﻿DRK-Sanitäter Yves Brückner: Bei Konzerten die Ersten und die Letzten vor Ort

Leipzig. Bei einem medizinischen Notfall auf einem Konzert oder Festival sind sie die Ersten vor Ort: die ehrenamtlichen Notfallsanitäter des Deutschen Rote Kreuzes (DRK). Einer von ihnen ist der 25-jährige Yves Brückner, den die LVZ zum Interview traf.

Auf welcher großen Veranstaltung waren Sie im Einsatz?

Beim Auftritt von Ralf Schmitz in der Arena Leipzig. Die größte in diesem Jahr war allerdings das Highfield.

Wie lief’s in der Arena?

Sehr entspannt, es war eine rein bestuhlte Veranstaltung mit knapp 2500 Besuchern. Dementsprechend war es für uns ein vergleichsweise ruhiger Abend, ganz ohne Hilfeleistungen.

Und wie war die Stimmung auf dem Highfield?

Gefühlt war das Publikum um einiges älter als vor Corona. Damals waren es eher die 20-Jährigen, diesmal eher die 30-Jährigen. Die Stimmung war aber genauso gut. Die Leute hatten Lust, das Line-up war super.

Blick auf Risikofaktoren

Wie viele DRK-Leute sind bei einem Konzert in der Regel im Einsatz?

Bei kleineren Veranstaltungen sind wir zu viert oder fünft unterwegs und haben manchmal noch einen Praktikanten dabei. Aber bei einer großen, also zum Beispiel einem ausverkauften Arena-Konzert, sind durchaus schon mal 20 bis 30 Leute im Einsatz – je nachdem, welche Gefahreneinstufung vorgenommen wird.

Nach welchen Kriterien wird die denn vorgenommen?

Da gibt es verschiedene Algorithmen: den sogenannten Maurer-Algorithmus, der sich in erster Linie an der Anzahl der Besucher orientiert, und den Kölner-Algorithmus, der verschiedene Risikofaktoren betrachtet. Da schaut man auf die speziellen Gegebenheiten, ob es etwa ein gewisses Gefahrenpotenzial durch die Zuschauer selbst gibt, zum Beispiel Gewaltbereitschaft, oder ob besonders viele ältere Personen da sind. Auch Wetterlagen sind relevant, wenn 30 Grad sind und wir davon ausgehen müssen, dass zu wenig getrunken wird. Und natürlich auch das Thema Alkohol.

Zur Person Yves Brückner wurde 1996 in Leipzig geboren und kam laut eigener Aussage „quasi schon mit der Geburt“ zum Deutschen Roten Kreuz: Sowohl seine Mutter als auch seine Großeltern waren und sind Mitglieder beim DRK. 2002 trat er aktiv und ehrenamtlich dem Jugendrotkreuz bei. Seit 2011 ist er, ebenfalls ehrenamtlich, beim Katastrophenschutz, über den auch Sanitätsabsicherungen von Veranstaltungen stattfinden.

Wie werden die Dienste verteilt? Wird man zugeteilt, oder darf man sich Veranstaltungen aussuchen?

Zunächst gibt es eine Anfrage des Veranstalters bei uns, die auf unserem Server landet. Wer Zeit hat, meldet sich dafür. Der Einsatzleiter kümmert sich dann um die weitere Planung, teilt etwa zu, wer wo platziert wird, wobei manches schon durch die jeweilige Qualifikation bestimmt wird.

Wie laufen dann die Vorbereitungen ab?

Das sprechen wir immer vorab mit dem Veranstalter ab. Wir haben zum Beispiel den Leipziger Halbmarathon abgesichert, da bauten wir schon am Vortag unsere Zelte auf, damit wir am nächsten Tag sofort einsatzbereit waren. Bei kleineren Events agieren wir aus der Lage heraus, wir treffen uns in der Brandvorwerkstraße, packen die Ausrüstung ein und fahren zum Einsatzort. In der Regel sind wir eine Stunde vor Einlass da und bleiben bis zum bitteren Ende. Erst wenn alle raus sind, gehen auch wir. Bei Festivals arbeiten wir in der Regel in Zwölf-Stunden-Schichten und sind rund um die Uhr vor Ort.

„Man merkt, dass mehr Alkohol getrunken wird.“

Wie teilen Sie sich auf?

