kommen zwei Sachen zusammen. Von Beruf bin in Bibliotheksassistentin, arbeite schon lange in der Deutschen Bücherei Leipzig, heute Deutsche Nationalbibliothek, was für meine Recherchen natürlich ein Glücksfall ist. Und anfangs war da ja auch tatsächlich nur die Idee für eine reine Beyer-Verlagsgeschichte mit Seitenblick auf Aenne Burda. Aber zum Glück hat der Verleger meines Buches, Michael Faber, mir empfohlen, das Thema in einen größeren Streifzug durch die Modegeschichte einzubetten. Das hat mir viel Freude gemacht, schon weil es meiner Leidenschaft für Mode wunderbar entgegengekommen ist.

Sich in der DDR etwas stilvoller zu kleiden, war eine echte Kunst, sagt Madeleine Köchy

Eine, wie Ihr Buch ahnen lässt, im Grunde lebenslange Leidenschaft. Woher rührt die?

Von meiner Mutter und der Oma meiner Mutter. Ich bin damit aufgewachsen, die Frauen der Familie ständig nähen oder stricken zu sehen. Und ich habe das geliebt. Meine Mutter hat mir später ja sogar das wirklich traumhafte Brautkleid für meinen dann eher kurzen Ausflug in die Ehe genäht (lacht). Außerdem glaube ich, dass meine Mode-Leidenschaft auch aus einem Mangel erwuchs. Ich bin in der DDR groß geworden, und sich dort gut, also individuell und etwas stilvoller zu kleiden, war eine echte Kunst. Und eine Art Sehnsucht. Der Traum von etwas Weltläufigkeit. Sich das zu erfüllen, brauchte man entweder Westbeziehungen – oder musste sich eben selbst helfen. Mit Nähen zum Beispiel.

Gut und schön – aber so eine Sehnsucht, die kommt ja nicht nur aus dem Mangel oder von der strickenden Oma.

Stimmt. Eine große Aktie daran hatten auch Kino und Fernsehen. Schon als Mädchen bestaunte ich Schauspielerinnen wie Sophia Loren, Marylin Monroe. Das Haar von Veronica Lake – ein Traum! Oder die lässige Eleganz von Typen wie Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Frank Sinatra. Das spielte und spielt eine große Rolle.

Klingt, als wäre Mode für Sie eine Form der Nostalgie. Haben Sie eine Mode-Lieblingsepoche?

Als ich jünger war, mochte ich die Hippie-Mode (lacht). Aber heute neige ich, wenn ich mich denn festlegen müsste, bei der Frage „Lieblingsepoche“ doch eher zu den 30ern. Die klare Eleganz in allem: den Schnitten, den Stoffen, diese Liebe zu Details. Ich mag ja auch Hüte, bei Frauen und Männern. Kann man heute im Alltag leider nicht mehr tragen, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja mal wieder. Was mir gefällt, ist Eleganz, die sich nicht ausstellt. Man sah damals nicht verkleidet, sondern eben einfach gut gekleidet aus. Das vermisse ich heute oft.

Sie haben Ihr Buch Ihrer Tochter Nastasia Köchy gewidmet, die international als erfolgreiches Model arbeitet. Was sagt die zu Ihren etwas nostalgischen Mode-Vorlieben?

Ich sage es mal so: Man muss bedenken, dass sie 25 Jahre jünger ist – aber im Zweifelsfalle mögen wir beide es lieber klassisch. Ich bin jedenfalls sehr stolz auf meine Tochter und nehme da auch den Wermutstropfen in Kauf, dass wir uns viel zu selten sehen, sie ist ja ständig in der Welt unterwegs. Aber so ist das manchmal, wenn sich Träume erfüllen.

Madeleine Köchy: Spaziergänge durch hundert Jahre Mode. Von der Gründerzeit bis in die Moderne. Verlag Faber & Faber; 192 Seiten, 36 Euro © Quelle: Faber & Faber