Wir versuchen, uns immer in allen Ecken des Veranstaltungsortes zu verteilen und errichten bei größeren Veranstaltungen eine sogenannte Unfallhilfsstelle, also einen zentralen Ort, an dem es medizinisches Equipment gibt und man Patienten intensiv versorgen kann, bis wir sie an den Rettungsdienst übergeben. Oder wo die Menschen etwa auf einem Festival nach zu viel Alkoholkonsum ausnüchtern können. Bei kleineren Events nutzen wir dafür meist unser eigenes Rettungsfahrzeug.

Wie wird das Team auf Notfälle aufmerksam? Durch die Security oder durch Besucher?

Teils, teils. Gerade bei Konzerten, wo alles dicht gedrängt ist, kommen die Menschen entweder von selbst auf uns zu oder werden von der Security zu uns gebracht. Bei weitläufigeren Veranstaltungen wie Festivals haben wir Pendelteams, die über den Platz laufen und schauen, wer Hilfe braucht, um entsprechende Hilfsmaßnahmen einzuleiten.

Yves Brückner in seinem DRK-Rettungsfahrzeug. © Quelle: André Kempner

Bekommen Sie bei einem Konzert etwas von der Show mit? Lenkt sie vielleicht sogar ab?

Das kommt auf die Position an, an der man steht. Manchmal hat man Glück, steht direkt neben der Bühne, und auf der Seite ist kein hohes Patientenaufkommen – dann bekommt man schon ein bisschen mit. Aber gerade der Einsatzleiter, der die Kommunikation mit allen Teams aufrechterhalten muss, hat, wenn überhaupt, einen Song, den er mal ein bisschen genießen kann.

Gibt es mehr Einsätze bei einem jüngeren oder bei einem älteren Publikum?

Das kann man nicht pauschalisieren. Das jüngere neigt dazu, den Alkohol quasi „nachzuholen“, seit Konzerte wieder möglich sind. Aber auch beim älteren spürt man, dass viele Lust haben, nach zwei Jahren des Zu-Hause-Sitzens zu feiern. Da kann es bei jedem passieren, dass er etwas übertreibt. Die Behandlungszahlen im Vergleich zu vor Corona sind im Grunde gleich geblieben, aber man merkt, dass mehr Alkohol getrunken wird.

Auch mal Kummerkasten

Aus welchen Gründen müssen die Menschen noch behandelt werden?

Bei Sportveranstaltungen meist wegen der Füße, bei Festivals so ziemlich wegen allem: vom Fuß über Schlaganfälle bis hin zu Reanimationen, oder wegen zu viel Alkohol oder Drogen. Aber natürlich ist auch mal ein normaler Schwächeanfall dabei, weil zu viel oder zu wenig getrunken wurde.

Überschätzen sich da viele?

So würde ich das nicht sagen – viele stehen bei einem Konzert einfach weit vorne und denken sich: Ich habe mir den Platz erkämpft und will hier nicht weg. Aber haben eben kein Wasser dabei.

Und wie reagieren die Menschen, wenn Sie sich um sie kümmern?

Man ist immer der erste Ansprechpartner und deshalb auch mal ein Kummerkasten. Aber vor allem ist da viel Dankbarkeit, auch von denen, die wir gar nicht behandeln müssen. Manche kommen einfach zu uns und bedanken sich für unsere Arbeit, weil sie wissen, dass wir das rein ehrenamtlich machen und unsere Freizeit dafür opfern.

Unterstützung gesucht

Gibt es bei den Leipziger Veranstaltern noch Nachholbedarf, was die Sicherheit betrifft?

Da hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Gerade nach dem Vorfall bei der Loveparade sind viele Veranstalter sicherheitsbewusster geworden, und auch die Stadt macht sehr klare Vorgaben in Sachen Sicherheit.

Macht Ihnen diese Arbeit immer Spaß?

Ja, jedes einzelne Mal. Man ist mit tollen Menschen unterwegs. Ich habe über das Rote Kreuz viele Freundschaften geschlossen, sodass es sich manchmal anfühlt, als treffe man sich mit einem Kumpel und mache dabei noch etwas Produktives (lacht). Und natürlich suchen wir auch immer noch weitere Leute, die uns unterstützen, auch außerhalb des Erste-Hilfe-Bereichs. Wir finden für jeden die passende Position, ganz unabhängig von der Zeit, die jemand hat.